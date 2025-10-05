¡Ú20Âå½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÛÆ±À¤ÂåÃËÀ¤Î»Ù»ý1°Ì¤Ï°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¡¡½÷À¤Ë¿Íµ¤¤ÏÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó
·ÝÇ½¿Í¤äÍÌ¾¿Í¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤ä¾ÍèÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê´üÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥° supported by DmMiX¡×¤Ï¡¢¡Ö20¡Á34ºÐÃË½÷¤¬Áª¤Ö20Âå½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¡¢½÷À¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ïº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Î¼ã¤µ¤Ë¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó
Æ±¼Ò¤Ï¡¢°ìÅÔ»°¸©ºß½»¤Î10¡Á60ÂåÃË½÷4400¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½¿Í¤äÍÌ¾¿Í¤Î¡ÖÇ§ÃÎÅÙ¡Ê´é¤äÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¡ÖÍ¶°úÎ¨¡Ê¸«¤¿¤¤¡¦Ê¹¤¤¿¤¤¡¦ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ë¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¡×¤ò¤â¤È¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯5·îÅÙ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤Ã¤¿½÷Í¥¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤¬Áª¤ó¤À20Âå½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú1°Ì¡§°²ÅÄ°¦ºÚ¡Û
2004Ç¯6·îÀ¸¤Þ¤ì¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡×¤Ç³èÌö¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2°Ì¡§¶¶ËÜ´ÄÆà¡Û
1999Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯¤Ë¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Èµ¡´Ø½Æ¡ÝÂ´¶È¡Ý¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡¢2023Ç¯¤Ë¡Ö²¦ÍÍ¤ËÊû¤°Ìô»Ø¡×¤ÇÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î´ü¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±éµ»¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë½÷Í¥¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú3°Ì¡§ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Û
2000Ç¯8·îÀ¸¤Þ¤ì¡£2017Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ç¼ç±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 -°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Èó¾ï¤ËÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¿Í¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú4°Ì¡§¹À¥¤¹¤º¡Û
1998Ç¯6·îÀ¸¤Þ¤ì¡£2025Ç¯1·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ö¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡×¤Ç¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£4·î¤Ë¤Ï¿ùºé²Ö¤µ¤ó¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú5°Ì¡§¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Û
1997Ç¯4·îÀ¸¤Þ¤ì¡£2011Ç¯¤Ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¡ß¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó ¥¬¡¼¥ë¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2011¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢4¡Á5·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤¤Ê¤¤À¤Ñ£ ¶â¤È¶ä2¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î´ü¤Ë¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤¬Áª¤ó¤À20Âå½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú1°Ì¡§º£ÅÄÈþºù¡Û
1997Ç¯3·îÀ¸¤Þ¤ì¡£NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤ÎTBS·Ï¤Ë¤è¤ëÃæ·Ñ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë½÷Í¥¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú2°Ì¡§°²ÅÄ°¦ºÚ¡Û
2°Ì¤Ï¡¢M1ÁØ¤Ç¤Ï1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤¹¤ë°¤Éô´²¼ç±é±Ç²è¡Ö²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤òÄÉ¤¦Ææ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ú3°Ì¡§Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Û
1997Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2011¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ Îí¡Á¥¼¥í¡Á¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î¸ø³«Í½Äê¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¼ç±é±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú4°Ì¡§¾®¾¾ºÚÆà¡Û
4°Ì¤Ë¤Ï2Ì¾¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢1996Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¡¢2016Ç¯¤Ë¡ÖÅ®¤ì¤ë¥Ê¥¤¥Õ¡×¤Ç¼ç±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ç¸ÄÀÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¾®¾¾ºÚÆà¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¾¾ºÚÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÉôÌçÀµ¼°¾·ÂÔºîÉÊ±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç±é¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥«¥ó¥Ì¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡§¶¶ËÜ´ÄÆà¡Û
2¿ÍÌÜ¤Î4°Ì¤Ï¡¢M1ÁØ¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯7¡Á8·î¤Ë¾å±é¤¹¤ëÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·Spirited Away¡×¤Î¾å³¤¸ø±é¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯½÷Í¥¤ÎÊ¡ÃÏÅí»Ò¤µ¤ó¤ÈW¥¥ã¥¹¥È¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
