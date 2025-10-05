ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬PS½é¾¡Íø¡¢¥É·³´ÆÆÄ¤ÏÂçÀä»¿¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¡×¡ÖÎò»Ë¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£6²ó9Ã¥»°¿¶3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÀä»¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤Ç2¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬1¿Í¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢´°Á´¤ËÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÆÅê¼ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£3¼ºÅÀ¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¡¢6²ó¤Þ¤ÇÅê¤²È´¤¤¤Æ»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ë¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤ÏÎò»Ë¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤Ï2²ó¤Ë3¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢3²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£±¦¼ê¤ò¶¯¤¯°®¤êÄù¤á¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡£6²ó89µå¤òÅê¤²¡¢9Ã¥»°¿¶1»Íµå¡¢3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅê¤²¤ë¤³¤È¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µå°Ò¤äÆâÍÆ¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿ô¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò²Ô¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£6²ó¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç½½Ê¬¤ËÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼ç¼´¤ÎÂçÃ«¤«¤éÅö¤¿¤ê¤¬½Ð¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¤ÏÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾ï¤Ë´°àú¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢3¼ºÅÀ¤·¤Æ¤â¤½¤Î¸å¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡ØÃ¯¤«¤¬Ã¯¤«¤ò½õ¤±¤ë¡Ù¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£ÉáÃÊ¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¤À¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï9²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤Ç¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£Åêµå¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¡ÖÂÇÀÊ¤Ç»þ´Ö¤ò²Ô¤°¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ê9²ó¤«¤éµß±ç¤¹¤ë¡ËÏ¯´õ¤Î½àÈ÷»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²Ô¤®¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£Áê¼ê¤¬ÂåÂÇ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ù¥·¥¢¤òÂ³Åê¤µ¤»¤ë¤«¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ò¹µ¤¨¤ËÃÖ¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÏ¯´õ¤ËÇ¤¤»¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö²Ô¤®¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡3ÅÀº¹µÕÅ¾¾¡¤Á¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¾Ð´é¤Ç²ñ¸«¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë