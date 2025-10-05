¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼³¦·¨¤ÇÏÃÂê¤Î²òÂÎ¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿µ®½Å¤Ê¡ÖÇÑ¼Ö¡×¡¡20Áª¡¡¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥ÉÃµË¬µ
»öÁ°¤Î¾µÂú¤Ê¤¯ÇÑ¼ÖÃÖ¤¾ì¤Ë²¡¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½Â¬¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£´¿·Þ¤·¤Æ¼«Í³¤ËÊâ¤²ó¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¹âµéÈÇ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡Ú¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¯¡¼¥¬¡¼XR-7¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´32Ëç
¹¬¤¤¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥À¥°¥º¡¦¥ª¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¡ÊDoug¡Çs Auto Parts¡Ë¡Ù¤Ï²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£1970Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·Ã£¼èºàÈÉ¤ÎÃµº÷¤òµö²Ä¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿´õ¾¯¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥À¥°¥º¡¦¥ª¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ï¤¿¤·Ã£¤¬¼èºà¤ÇË¬Ìä¤·¤¿¤Î¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ÎÏÃ¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î¥À¥°¥º¡¦¥ª¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÊÄ¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¾å¤Ë¾ðÊó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç¾ì½ê¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡ÖÊÄ¶È¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÊËÝÌõ¼ÔÃí¡§¥«¥Ê¥À¤ËÆ±Ì¾¤Î¶È¼Ô¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ìµ´Ø·¸¡Ë¡£
¤â¤·¡¢ËÜÅö¤Ë±Ä¶È¤ò»ß¤á¤¿¤Ê¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© Ë¬Ìä»þ¤Ë¤ï¤¿¤·Ã£¼èºàÈÉ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¥¯¥ë¥Þ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥À¥°¥º¡¦¥ª¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÄ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼
¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥É¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤Î¶è°è¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½Âå¼Ö¥¨¥ê¥¢¡£¤ï¤¿¤·Ã£¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥Û¥ó¥À¤ä¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Ê¤É¤ò²òÂÎ¤¹¤ëºî¶È¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼°¦¹¥²È¤¬¼«Í³¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¡¢ÍýÁÛ¤Î¥ì¥¹¥È¥¢ÂÐ¾Ý¼Ö¤äÉôÉÊ¼è¤ê¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ëµì¼Ö¥¨¥ê¥¢¤À¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡Êº¸¤«¤é1960Ç¯¡¢1962Ç¯¡¢1964Ç¯¡Ë
¼Ì¿¿¤Î1960Ç¯Âå¤Î¥·¥Ü¥ì¡¼¡Êº¸¤«¤é1960Ç¯¡¢1962Ç¯¡¢1964Ç¯¡Ë¤ÎÎó¤Î±ü¤Ë¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡¦¥Á¡¼¥Õ¥Æ¥ó¡Ê1952Ç¯¡Ë
¤³¤Î1952Ç¯¼°¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡¦¥Á¡¼¥Õ¥Æ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾õÂÖ¤µ¤¨ÎÉ¤±¤ì¤Ð²ÁÃÍ¤â¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢½ý¤ó¤À¥Ü¥Ç¥£¡¢¤Ò¤É¤¯Îô²½¤·¤¿ÆâÁõ¡¢»¬¤Ó¤¿¥Õ¥í¥¢¤Ê¤É¡¢½¤Éü¤ËÄ©¤àÍ¦µ¤¤¢¤ëÇã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏÌÌ¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤«¤é¡¢²¿½½Ç¯¤â¤³¤Î¾ì½ê¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡¦¥Á¡¼¥Õ¥Æ¥ó¡Ê1952Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ç¥ëA¡Ê1930Ç¯¡Ë
¤ï¤¿¤·Ã£¤ÏÀïÁ°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ç¥ëA¤Î¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼·Á¾õ¡Ê²¼Éô¤¬ÅÉÁõ¤ÎÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯1930Ç¯¼°¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥À¥°¥º¡¦¥ª¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬1973Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ë¤Ï1957Ç¯È¯¹Ô¤Î¥µ¥¦¥¹¥À¥³¥¿½£¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿½½Ç¯¤â¤³¤ÎÃÏ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
1927Ç¯10·î¤«¤é1932Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ìó500ËüÂæ¤Î¥â¥Ç¥ëA¤¬À¸»º¥é¥¤¥ó¤«¤é½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á1930Ç¯¤À¤±¤Ç116ËüÂæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ç¥ëA¡Ê1930Ç¯¡Ë
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼
¤³¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¿äÂ¬¤Ç¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¥À¥°¥º¡¦¥ª¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¼Ö¤òÀìÌçÅª¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ï¤¿¤·Ã£¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â20Âæ°Ê¾å¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï1938Ç¯¡¢¥¨¥É¥»¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ²Á³ÊÂÓ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤È¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¤Î´Ö¤Î²Á³Êº¹¤òËä¤á¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
21À¤µª¤ËÆþ¤ë¤ÈÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏµÞ¸º¤·¡¢2000Ç¯¤Î35Ëü9143Âæ¤«¤é10Ç¯¸å¤Ë¤Ï9Ëü3195Âæ¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï2011Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¥¹¤ÏÆ±Ç¯1·î¤ËÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡Ê1951Ç¯¡Ë
¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤1951Ç¯¼°4¥É¥¢¡¦¥»¥À¥ó¤ÎÅö»þ¥â¥Î¤Î¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ËÃíÌÜ¤À¡£Æ±Ç¯Âå¤Î¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊÂ¤Ö¤³¤Î¥ä¡¼¥É¤¬¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼³¦¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¥µ¥¤¥É¥·¥ë¤ÎÉå¿©¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥¢¤¹¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤1Âæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡Ê1951Ç¯¡Ë
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í
1970Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥À¥°¥º¡¦¥ª¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ï4Âæ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤Þ¤È¤â¤Ê1Âæ¤òºî¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
1989Ç¯¤«¤é1994Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸»ºµÙ»ß´ü´Ö¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î2¥É¥¢¡¦¥¯¡¼¥Ú¤Ï6À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ1969Ç¯¤«¤é2007Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í
¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ê1942Ç¯¡Ë
1942Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥·¥Ü¥ì¡¼¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë1941Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±°ì¤Ç¡¢¼ç¤Ê°ã¤¤¤Ï¥°¥ê¥ë¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£1942Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×¥â¥Ç¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ïµ®½Å¤Ê¶âÂ°»ñ¸»¤ÎÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¡¢¥°¥ê¥ë¡¢¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ï¥Ö¥¥ã¥Ã¥×¤¬¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÉÁõ¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î1¤«·î¸å¡¢ÀïÁè¤Î¤¿¤áÌ±´Ö¼ÖÀ¸»º¤Ï´°Á´¤ËÄä»ß¤·¤¿¡£ÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤Ï¼«Æ°¼Ö¤«¤éÀï¼Ö¡¦¹Ò¶õµ¡¡¦ÇúÃÆ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤½¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤¬ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊª»ñÀ¸»º¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£Æ±Ç¯¤Î¥·¥Ü¥ì¡¼¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«25Ëü4885Âæ¤Ç¡¢1941Ç¯¤Î100ËüÂæ°Ê¾å¤«¤é·ã¸º¤·¤¿¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ê1942Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê1947Ç¯¡Ë
¤³¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î1947Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢»¬¤Ó¤¿¥Õ¥©¡¼¥É¼Ö¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1947Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÏÁ°Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÈÎà»÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¡¢Åö½é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£À¸»º³«»Ï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï²þÎÉ¤ò²Ã¤¨¡¢¥°¥ê¥ë¾åÉô¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥é¥¤¥È¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¡¢³°Áõ¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò²þ¤á¤¿¡£
¥«¥á¥é¤ËºÇ¤â¶á¤¤¼ÖÎ¾¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤â¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï1947Ç¯4·î7Æü¡¢83ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê1947Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Ê1965Ç¯¡Ë
ÆÃ¤Ë¸«¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Î¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥é¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤òÈ÷¤¨¤¿1965Ç¯¼°¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¤À¡£¤³¤Î²þÂ¤¤ò»Ü¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥È¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¿·¼Ö»þ¡¢¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢º£¤âÆ±½£¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Ê1965Ç¯¡Ë
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¦¥Ã¥É¡Ê1958Ç¯¡Ë
1958Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢Ãæµé¼Ö¥Ó¥¹¥±¥¤¥ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë4¥É¥¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡ÊGM¡Ë¤ÏÆ±Ç¯¤Î¼Ö¼ïÊÌÀ¸»ºÂæ¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìó17ËüÂæ¤Î4¥É¥¢¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¦¥Ã¥É¡Ê1958Ç¯¡Ë
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥é¡Ê1959Ç¯¡Ë
¤³¤Î1959Ç¯¼°¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥é¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬ÉôÉÊ¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤¿»þ¡¢·ê¤ò°ì»þÅª¤ËºÉ¤°Á¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡£É÷±«¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ÏÉå¿©¤·¡¢ÆâÁõ¤âµÞÂ®¤ËÎô²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
³°Áõ¤Ï¡¢±óÌÜ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¶á¤Å¤¯¤È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥É¥¢¡¢¥µ¥¤¥É¥·¥ë¤Ë»¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤¬¤É¤ó¤Ê¶²¤í¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯¥ì¥¹¥È¥¢¸õÊä¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òËÉÙ¤ËÈ÷¤¨¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥é¡Ê1959Ç¯¡Ë
¥Ê¥Ã¥·¥å¡¦¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó
ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¸«²¼¤í¤¹¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤Î¹¹ð¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¡¦¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Û¤É¡ÖÅöÅ¹¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¥¯¥í¥¹¥ê¡¼¤ä¥Ø¥ó¥ê¡¼J¤âÆ±ÍÍ¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤¬¡Ë¡£
Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë1980Ç¯Âå¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄS¥¯¥é¥¹¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ê¥Ã¥·¥å¡¦¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó
¥Ø¥ó¥ê¡¼J¡Ê1951Ç¯¡Ë
¥Ø¥ó¥ê¡¼J¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦J¡¦¥«¥¤¥¶¡¼¤¬¡ÖÃæ¸Å¼Ö¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤Äã½êÆÀÁØ¡×¤òÁÀ¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤À¡£1300¥É¥ë¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÄÆ°ÉôÉÊ¤ÏºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢½é´ü¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥¯¤Î³«ÊÄµ¡¹½¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÙÊª¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¸åÉôºÂÀÊ¤òÁ°¤ËÅÝ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
1950Ç¯¤«¤é1954Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢·×11Ëü5000Âæ¤¬Çä¤ì¤¿¡£¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï1951Ç¯¼°¤Ç¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿Ç¯¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥ó¥ê¡¼J¡Ê1951Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ç¥ëT
¤ª¤½¤é¤¯»Ë¾åºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÊÆ¹ñ¼Ö¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ç¥ëT¤À¡£1908Ç¯¤«¤é1927Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ1500ËüÂæ¤Î¡Ö¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¥¸¡¼¡ÊTin Lizzie¡§¥Ö¥ê¥¤Î¥ê¥¸¡¼¡Ë¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎµÏ¿¤Ï1972Ç¯¤Ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥¿¥¤¥×1¡Ø¥Ó¡¼¥È¥ë¡Ù¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤Þ¤ÇÇË¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÇÑ¼ÖÃÖ¤¾ì¤äÌî¸¶¡¢Ç¼²°¡¢Äí¤Ê¤É¤Ëº£¤â»Ä¤ëÂæ¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£ÃÆº¯¤¬¿ô¤«½ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ç¥ëT
¥·¥Ü¥ì¡¼210¡Ê1957Ç¯¡Ë
Â³¤¤¤Æ¤³¤Á¤é¤â¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¹â¤¤¸½Â¸Î¨¤ò¸Ø¤ë¤â¤¦1Âæ¤Î¥¢¥¤¥³¥óÅªÊÆ¹ñ¼Ö¤À¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ì¤½¤Éü¤Î¸ÄÂÎ¤¬¤Þ¤ÀÇÑ¼ÖÃÖ¤¾ì¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¤â¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤Î210 4¥É¥¢¡¦¥»¥À¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ë¥¨¥¢¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼210¡Ê1957Ç¯¡Ë
¥Ç¥½¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¥É¡¼¥à¡Ê1955Ç¯¡Ë
¥Ç¥½¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¥É¡¼¥à¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¡£V8¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é1/4¥Þ¥¤¥ë¡Ê402m¡Ë¤ò19.1ÉÃ¤ÇÁöÇË¤Ç¤¤¿¡£
Æ±Ç¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿7Ëü7760Âæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¢¥É¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê4¥É¥¢¡¦¥»¥À¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥¹¥é¡¼¤Î»±²¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥½¡¼¥È¤Ï1961Ç¯¤Ë»ö¶È¤ò¾ö¤ó¤À¡£
¥Ç¥½¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¥É¡¼¥à¡Ê1955Ç¯¡Ë
¥¦¥£¥ê¥¹¡Ê1940Ç¯¡Ë
ÇÑ¼ÖÃÖ¤¾ì¤Ç1940Ç¯¼°¥¦¥£¥ê¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÉôÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¥¦¥£¥ê¥¹¤ÏÆ±Ç¯¤Ë¤ï¤º¤«2Ëü6698Âæ¤·¤«À¸»º¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¥¸¡¼¥×¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥¦¥£¥ê¥¹¤À¤¬¡Ê¥¦¥£¥ê¥¹¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¥Õ¥©¡¼¥É¤È¶¦¤ËÊÆÎ¦·³¸þ¤±¥¸¡¼¥×¤ÎÀ¸»º·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ë¡¢¥¦¥£¥ê¥¹¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï1912Ç¯¤«¤é¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¦¥£¥ê¥¹¡Ê1940Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Ê1962Ç¯¡Ë
¤³¤Á¤é¤âÇ¯Âå¤Î³ä¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾õÂÖ¤À¡£1962Ç¯¼°¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤Ç¡¢»¬¤¬¿ô²Õ½ê¡¢¥°¥ê¥ë¤ÎÏÄ¤ß¡¢³ä¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹°Ê³°¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥¹¥È¥¢ÍÑ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÌµ»ö¤ËÇã¤¤¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
1960Ç¯¤«¤é1970Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Î»°Âç¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬½é¤á¤ÆÅêÆþ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥«¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜ¼Ö¤ä²¤½£¼Ö¤ÎÎ®Æþ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Ê1962Ç¯¡Ë
¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ó¥¨¥é¡Ê1957Ç¯¡Ë
¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î²¼¤ËºÇ¹â½ÐÎÏ300ps¤Î6.0L V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿1957Ç¯¼°¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ó¥¨¥é4¥É¥¢¤Ï¡¢ÍýÏÀ¾å¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙ193km/h¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£0-100km/h²ÃÂ®¤ÏÌó11ÉÃ¡¢1/4¥Þ¥¤¥ë¤Ï18.3ÉÃ¤ÇÁöÇË¤·¤¿¡£1980kg¤È¤¤¤¦½ÅÎÌ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°¤¯¤Ê¤¤ÀÇ½¤À¡£
¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¿ô½½Ç¯¤âÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥¢¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ó¥¨¥é¡Ê1957Ç¯¡Ë
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡Ê1950Ç¯¡Ë
¤³¤Î1950Ç¯¼°¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤¬2¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤¯¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¾õÂÖ¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¸ò´¹¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹ØÆþ²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
1950Ç¯¡¢¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¤Ï29Ëü3658Âæ¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç9ÈÖÌÜ¤Ë¿Íµ¤¤Î¼«Æ°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï½ç°Ì¤ò3¤Ä¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡Ê1950Ç¯¡Ë
