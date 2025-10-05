¡Ö¼Ú¶â1000Ëü¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤À¡×20Âå¤Ç¡È¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¤á¤Þ¤¤¡É¤òÈ¯¾É¢ª¿²¤¿¤¤ê¾õÂÖ¤Ë¡Ä¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦ºäËÜÅßµÙ¤ß¤¬¸ì¤ë¡¢ÀäË¾À£Á°¤Î¡ÈÆ®ÉÂÀ¸³è¡É
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦ºäËÜÅßµÙ¤ß¡£¡Ö²Î¤Þ¤Í¡×¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¥Þ¥Í¡×¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ï50¤òÄ¶¤¨¡¢ÂåÌ¾»ì¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¿Í¸øÇ§¤ÎºäËÜÅßÈþ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û20Âå¤Ç¡È¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¤á¤Þ¤¤¡É¤òÈ¯¾É¢ª¿²¤¿¤¤ê¾õÂÖ¤Ë¡Ä¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦ºäËÜÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤ÎÆ®ÉÂÃæ¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢°µÅÝÅª²Î¾§ÎÏ¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯ÎÏ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î°áÁõ¤È¥«¥Ä¥é¤ÇµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¾À¸¤ÏÉ®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·Æñ¤¤¡£
¡¡20ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¤á¤Þ¤¤¾É¾õ¤Ë½±¤ï¤ì¤Û¤Ü¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ú¶â¤â¤«¤µ¤ß¡¢°ì»þ¤Ï1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¡£ºäËÜÅßµÙ¤ß¤Î‟Åß¤Î»þÂå¡É¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦ºäËÜÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¡¡©ÀÐÀî·¼¼¡¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥Ð¥¤¥È¡ÖÃ¯¤«¥ä¥ó¥«¥È¤ò¶µ°é¤·¤í¤è¤Ã¤Æ¡×
¡½¡½Ë½ÁöÂ²¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡×¤òÈ´¤±¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ËË¿ÍÌ¾¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ºäËÜÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÅßµÙ¤ß¡Ë¡¡¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤Æ¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢´ðËÜ¤Î¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¤¬¤Þ¤º¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÌë¤Î½¸²ñ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Æü¤ÎÌÜ¤¬ÉÝ¤¤¤·¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á°È±¤ò¥¤¥¸¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡¼¡×¤Ã¤ÆÀÜµÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤ÎËÜÌ¾¤Ï²ÃÆ£¤À¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï‟¥ä¥ó¥¡¼²ÃÆ£¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ‟¥ä¥ó¥«¥È¡É¤Ë¡£ËèÆü¡¢¡ÖÃ¯¤«¥ä¥ó¥«¥È¤ò¶µ°é¤·¤í¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Î©¤Á»Ñ¡¢¾Ð´é¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¡¢»ÅÁð¡Ä¡ÄÁ´Éô¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë4Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡¤½¤ìÊ¹¤¤Þ¤¹¡©¡¡¤Þ¤¡¤Í¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤É½¤Ç¤â¡£¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤Ç¤¹¡£¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¼óº¬¤Ã¤³¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢°Î¤¤¿Í¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Öº£Æü¥¥½é¤á¥§¤Æ¤Ç¥§¤¹¥¥¡Ê¸ý¤ò¥â¥´¥â¥´¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¤¤ä¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¡¢¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥¹¥È¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡»ä¤Ï¡¢¿Í¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤«¤éÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ»Å»ö¤òÃµ¤½¤¦¤È¡£¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë»Å»ö¤Ã¤Æ²¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡¢·ëº§¼°¾ì¤À¤Ã¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëË¿ÍÌ¾¼°¾ì¤Ë¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇÆÍ·â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Êç½¸¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ¯¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ç¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢»ÙÇÛ¿Í¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡£
¡¡»ÙÇÛ¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖÊç½¸¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£Äü¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤ÎÀé¿Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö»ä¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤Î¡×¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤·¤Ä¤³¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ÙÇÛ¿Í¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÃæÅÓºÎÍÑ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¿Í¤ò¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²¥È¥Ã¥×¤Ë
¡½¡½¤¹¤´¤¤¡ª¡¡²¿¤«¥Ò¥ó¥È¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¡¢¤½¤Î·ëº§¼°¾ì¤Ï30¡Á40¿Í¤¤¤ë½÷¤Î±à¤Ç¡¢Á´°÷ÀÜµÒ°÷¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ç·ëº§¼°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦±Ä¶È¥»¡¼¥ë¥¹¤Îº§Îé²Ý¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢»ä¤Ï²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¤½¤Î½÷À¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ãý¤êÊý¡¢°ÆÆâ¤Î»ÅÊý¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤Îºî¤êÊý¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿¿»÷¤·¤Æ¡£¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ä¤È¡¢»ä¤â¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢°ìÎ®¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤È°ìÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Âº·É¤¹¤ë¿Í¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»×¤¦¡£
¡½¡½‟³Ø¤Ö¡É¤Î¸ì¸»¤Ï¡¢‟¿¿»÷¤ë¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡»ä¤¬ÅÅÏÃ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤¹¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤²û¤Î¿¼¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Åö»þ¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ï¥Çº§¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·î¤Ë40·ï¤È¤«50·ï¤È¤«À®Ìó¤Ç¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢Êâ¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ17Ëü±ß¤Î¸ÇÄêµë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢30¡Á40¿Í¤¤¤ë½÷¤Î±à¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ÃÊ¡¹¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Àº¿À°ÂÄêºÞ¤ò°û¤àµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢¿ÈÂÎ¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤è¤¯É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¯¤«¤éÀº¿ÀÅª¤Ë»²¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Àº¿À²Ê¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤«¤éÀº¿À°ÂÄêºÞ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ°û¤à¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÉþÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃßÀÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈèÏ«¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¡½¡½°Ê¸å¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¤á¤Þ¤¤¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¤Û¤Ü¿²¤¿¤¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¿ÈÂÎ¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ÙÇÛ¿Í¤Ë¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¹Ô¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡¢Âå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤ë¤«¤é¼¤á¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î°ì¸À¤â¿´¤Ë¥º¥É¥ó¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤ë¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤Î¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìÂÎ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Éé¤Î¥ë¡¼¥×¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¼£ÎÅÈñ¤Ç¼Ú¶â¤â1000Ëü±ß¤Ë
¡½¡½¤½¤Î¤á¤Þ¤¤¾É¾õ¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡4¡Á5Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£·ëº§¼°¾ì¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬23¤È¤«24ºÐ¤À¤«¤é¡¢29ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤â¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¤êÎÅË¡¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò»î¤·¤¿¡£¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¼¡¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ½ä¤êÂ³¤±¤ë¡£Æâ²Ê¡¢Àº¿À²Ê¡¢»õ²Ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¡£Æ¬¤ÎÄË¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»õ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°¤¯¤â¤Ê¤¤»õ¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÀº¿À°ÂÄêºÞ¤À¤«¤é¡¢ÉþÍÑ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉé¤Î¥ë¡¼¥×¤Ë¤º¤Ã¤È29ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡£
¡½¡½Ãæ¤Ë¤ÏÊÝ¸±¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤¼£ÎÅ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÅö¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡¤¤¤í¤¤¤í²ø¤·¤¤¤Î¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÇØÃæ¤Ë½½Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼£ÎÅ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£ÇØÃæ¤Ë¡¢¡Ö¤¨¤£¡ª¡×¤Ã¤Æ½½Ê¸»ú¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¡£¼£¤ë¤ï¤±¤Í¤§¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç5Ëü±ß¤À¤è¡£10Ê¬5Ëü±ß¡£½½Ê¸»ú¤¸¤ã¼£¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¥ï¥é¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¡£¤á¤Þ¤¤¤ÇÅÅ¼Ö°ÜÆ°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ÜÆ°¤â¤¹¤Ù¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢1000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¼Ú¶â¤âËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¤â¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¼£ÎÅ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢À±¾õ¿À·ÐÀá¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦Ãí¼Í¤Ç¡¢¤á¤Þ¤¤¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤À¤±¡£¹¢¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÃí¼Í¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë±ü¤Þ¤Ç¤Õ¡¼¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÝ¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¸«¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤ÎDVD¤ò¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎ®¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ï¡¢»ä¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤Î°ì¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¥»¥ê¥Õ¤¬Á´Éô¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½À±¾õ¿À·ÐÀá¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ä°Ê³°¤Ë¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÊýË¡¤â¤Ê¤¯¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·ë¶É¡¢52ËÜ¤âÂÇ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿ÈÂÎ¤¬¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¿Ç»¡¼¼¤ÎÁ°¤Ç¡¢102ËÜÂÇ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¡£¤½¤Î¿Í¤Ï´é¤â¿ÈÂÎ¤â¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤ä¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤â¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤º¤Ã¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
¡½¡½ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢À¸¤¤ëÎÈ¤È¤·¤ÆÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡¤¢¤ëÆüÆÍÁ³È¯¾É¤·¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¼£¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦´õË¾¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢20Âå¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤ê¡¢Æ¯¤¤¤¿¤ê¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤è¤Í¡£
¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª²°¤Î¤Î¤ì¤ó¤Î±ü¤Ë¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Æ
¡½¡½¤ß¤ó¤Ê¤Ïëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¸ä³Ú¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£ÌÜ¤¬²ó¤ë¤«¤éËÜ¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¸µµ¤¤Ê¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÆ¬¤ËÍè¤ë¤«¤é¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢²¿¤«¤Î¤ì¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¡£¤½¤³¤ËÃË¤¿¤Á¤¬µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ª¡¡½÷À¤ÏÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤ÆÆþ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ¤Î¤ì¤ó¤Î±ü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¡Ä¡Ä¤Þ¤¡¡Á¤¹¤´¤¤¤Î¤Ê¤ó¤Î¤Ã¤Æ¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥ì¥à¥Ó¥Ç¥ª¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹¥´ñ¿´¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Æ¡£7ËÜ¼Ú¤ê¤ë¤È²¿ËÜÌµÎÁ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËèÆü8ËÜ¤°¤é¤¤¼Ú¤ê¤Æ¡¢Ä«¼Ú¤ê¤¿¤éÌë¤ËÊÖ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼Ú¤ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ëü¡Á2ËüËÜ¤Ï¸«¤¿¤È»×¤¦¡£
¡½¡½ÀäÂÐ¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤«¤é‟¤¢¤ÀÌ¾¡É¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¤¢¤¤¤Ä²¿¼Ô¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿§¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¡¢¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÁÛÁüÎÏ¤ÎË¤«¤µ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢½÷Í¥¤µ¤ó¤ÎÀ¼¥Þ¥Í¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¥Æ¥ì¥¯¥é¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÅÅÏÃÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë½÷Í¥¤µ¤ó¤ÎÀ¼¿§¤ò»È¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£
¡½¡½¤¿¤¯¤Þ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡£Ãí¼Í¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¾É¾õ¤Ï¹¥Å¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡ÂÇ¤Ä¤Î¤ò»ß¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÀèÀ¸¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÌô¤òÈ´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Êâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸¾É¾õ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ìÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Ð°Þ¤â°ã¤¦¡£°¤¯¤¹¤ë¤Î¤â¼«Ê¬¡¢¼£¤¹¤Î¤â¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤¤¤ÄÌ¸¤¬À²¤ì¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÀÆüÀ²¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢1Ç¯¸å¤ËÀ²¤ì¤ë¿Í¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÌ¸¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°Â°×¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢´ÔÎñ¤ò²á¤®¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤é¼ªÌÄ¤ê¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ªÉ¡²Ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ËÜ¿Í¤Ë¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤¬¤¬¤Á¤¬¤Á¤Ë¹Å¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¼õ¿Ç¤µ¤»¤¿¤é¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£ÌÜÀè¤À¤±ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶µ·±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ò¡Ö¡Ø±«¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸«¾å¤²¤¿¤é¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î¤ª¤·¤Ã¤³¤Ç¡Ä¡×10Âå¤ÇË½ÁöÂ²¤Ë¢ª30Âå¤Ç¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜÅßµÙ¤ß¤Î¡ÈÁÔÀä¤¹¤®¤ë²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡É¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê²æºÊ ¹°¿ó¡Ë