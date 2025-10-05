µ¤¤Å¤¤¤¿¤é10²ó¥ê¥Ô¤·¤Æ¤¿¡£»ä¤ÎÈ±¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¤Î¡ÖÅú¤¨¡×
¿ô¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢10¸Ä¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È±¼Á¤äÈ±·¿¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¡£¥Ø¥¢¥±¥¢¾¦ÉÊ¤â¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÃª¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤·¤êÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÇº¤ß¤Ï¾¯¤·¤¯¤»ÌÓ¤Ç¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡£¤½¤ÎÌ¾¤âTHE ANSWER¡Ê¥¸¡¦¥¢¥ó¥µ¡¼¡Ë¡£ËèÈÕ»È¤¦¤À¤±¤Ç¡¢È±¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢Ä«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤°¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤¯¤»ÌÓ¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Ö²¦¡¢100Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì
¤³¤Á¤é¤ÎThe Answer¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼Æâ¤Î¹½Â¤¤Ë¿·µ»½Ñ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢À®Ê¬¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌó12ÇÜ¤âÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£
Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌ¾Á°¤ËÉé¤±¤º¡¢¤³¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ï»ä¤ÎÈ±¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤¦À½ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ç¥µ¥é¥µ¥é¤Ê¼Á´¶¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¯¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡õ¥À¥Õ¥Í¤Î¹á¤ê¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¿·¤·¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î»È¤¤Êý
»È¤¤Êý¤â¾¯¤·ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÍ½Àö¤¤¤ÇÆ¬Èé¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÇ¨¤é¤·¤Þ¤¹¡£È±Á´ÂÎ¤¬Ç¨¤ì¤¿¤é¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤òÅÉ¤ê¡¢ ¤Þ¤ë¤Ç¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤ë¡ÖÅÉ¤êÀö¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È²¿ÅÙ¤«¼ê¶û¤òÄÌ¤¹¤È¡¢½ù¡¹¤ËË¢Î©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ËË¢Î©¤Á¤Þ¤¹¡£Î®¤¹¤È¤¤Ë¤ÏË¢ÀÚ¤ì¤¬¤è¤¯¡¢È±¤Ï¥¥·¥¥·¤»¤º³ê¤é¤«¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤Þ¤±¡§¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇµÍ¤áÂØ¤¨ÍÑ¤·¤«Çã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
»ä¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤ÎµÍ¤áÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë»þ¤ËÉ¬¤º¤½¤Ð¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬¤Ê¤¤¤È¾²¤¬Âç»´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢THE ANSWER¤Î¹ØÆþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤Ä¤á¤«¤¨¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¥Ý¥ó¥×¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤ì¤ÏµÍ¤áÂØ¤¨ÍÑ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¦¥Á¤Ë2¤Ä¤ÎÉôÉÊ¤òÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Ü¥È¥ë¤Ø¤Î°Ü¤·ÂØ¤¨¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤â¤Î¡£
1¤Ä1000±ßÄ¶¤¨¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤³¤·í´í°¤¹¤ë¶â³Û¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ Æ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ Íá¼¼ÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ü¤·ÂØ¤¨¤Î»þ¤Ë¤³¤Ü¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¿¤Á¤ÎÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÎÉ¤¤Çã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£