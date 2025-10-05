36ºÐ¤ÇÁá´üÊÄ·Ð¤ÎÃû¸õ¡¢°é»ù¤È¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤¬Æ±»þ¤Ë¡Ä¥Ê¥ª¥ß¡¦¥ï¥Ã¥Ä¡Ê57¡Ë¤¬Â¿¤¯¤ÎÎø¤ò·Ð¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯¡È½÷¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡½÷À¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¡¢ÊÄ·Ð¤È¤¤¤¦¡È»þ´Ö¤Î¶èÀÚ¤ê¡É¡£¡Ö½÷¤È¤·¤Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ê¥ª¥ß¡¦¥ï¥Ã¥Ä¤¬54ºÐ¤ÇºÆº§¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¯¥é¥À¥Ã¥×
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN 2025½©¹æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÄ·Ð¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¤Î8Æü´Ö¤Ç82ÄÌ¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»ö¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ä´¶ÁÛ¤ò¡¢ÈþÍÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îã·Æ£·°¤µ¤ó¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤Î¤¦¤¨¤Ç¸ø³«¡Ë¡£
ÊÄ·Ð¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë½÷¤Î½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡ÊÄ·Ð¤·¤¿»þ¡¢½÷¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©¡¡¼«Ê¬°Ê³°¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Ç²¿¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢°Õ³°¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£Á´°÷¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë±¿Ì¿¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤â¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢ÊÄ·Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ÏÅú¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¡£²¿¤ÎÄñ¹³¤â¤Ê¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¡£¤½¤³¤«¤é¤·¤Æ¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¤Âå´Ö¤Ç¤âÂç¤¤Ê°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ëÏÀ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ÏÊÄ·Ð¤òÃ¯¤â¤¬¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿À®ÎáÏÂ¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÊÄ·Ð¤Ø¤ÎÄñ¹³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼÷Ì¿¤¬Ã»¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÄ·Ð¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡È¤¢¤ë¼ï¤Î½ª¤ï¤ê¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤ë¤Û¤É¤Ë¡È¤¿¤À¤Î¶èÀÚ¤ê¡É¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥Ê¥ª¥ß¡¦¥ï¥Ã¥Ä¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë½é¤ÎÃø½ñ¤ò½ÐÈÇ¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡©PA Images/»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È
¡¡¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤Ï40¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¹¹Ç¯´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤À½Ð»ºÁ°¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÄ·Ð¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È°å¼Ô¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£½÷Í¥¤Î¥Ê¥ª¥ß¡¦¥ï¥Ã¥Ä¡£¤½¤Î»þ¤Î¶²ÉÝ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä»Ò¶¡¤ò»º¤â¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¤Î½ÐÍè»ö¡£Åö»þ¤ÏÊÄ·Ð¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉÃ¯¤â¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½Æ±¤¸¶¶ø¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ÉÃµ¤»¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢40¤Þ¤Ç¤Ë2¿Í¤Î»Ò¶¡¤òÌÙ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°é»ù¤È¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤¬Æ±»þ¤ËË¬¤ì¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿Èó¾ï¤Ë²á¹ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤½¤Î¸å¡¢Î¥º§¤ò·Ð¤ÆºÆº§¡£¥Ê¥ª¥ß¡¦¥ï¥Ã¥Ä¤ÏÁá¤¹¤®¤ëÊÄ·Ð¸å¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÎø¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤¯¡È½÷¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤¯¤·¤ÆÊÄ·Ð¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÁ´¤¯°ã¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Â¾¿Í¤Î¾ì¹ç¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÊÄ·Ð¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤â¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°ì¤Ä³Î¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢½÷¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ø¥¢¥ó¥Í¤ÎÆüµ¡Ù¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡¢À¸Íý¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê¿´
¡¡ÊÄ·Ð¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¥³¥¢Ç¯Îð¤³¤½50¡Á54ºÐ¤È¤¤¤¦¾ï¼±Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÊÄ·ÐÇ¯Îð¤¬40ºÐÁ°¸å¡¢¤Þ¤¿60ºÐÁ°¸å¤È¤¤¤¦¿Í¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢À¸Íý¤¬»Ï¤Þ¤ëÇ¯Îð¤â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¡¢Áá¤¤¤È10ºÐ¡¢ÃÙ¤¤¤È18ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤ËÉý¹¤¤¡£¼þ°Ï¤è¤ê¾¯¤·¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÇº¤ß¡¢13ºÐ14ºÐ¤Ç¤â¤¦°ìÀ¸Íè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÉÔ°Â¤ËØË¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤¬½éÄ¬¡£
¡Ö1944Ç¯1·î6Æü¡¢ÌÚÍËÆü¡¡À¸Íý¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë»°ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡Ë¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤·¡¢ÉÔÌû²÷¤À¤·¡¢ÝµÆ«¤·¤¤¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ÅÈþ¤ÊÈëÌ©¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌñ²ð¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤Ä¤É¤½¤ÎÆâ¤Ê¤ëÈëÌ©¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ø¥¢¥ó¥Í¤ÎÆüµ¡Ù¤è¤ê¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢·î·Ð¤ò¥¢¥ó¥Í¤È¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Í¤ÎÆüµ¡×¤Î¤³¤Î°ìÀá¤¬²¿¤È¤â¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤«¤Ä¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤É½¸½¤Ç¡¢À¸Íý¤ËÂÐ¤¹¤ë¾¯½÷¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¤ò¸«»ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤½¤ÎÀ¸Íý¤¬½ª¤ï¤ë»þ¡¢»×½Õ´ü¤Î¤è¤¦¤Ê´¶½ý¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶³´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ëÀ¸¤ÎÀ¼¤ËÌÀ¤é¤«¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö½÷¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¤â¤Ï¤ä¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÑ¤ï¤·¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë´î¤Ó¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·î·Ð¤È¤ÏËÜÅö¤ËÉÔ²Ä²ò¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÈÑ¤ï¤·¤¤¤Î¤Ë¤É¤³¤«Îø¤·¤¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÉå¤ì±ï¤Î¥À¥áÃË¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÁá¤¹¤®¤ëÊÄ·Ð¤Ï¿È¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·ºòº£¤»¤¤¤»¤¤¤·¤¿¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ¼ÂºÝËÜÅö¤Ë´÷¡¹¤·¤¤¡£
½÷À¤ÎÀ¸Íý²ó¿ô¤Ï·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¸½Âå¤Î½÷À¤ÏÎò»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ¸Íý²ó¿ô¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁ°¤Î½÷À¤ÏÀ¸³¶¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸Íý¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Î50²óÄøÅÙ¡£¸½Âå½÷À¤ÎÀ¸Íý¤Ï¼Â¤Ë¤½¤Î10ÇÜ¶á¤¯¡£450²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±ÉÍÜ²áÂ¿¤ÈÂÎ³Ê¤Î²þÁ±¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¾å¤Ë½éÄ¬¤¬Èó¾ï¤ËÁá¤¯¤Ê¤ê¡¢µÕ¤ËÊÄ·Ð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÈÕº§¤Ë²Ã¤¨¡¢½Ð»º²ó¿ô¤¬·ã¸º¤·¡¢¼÷Ì¿¤â¿¤Ó¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë·ãÁý¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¶ìÄË¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±ÂÎ¤ËÉéÃ´¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê»ÒµÜÆâËì¾É¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ¸Íý²ó¿ô¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤¬ÌµÂÌ¤ËÀ¸Íý¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¾å¤Ë¡¢¿ÍÎà¤È¤·¤ÆÉÔ¼«Á³¡£¤À¤«¤é¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡
¡¡¤½¤¦¾§¤¨¤ë°å»Õ¤â¤¤¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÏÀ¸Íý²ó¿ô¤ò¼«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ô¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ß¥ì¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦ÈòÇ¥¥ê¥ó¥°¤ò»È¤¦¿Í¤âÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¸Íý´Ä¶¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
ã·Æ£ ·°
½÷À»ïÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤ÆÈþÍÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ë¡£½÷À»ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¿ô¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¤ò¤â¤Ä¤Û¤«¡¢ÈþÍÆµ»ö¤Î´ë²è¡¢²½¾ÑÉÊ¤Î³«È¯¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£ºÇ¿·´©¡ØÇ¯Îð³×Ì¿ ÊÄ·Ð¤«¤é¤¬¿ÍÀ¸¤À!¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤ÎÈþÍÆ&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃÎ·Ã¤¬ËþºÜ¡£
斎藤 薫/週刊文春WOMAN 2025春号