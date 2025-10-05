¡Ö¾®»ùÉÂÅï¤Ç¥Í¥¿¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡Ä¡×¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦ºäËÜÅßµÙ¤ß¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Àè¤Ç¸«¤¿¡¢»Õ¾¢¤È¶Ä¤°¥³¥í¥Ã¥±¤Î¡È¿Í´ÖÎÏ¡É
¡Ò¡Ö¡Ø±«¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸«¾å¤²¤¿¤é¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î¤ª¤·¤Ã¤³¤Ç¡Ä¡×10Âå¤ÇË½ÁöÂ²¤Ë¢ª30Âå¤Ç¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜÅßµÙ¤ß¤Î¡ÈÁÔÀä¤¹¤®¤ë²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ºäËÜÅßÈþ¸øÇ§¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ºäËÜÅßµÙ¤ß¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢ºäËÜÅßÈþËÜ¿Í¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢°µÅÝÅª²Î¾§ÎÏ¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯ÎÏ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î°áÁõ¤È¥«¥Ä¥é¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¾À¸¤ÏÉ®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·Æñ¤¤¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡ÛË½ÁöÂ²¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦ºäËÜÅßµÙ¤ß¤µ¤ó
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÄü¤á¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡×¡ÖÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó²Ð¤¬Åô¤Ã¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤â¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡ºäËÜÅßÈþ¤È¤Îî°íð¡¢»Õ¤È¶Ä¤°¥³¥í¥Ã¥±¤È¤Î¸òÎ®¡£¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°è¤òÄ¶¤¨¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í‟·Ý¿Í¡É¤À¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î4²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦ºäËÜÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤È¡¢»Õ¾¢¤È¶Ä¤°¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¡¡ËÜ¿ÍÄó¶¡
¡ÖÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×°ì¿´¤Ç200¸®²ó¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢
¡½¡½¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¸å¤â¡¢ÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ºäËÜÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÅßµÙ¤ß¡Ë¡¡¼«Ê¬¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£200¸®¤¯¤é¤¤²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤·¤Ã¤³¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÉå¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£Éå¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÉå¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦°ì²óÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤¤¤¤¤·¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤ã¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤«¡ÖÇäÌ¾¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤«»¶¡¹¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ø¤Ó¤¿¤¤¡£²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤«¤é¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖºäËÜÅßµÙ¤ß¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡200¸®²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡ÖÆÞ¤ê¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡×¡¢±ÛÏ©¿áÀã¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡Ö±ÛÏ©ÌÔ¿áÀã¡×¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÅßÈþ¤µ¤ó¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ë»ä¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡ÖºäËÜÅßµÙ¤ß¡×¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡£¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¤³¤Î·ÝÌ¾¤Ç°ìËÜ²½¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¥·¥ç¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÈïºÒÃÏ¤ò²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡50¤«½ê¤¯¤é¤¤¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ºäËÜÅßÈþ¤µ¤ó¤¬Íè¤ì¤Ð¶½Ì£¤Ï¤ï¤¯¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¡ÖÅßµÙ¤ß¤Ã¤ÆÃ¯¤À¤è¡×¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ê¤ó¤Æ¸«¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÈïºÒ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÏÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë·Ý¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â´é¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¿´¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤´±ï¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â³§ÍÍ¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤½¤Ð¤ÇÀµºÂ¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤È¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤ä¿É¤µ¤Î±²Ãæ¤Ë¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ç¥·¥ç¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Á¤Ï¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë·Ð¸³¤¬Âç»ö¡£ÈïºÒÃÏ¤Ç¥·¥ç¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤ÆÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î°ì¿Í¤¬¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¥È¥Þ¥È¤ÎÂÞ¤ò¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë1Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¼ê»æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£Ëè²ó¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë²¿¤«¤·¤é¿¨¤ì¤¢¤¨¤¿¤Î¤«¤È¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡ÖËÜ²È¤ÎºäËÜÅßÈþ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤«¤é
¡½¡½ÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ³ÆÃÏ¤ò²ó¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜ²È¤Ç¤¢¤ëºäËÜÅßÈþ¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡ÅßÈþ¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÅßÈþ¤µ¤ó¤Î²Î¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¤ª¶â¤ÇµþÅÔ¤ÎÃåÊª²°¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢ÅßÈþ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÃåÊª¤òÀ¸ÃÏ¤òÀ÷¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸ÃåÊª¤Í¡×¡ÖËÜµ¤¤Ç¤ï¤¿¤·¤ÎÊª¿¿»÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£¡ÖÁ´¹ñ¤¢¤Á¤³¤Á¹Ô¤«¤ì¤Æ¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤½¤¦¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ï¤¿¤·¤¬¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¸åÆüÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÃåÊª¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤´ËÜ¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤«¤é¹â²Á¤Ê°áÁõ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÅßÈþ¤µ¤ó¤Î¿Í´ÖÎÏ¤Î¿¼¤µ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ÊÁ°¤ÎÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ï¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë‟¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¡¼¥ó¡É¤Ê´¶³Ð¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÈÏÓ¤òËá¤¯¡É¤³¤È¤ÎÂç»ö¤µ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎ¾ÎØ¤¬²ó¤ë¤«¤é¡¢ºäËÜÅßµÙ¤ß¤ÏÌÌÇò¤¤¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿6Ç¯´Ö
ÅßµÙ¤ß¡¡¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤â¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ï¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢8·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»ä¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡Äµã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤³¤Î6Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¡¢Á´Á³ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥µ²ó¤ê¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¦¥±¤Æ¤â¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¥¦¥±¤Æ¤â¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´Á³¥À¥á¤¸¤ã¤ó¡¢¤³¤³¤Ï¥·¥ç¡¼¥Ñ¥Ö¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¤Ç¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥¦¥±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤ÏºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¸ø±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Î¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤È¤«¿¹¿Ê°ì¤Ï¡¢ÇúÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¤È»ä¤ÎMISIA¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³¥¦¥±¤Ê¤¤¡£¤è¤Ã¤Ý¤É¾å¼ê¤¤¤«ÌÌÇò¤¤¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤«¤éÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¾®»ùÉÂÅï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾®»ùÉÂÅï¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤¬²¿ÅÙ¤â¤ªÏÃ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÅßµÙ¤ß¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£»ä¤Ï¾®»ùÉÂÅï¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢½Å¤¤ÉÂµ¤¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¬¥Í¥¿¤ò¤¹¤ëÁ°¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤Æ¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÖÊú¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤½¤Î»Ò¤òÊú¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡£¤â¤Î¤Þ¤Í¤è¤ê¤Þ¤º¡Ö¿´¡×¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢ÌÀÆü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÊÙ¶¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤ÇÉÂ±¡¤ÏÂç¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î³Ê¹¥¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Î»Ò¤Î½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇÛ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Ï·Ú¤ó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤
¡½¡½Á´¿È·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤âÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤â¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡£·Ý¿Í¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Ã¤Æ¡Ö¿Í¤Î¤Õ¤ó¤É¤·¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤·¡£¸½¾ì¤Ç¤â·Ú¤ó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¤·¡¢»ä¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±ß³ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¥·¥ç¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤òËá¤¤¤Æ¡¢ºäËÜÅßµÙ¤ß¤È¤·¤Æ¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿½ñÀÒ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤â»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤¬Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤¿¤ê¡¢Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Þ¤Í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡º£¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·î¤Ë15²ó°Ê¾å¤â¤Î¤Þ¤Í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ö±é³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ï¶µ°é¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡Ö1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¡×¤òÌ³¤á¤Æ¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤ª»Å»ö¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë½ÁöÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿10Âå¤Îº¢¤ò»×¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºäËÜÅßµÙ¤ß¤Ë²¿¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¥Î¡¼¤È¸À¤ï¤º¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤¡£Íè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·Â³¤±¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê²æºÊ ¹°¿ò¡Ë