¡Ö¥¢¥ì¡¢¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¡©¡×¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢¡Ê62¡Ë½Ð±é¤ÎÄ¶ÌäÂêºî¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÊÄ·Ðº¹ÊÌ¡É¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡©
¡Ò36ºÐ¤ÇÁá´üÊÄ·Ð¤ÎÃû¸õ¡¢°é»ù¤È¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤¬Æ±»þ¤Ë¡Ä¥Ê¥ª¥ß¡¦¥ï¥Ã¥Ä¡Ê57¡Ë¤¬Â¿¤¯¤ÎÎø¤ò·Ð¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯¡È½÷¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡½÷À¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¡¢ÊÄ·Ð¤È¤¤¤¦¡È»þ´Ö¤Î¶èÀÚ¤ê¡É¡£¡Ö½÷¤È¤·¤Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN 2025½©¹æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÄ·Ð¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¤Î8Æü´Ö¤Ç82ÄÌ¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤ÏÊÄ·Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í¤ËÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£ÈþÍÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îã·Æ£·°¤µ¤ó¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤Î¤¦¤¨¤Ç¸ø³«¡Ë¡£
10Ç¯Á°¤Þ¤ÇÊ¿µ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÊÄ·Ðº¹ÊÌ¤Î¼ÂÂÖ¡¢¤¸¤Ä¤Ïº£¤â¡ª
¡¡¥ë¥Ã¥¥º¥à¡¦¥Û¥é¡¼¤È¤µ¤¨¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶ÌäÂêºî¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤É¤³¤í¤«¡¢ÉÔµ¤Ì£¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¤Ëµã¤¤À¤¹¿Í¤ÈÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¿Í¤¬Î¾Êý¤¤¤ë¤Û¤É¡£
¡¡¼ã¤µÈþ¤·¤µ¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¶ØÃÇ¤ÎÌô¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿Âå½þ¤Î»´¤µ¤Ï¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ø¤ÎÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤µÕÎÚ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î·ëËö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¯¥¨¥¤¥É¤¬±é¤¸¤¿¡É¸«¤ë¤«¤é¤Ë°íå¤ÊTV¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¡£
¡¡¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢Ê±¤¹¤ë¡É¸µ¿Íµ¤½÷Í¥¡É¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥ì¡¢¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¡©¡×¤ÈÊÄ·Ð¤òÙèÙé¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏª¹ü¤ÊÇ¯Îðº¹ÊÌ¤ÇÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤ë¤Î¤À¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢¤³¤Îº¹ÊÌÈ¯¸À¡£
¡¡º£¤Ç¤³¤½¥³¥ó¥×¥éÅª¤ËÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÎ¤Ï·ë¹½¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤Û¤ó¤Î¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤ÎÊÄ·Ð¥Ð¥Ð¥¢¡×¤È¤«¡Ö¹¹Ç¯´üËâ½÷¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¿È¤ÎÌÓ¤â¤è¤À¤Ä°¸ý¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Àè¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹âÎð½÷À¤Ï»Ò¶¡¤¬»º¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤ï¤¶¤ï¤¶¸ý¤Ë¤·¤¿ÅÞ¼ó¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¹½Ê¸¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö50²á¤®¤¿¤éÊÄ·Ð¤¹¤ë¡×¤Ï¡¢ºÐ¤ò¤È¤Ã¤¿¤éÏ·¤¤¤ë¡¢°Ê¾å¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬µõ¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÉ¬Á³¡£
¡¡Ï«¤ï¤ì¤ÆÅöÁ³¤ÎÊÄ·Ð¤¬¡¢½÷À¤ò¤«¤é¤«¤¦¼êÃÊ¤È¤Ê¤ëÃÎÀ¤Î¤Ê¤µ¤¬¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Çµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀº¹ÊÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
º£¤´¤í¡Ö¹¹Ç¯´üµÙ²Ë¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡µÕ¤Ëº£¤´¤í¡Ö¹¹Ç¯´üµÙ²Ë¡×¤òÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¼Â¤ÏÃËÀ¤Ë¤â¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈéÆù¤ÊÅ¸³«¡£
¡¡ÆÍÁ³¡¢¹¹Ç¯´üµÙ²Ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿Ë¿ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡©¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¤³¤ìËÜÅö¤«¡©¡¡¥¤¥¨¥¹¤¬ÃËÀ30¡ó¡¢½÷À40¡ó¤È¸À¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡¡ÃËÀ¤¬¶ìÄË¤òÁÊ¤¨¤Æ½é¤á¤Æ¹ñ¤äÁÈ¿¥¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤ÏÊ£»¨¤À¤·¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¡£ÃËÀ¤Ë¤â¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«²ù¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤¿¤Á½÷À¤Ï¡¢¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Î¶ì¤·¤ß¤ËÂÑ¤¨¡¢ÊÄ·Ð¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃÑ¤¸¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡£
¡¡¡ÉÊÄ·Ð¤ò¾Ð¤¦¡É¤³¤È¤Ï¤â¤Ï¤ä¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤³¤½¤½¤ÎÉÔ¾òÍý¤ò¼Ò²ñ¤Ë²þ¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡ª
※閉経した時の体験や気持ちについて聞いた読者アンケートの回答の全容、閉経後にやって来る女にとっての黄金期、月一の〈廃墟顔美人〉を継続させるスペシャルマスクなど、記事全文は『週刊文春WOMAN2025春号』で読むことができます。
ã·Æ£ ·°
½÷À»ïÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤ÆÈþÍÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ë¡£½÷À»ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¿ô¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¤ò¤â¤Ä¤Û¤«¡¢ÈþÍÆµ»ö¤Î´ë²è¡¢²½¾ÑÉÊ¤Î³«È¯¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£ºÇ¿·´©¡ØÇ¯Îð³×Ì¿ ÊÄ·Ð¤«¤é¤¬¿ÍÀ¸¤À!¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤ÎÈþÍÆ&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃÎ·Ã¤¬ËþºÜ¡£
¡Êã·Æ£ ·°¡¿½µ´©Ê¸½ÕWOMAN 2025½©¹æ¡Ë