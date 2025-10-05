¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹ÌäÂê¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤ÏÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØAll About¥Þ¥Í¡¼¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ä»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Åê»ñ¤ä³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ýºÂ¤ò¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êº¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤âÉÑÈË¤Ëº¾µ½¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÇETC¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏETC¥«¡¼¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¾ðÊóÆþÎÏ¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶ä¹Ô¤«¤é¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¤âÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Á´¤Æº¾µ½¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢X¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¡Ö¶ÍÃ«¤Ç¤¹¡£LINE¤ÇÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¶Êª¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¾¡¼ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËLINE¤ÇÍ§Ã£¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Í¶¤¤¤Ë±þ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾ðÊó¤òÈ´¤¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¤â¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¡ÊInstagram¡Ë¤Ë¶ÍÃ«¤µ¤ó¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤¿¡×¤È¡¢Í§¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£»ä¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¸ÄÊÌ¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤«º¾µ½¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó
1949Ç¯¹Åç¸©½Ð¿È¡£¾´ý´ý»Î¡¦Åê»ñ²È¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔÀ¸³è¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¹Ö±é²ñ¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£¡ØÆü·Ð¥Þ¥Í¡¼¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉZAi¡Ê¥¶¥¤¡Ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q. ¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹ÂÐºö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ç¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ê¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¤µ¤ó¡¿34ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë
A. ¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¶ÍÃ«¤µ¤ó¡Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹Áý²Ã¤Î±Æ¶Á¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤ËÆþ¤ëºÝ¡¢»öÁ°¤ËÅÅÏÃ¡ÊÈÖ¹æ¡ËÇ§¾Ú¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æó½ÅÇ§¾Ú¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÉÔÊØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó
