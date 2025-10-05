¡ÚÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤ÏÀ¸¤«¤»¤ë¡×°ì»þ¥È¥Ã¥×¤â½éÍ¥¾¡¤ËÆÏ¤«¤º
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡ÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¡¡¥Û¥¢¥«¥ì¥¤CC¡á6566¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê27¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»15¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢WOWOW¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ÏÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¡ÖºÇ½ªÁÈ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¡£Í¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÁÈ¤Ç¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤ÇÄ¹¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢2ÈÖ¤Ï¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤éÊü¤ê¹þ¤ßÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¡£4ÈÖ¤Ç¤Ï4¥á¡¼¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ6ÈÖ¤Ç¤Ï²ÖÆ»¤«¤é¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£8ÈÖ¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò´ó¤»ÀÚ¤ì¤º¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Ç3¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð¤À¤·¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬2¤ÄÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÁ°È¾¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¸åÈ¾¤Ï²æËý¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢14ÈÖ¤Ç3¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤Æ¼ó°Ì¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖÍ¥¾¡¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¹¶¤áÂ³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥Ñ¡¼3¤Î15ÈÖ¤Ç1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡£Â³¤¯16ÈÖ¤Ç¤Ï3¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤17ÈÖ¤ÇÂè2ÂÇ¤ò¥°¥ê¡¼¥óº¸¤Ë³°¤·¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò´ó¤»ÀÚ¤ì¤º¥Ü¥®¡¼¤Ç2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£2ÂÇ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òº¸¤Ë¶Ê¤²¤Æ3¥ª¥ó¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë³°¤ì¤Æ3°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ï4Æü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤â¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥È¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿1½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Ñ¥Ã¥È¤¬³ú¤ß¹ç¤¨¤ÐÍ¥¾¡¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼¡½µ¤«¤é¤Ï¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ËÎ×¤à¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤´Ë«Èþ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¶¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þ¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¡1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë7·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Î27ºÐ¡£2014Ç¯KKTÇÕ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¤ò15ºÐ293Æü¤Î»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤ÇÃ£À®¡£17Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç°ìÈ¯¹ç³Ê¡£¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼8¾¡¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡¡Ë¡£¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£1¥á¡¼¥È¥ë57¡¢56¥¥í¡£