¡Ö¼«Ê¬¤Î¿§¤Ç¤¢¤ê¶¯¤ß¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÆóÅáÎ®¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¡ÄPS½é¤ÎÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¡Ö¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë»Ë¾å½é¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¤ò¸«¤»¡¢PS½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶¡¢1»Íµå¤È²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤ËÀèÆ¬¡¦¥Ü¡¼¥à¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Þ¡¼¥·¥å¤Ë¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤6ÈÖ¡¦¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2¼ºÅÀ¡£1»à»°ÎÝ¤«¤é¤Ï¥Ù¡¼¥À¡¼¤Ë¤âº¸µ¾Èô¤òµö¤·¡¢¤³¤Î²ó3ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂÇ¼Ô¤¬2½äÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿3²ó¤«¤é¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¡È²ò¶Ø¡É¤·¡¢½¤Àµ¡£5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¤³¤ó¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£6²ó¤òÅê¤²¤¤ê¡¢3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¤·¤¿¡£
¡¡3¾¡¤ÇÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ëÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç»ö¤Ê½éÀï¡£ÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤ÏDHÀ©Æ³Æþ¸å¤ÎPS¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¡£Æ±°ìÇ¯ÅÙ¤ÎPS¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ÊÌ¤Î»î¹ç¤ÇÅê¼ê°Ê³°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóÅáÎ®¤Ç»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤Ï°ìÈÖ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò³ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬º£¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£