¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡¢ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ËÃå¼ê¡¡´´»öÄ¹¤ËÎëÌÚÁíÌ³²ñÄ¹¤Îµ¯ÍÑ¸¡Æ¤
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï½¢Ç¤¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÅÞ¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤È¤Ê¤ë´´»öÄ¹¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤Îµ¯ÍÑ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï4ÆüÌë¤«¤é¡¢µÄ°÷½É¼Ë¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿¤Þ¤Þ³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿Í»ö¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÃå¼ê¤¹¤ëÅÞ¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¹â»Ô»á¤Î¼þÊÕ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿ËãÀ¸ÇÉ¤«¤é¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎëÌÚÁíÌ³²ñÄ¹¤ò´´»öÄ¹¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¹â»Ô¿Ø±Ä¤Î´´Éô¤Ï¡ÖÅÞ4Ìò¤ÏËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢ËãÀ¸»á¤È¤âÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤·¤Æ¿Í»ö°Æ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ»Ù»ý¤Ë²ó¤Ã¤¿ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤Î¿Ø±Ä¤ÎµÄ°÷¤ò¡¢À¯ÉÜ¤äÅÞ¤ÎÍ×¿¦¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿Í»ö¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤òÀï¤Ã¤¿4¿Í¤Î¸õÊä¤ò¤É¤¦µ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉÔµºÜµÄ°÷¡×¤òÍ×¿¦¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô»á¤Î¿Ø±Ä´´Éô¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¿Í»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÆÈ¼«¿§¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÁíºÛ¤Ï6ÆüÃæ¤ËÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò¸Ç¤á¡¢7Æü¤ËÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£