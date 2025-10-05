ÇÀºî¶ÈÃæ¤Î70Âå½÷À¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì´é¤Ê¤ÉÂç¥±¥¬¡¡µÜ¾ë¡¦Âçºê»Ô
4ÆüÍ¼Êý¡¢µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¤ÇÇÀºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢´é¤Ê¤É¤ËÂç¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢Âçºê»ÔÌÄ»Ò²¹Àô¤ÎÌ±²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢ÇÀºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À¤¬ÇØ¸å¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï²È¤ËÆ¨¤²µ¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤±¤Ä¤±¤¿²ÈÂ²
¡ÖÎ¢¤Î¸¼´Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ç¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¤³¤ÎÊÕ¤¬·ì¤À¤é¤±¤Ç¡×
½÷À¤Ï´é¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤ë¤Ê¤É½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Âçºê»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë·ª¸¶»Ô¤Ç¤Ï3Æü¡¢¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢70Âå½÷À1¿Í¤¬»àË´¡¢ÊÌ¤Î70Âå½÷À¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¸½ºß¤âÁÜº÷¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£