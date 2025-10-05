¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿±ÇÁü¡Ö°æ¸Í¤ÎÃæ¤ÎÂÝ¡×¡ÖÏ©ÃÏ¤Ë¤·¤¸¤ß¤Î³³Ì¡×¡Ä¡¡ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Ä¹²°¥»¥Ã¥È¤ÎÈëÌ©
¾®Àô¥»¥Ä¤È¤½¤ÎÉ×¤Çºî²È¤Î¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤¬¡¢º£½µ¤«¤éÊüÁ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Åçº¬¸©¡¦¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿³°¹ñ¿Í¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²øÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢¤ä¤¬¤ÆÈ¼Î·¤È¤Ê¤ê·ãÆ°¤ÎÌÀ¼£»þÂå¤ò¤Õ¤¿¤ê¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¿¡©¾¾Ìî²È¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï²øÃÌ¹¥¤¤Î¥È¥¤Î¡Ö¿ä¤·¥°¥Ã¥º¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
10·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1½µ¡¦Âè5²ó¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò±é¤¸¤¿Ê¡ÃÏÈþÀ²¤«¤é¡¢ËÜÌò¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£¥È¥¤Ï18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¾¦¤¤¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿¾¾Ìî²È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Éð²È²°Éß¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö¡Ö¶¶ËÌ¡×¤òÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¸å¾¾Ìî²È¤Ï¾¾¹¾Âç¶¶¤ò¶´¤ó¤ÀÈ¿ÂÐÂ¦¡¢¡Ö¶¶Æî¡×¤ÎÅ·¹ñÄ®¤Ë·ú¤ÄÄ¹²°¤Î°ì¸®¤Ç¡¢°ì²È4¿Í¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè5²ó¤«¤é¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÖÄ¹²°¤Î¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»³Æâ¹À´´¤µ¤ó¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Å·¹ñÄ®¤ÎÄ¹²°¤Ï¡ÖÀ¥¸ÍºÝ¤Î¾ì½ê¡×
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿½îÌ±¤ÎÆü¾ï¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ËÉÁ¤¯¤À¤±¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥È¥¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹Ä¹²°¤Ï¡¢Í·³Ô¤ÎÎ¢Â¦¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£Âè5²ó¤Ç¤â¡¢Í·³Ô¤ÎµÒ¤¬Ä¹²°¤Î°æ¸ÍÃ¼¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤ÇÎ©¾®ÊØ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ¹²°¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¸½Âå¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢°û¤ß²°³¹¤äÉ÷Â¯³¹¤Î¥Í¥ª¥ó¤¬Áë¤«¤é¸«¤¨¤ë¥Ü¥í¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¶¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ò¸«¤ì¤ÐÉð²È²°Éß¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤Ë¡¢°æ¸ÍÃ¼¤«¤é¤¹¤°¤½¤Ð¤ò¸«¾å¤²¤ë¤ÈÍ·³Ô¤¬¤¢¤ë¡£Âè5²ó¤Ç¥È¥¤¬¼Ú¶â¼è¤ê¤ÎÁ±ÂÀÏº ¡Ê´äÃ«·ò»Ê¡Ë¤«¤éÍ·³Ô¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¥¸ÍºÝ¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ÎÄ¹²°¤Î¥»¥Ã¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¶¶Àî±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÄ¹²°¤Ç¡¢½»¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤¢¤Ã¤Á¡Ê¶¶ËÌ¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÆü¡¹»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î¿´¾ð¤òÉ½¤¹ÉñÂæºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤Ã¤µ¤é¤ÊÌÚºà¤ä¾ö¤ò¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä±ø¤·¤Æ¡Ä
Ä¹²°¤Î¡Ö¤ª¤ó¤Ü¤í´¶¡×¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ë¤â°ì¶ìÏ«¤Ê¤Î¤À¤È¡¢»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÄ¹²°¤Î¥»¥Ã¥È¤ÏºÇ½é¤«¤é±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿ÌÚºà¤ò¡¢Èþ½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ê¤Ç±ø¤·¤Æ¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤È»ÈÍÑ´¶¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ã»Ò¤â¾ö¤â¡¢±ø¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¸Å¤¯¤Æ±ø¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÄ¹²°¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤É¤Î¥»¥Ã¥È¤è¤ê¤â¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ²È²°¤¬ËÜÍè¤â¤Ä±¢±Æ¤Ë¤È¤Æ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹²°¤Ï¶¹¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÀÎ¤ÎÆüËÜ²È²°¤ÎÈþ¤·¤¤±Æ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾Ìî²È¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï³ÑÉô²°¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÊª¤ËÁë¤òÂ¿¤¯ºî¤ì¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÁë¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¸÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢±ÇÁü¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¾Ìî²È¤Î¡Ö¸þ¤³¤¦»°¸®Î¾ÎÙ¡×¤Ï»±²°¡¢½®Âç¹©¡¢µù»Õ
¾¾Ìî²È¤¬Êë¤é¤¹Ä¹²°¤ÎÁ°¤ÎÏ©ÃÏ¤È¡Ö¤´¶á½ê¡×¤Ë¤â¡¢¡Ö¾¾¹¾¤é¤·¤µ¡×¤ò½Ð¤¹¹©É×¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¾Ìî²È¤Î¡Ø¤´¶á½ê¤µ¤ó¡Ù¤Î¿¦¶È¤â¡¢¾¾¹¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤ËÀßÄê¤·¡¢Èà¤é¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤òÈþ½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¤·¤Ä¤é¤¨¤ä¾®Æ»¶ñ¤òºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾¹¾¤Ï±«¤¬Â¿¤¯¤Æ»±¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤Î¤ªÎÙ¤Ï»±Ä¥¤ê¿¦¿Í¤Î²È¡£»±Ä¥¤ê¿¦¿Í¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÄóÅô¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¸®Àè¤ËÄóÅô¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸þ¤«¤¤¤Ï½®Âç¹©¤Î²È¤Ç¡¢¼Ð¤á¸þ¤«¤¤¤Ïµù»Õ¤Î²È¡£¤É¤Á¤é¤â¼µÆ»¸Ð¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿¦¶È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸¶È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊª¤¬¸®Àè¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂè1½µ¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤¸¤ß¤Ï¼µÆ»¸Ð¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó³Í¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¿È¶á¤Ê¤â¤Î¡£¾¾Ìî²È¤¬Êë¤é¤¹Ä¹²°¤ÎÁ°¤ÎÏ©ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤³¤³¤Ë¤·¤¸¤ß¤Î³¤¬»µ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤·¤¸¤ß¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¼ÂºÝ¤Ë¼µÆ»¸Ð¤Ç³Í¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë³³Ì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«¤É¤¤¤«¤é±«¿å¤¬Î®¤ìÍî¤Á¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¿å»«¤±¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤¸¤ß¤òÉß¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°æ¸Í¤ÎÆâÂ¦¤ÎÂÝ¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¡¡¥¥ã¥¹¥È¤¬¼Çµï¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
Ä¹²°¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¡¢°æ¸ÍÃ¼¤Îºî¤ê¤Ë¤â¿´·ì¤òÃí¤¤¤À¡£
¡Ö°æ¸Í¤Î¼þ¤ê¤ÎÃì¤Ï¡¢¤è¤¯¼ê¤¬¿¨¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬ºï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Íî½ñ¤¤¬¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸³è´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£½»¿Í¤¿¤Á¤¬Ä¹Ç¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î°æ¸Í¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡¢ÂÝ¤âÅ½¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡¢±ÇÁü¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç±Ç¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê·°Ïµ¤ºî¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤¬¤³¤Î¶õ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤ËË×Æþ´¶¤Ë¤Ò¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¤â³è¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤Ã¤Æ¡¢Èþ½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿±ÇÁü¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Èþ½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦º´Ìî ²Ú±Ñ¡Ë