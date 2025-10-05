¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢¡Ö¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×´Ó¤¯»×¤¤¡¡ºÇÂç¤ÎÅ¾µ¡¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤ËÊú¤¤¤¿³ëÆ£¤äÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤â¸ì¤ë
¡ü³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¶»Ä¥¤Ã¤Æ¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤ò²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡£8·î16Æü¤Ë¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿ÀµÜ³°±ñ²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë½Ð±é¤·¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£10·î¤«¤é¤Ï25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¸öÅÄ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ¾µ¡¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¸öÅÄÐÔÌ¤¡¡»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
¿ÀµÜ³°±ñ²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¡Ö¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È¡×¤ä¿·¶Ê¡ÖChaO!¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥·¥å!¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¹¤®¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖËÜÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢44Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç¡¢¶ÊÃæ¤Ë²Ö²Ð¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
25¼þÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ç¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ´Á³°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤«¤é¡Ø25¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡Ù¤È¤¹¤´¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø25¼þÇ¯¤Ê¤ó¤À!¡Ù¤Ã¤Æ¡£25Ç¯¤â²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¤¤ëÃæ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁö¤êÂ³¤±¡¢ÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ñ¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎëÌÚ²íÇ·¤µ¤ó¤äÅÏÊÕÈþÎ¤¤µ¤ó¤Ê¤ÉÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¤²»³Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿½½Ç¯¤â²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤²»³Ú¤òÆÏ¤±Â³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÀµÜ³°±ñ²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¸öÅÄÐÔÌ¤
25Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë»×¤¦»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Øreal Emotion¡Ù¤â¡ØFINAL FANTASY X-2¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ø¸öÅÄÐÔÌ¤¤òµá¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Ã¯¤¬²Î¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Øyou¡Ù¤ä¡Ø°¦¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÎÀ¼¤òµá¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤â¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬²Î¤Ã¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
2010Ç¯¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥Ä¡õ¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢2018Ç¯¤ËÆ±³Ú¶Ê¤¬TikTok¤Ç¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È¡Ù¤¬¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë²Öºé¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤é¤·¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢25Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ü¸½ºß42ºÐ¡¡¡ÖÇ¯Áê±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡×¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë
¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤â³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·Ê¹¤Ç¡Ø¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥¨¥í¤Ê¤ó¤À!¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Î¿Í¤ËÕ»¤Ó¤Ê¤¤½÷¤Î¶¯¤µ¤ä¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ø¡¼!¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÎÏ¶¯¤¯²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Åª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
42ºÐ¤Îº£¤â¡Ö¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ò´Ó¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ê¤ó¤À¤È¡£25Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¤¤¯¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤âÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç!¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¹ÔÆ°¤âÈ¯¸À¤â¡ØÐÔÌ¤¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë½÷À¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤âÁ´°÷¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¡¢¸öÅÄ¤âÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡ÖÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡Ù¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ä¤Ï»ä¤é¤·¤¯¤¤¤è¤¦¤È¡£¤³¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê(´ØÀ¾ÊÛ)¤¬·ù¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬·çÅÀ¤À¤È»×¤¦»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¸öÅÄÐÔÌ¤¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´Ó¤ÄÌ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢°áÁõ¤Ç¤â¡Ö¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×1Ëç¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷¤Î¿Í¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¦¤²¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£42ºÐ¤Ç¤¹¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢Ç¯Áê±þ¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÃåÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ü¡ÈÀäÂÐÅª¤ÊÌ£Êý¡É²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ö¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ¾µ¡¤È¤·¤Æ¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2012Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤âÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï³§¤µ¤ó¤¬µÙÆü¤Î»þ¤Ë²Î¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Èà¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢Âº·É¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤«¤é13Ç¯¡£¡Ö¡Ø¥Þ¥Þ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ø¼¡¥é¥¤¥Ö¤¤¤Ä? ¤É¤³¤Ç¤ä¤ë¤Î?¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¼«¤éÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ë¡×¤È¡¢º£¤ä¤¹¤Ã¤«¤ê¡¢¸öÅÄ¤Î¿´¶¯¤¤±þ±ç¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö²¿¤«¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤éÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀäÂÐÅª¤ÊÌ£Êý¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¶Æá´Þ¤á¡¢²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï¥Î¥ß¤Î¿´Â¡¤Ç¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ë²¿²ó¤â¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÀµÜ³°±ñ²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÌÏÍÍ
10·î18Æü¡¦19Æü¤Ë¤Ïµþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê TOKYO ¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡¢12·î13Æü¡¦14Æü¤Ë¤ÏÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿2020Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»þ´Ö¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¤ÆËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤òÌÜÇò²¡¤·¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤â¡Ø°¦¤Î¤¦¤¿¡Ù¤â¤â¤Á¤í¤ó²Î¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡¢Ä°¤±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë»Å¾å¤¬¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¼«Ê¬¤ÈÌ¼¤Î3À¤Âå¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÁý¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢TikTok¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥®¥ã¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÇ¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ò»ß¤á¤º¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£¸öÅÄÐÔÌ¤
1982Ç¯11·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£2000Ç¯11·î¤Ë¡ÖTAKE BACK¡×¤ÇÁ´ÊÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢Æ±Ç¯12·î¤ËÆ±¶Ê¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¸å¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¡¢2ÅÙ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï³¤³°¸ø±é¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¤³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤·¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¸öÅÄÅª¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£(BEAUTY)¡Ù¤ò7·î31Æü¤ËÈ¯Çä¡£10·î¤è¤ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡£8·î16Æü¤Ë¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿ÀµÜ³°±ñ²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë½Ð±é¤·¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£10·î¤«¤é¤Ï25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¸öÅÄ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ¾µ¡¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¸öÅÄÐÔÌ¤¡¡»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
¡ÖËÜÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢44Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç¡¢¶ÊÃæ¤Ë²Ö²Ð¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
25¼þÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ç¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ´Á³°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤«¤é¡Ø25¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡Ù¤È¤¹¤´¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø25¼þÇ¯¤Ê¤ó¤À!¡Ù¤Ã¤Æ¡£25Ç¯¤â²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¤¤ëÃæ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ê¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁö¤êÂ³¤±¡¢ÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ñ¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎëÌÚ²íÇ·¤µ¤ó¤äÅÏÊÕÈþÎ¤¤µ¤ó¤Ê¤ÉÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¤²»³Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿½½Ç¯¤â²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤²»³Ú¤òÆÏ¤±Â³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÀµÜ³°±ñ²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¸öÅÄÐÔÌ¤
25Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë»×¤¦»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Øreal Emotion¡Ù¤â¡ØFINAL FANTASY X-2¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ø¸öÅÄÐÔÌ¤¤òµá¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Ã¯¤¬²Î¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Øyou¡Ù¤ä¡Ø°¦¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÎÀ¼¤òµá¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤â¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬²Î¤Ã¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
2010Ç¯¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥Ä¡õ¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢2018Ç¯¤ËÆ±³Ú¶Ê¤¬TikTok¤Ç¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È¡Ù¤¬¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë²Öºé¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤é¤·¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢25Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ü¸½ºß42ºÐ¡¡¡ÖÇ¯Áê±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡×¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë
¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤â³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·Ê¹¤Ç¡Ø¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥¨¥í¤Ê¤ó¤À!¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Î¿Í¤ËÕ»¤Ó¤Ê¤¤½÷¤Î¶¯¤µ¤ä¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ø¡¼!¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÎÏ¶¯¤¯²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Åª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
42ºÐ¤Îº£¤â¡Ö¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ò´Ó¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ê¤ó¤À¤È¡£25Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¤¤¯¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤âÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç!¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¹ÔÆ°¤âÈ¯¸À¤â¡ØÐÔÌ¤¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë½÷À¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤âÁ´°÷¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¡¢¸öÅÄ¤âÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡ÖÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡Ù¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ä¤Ï»ä¤é¤·¤¯¤¤¤è¤¦¤È¡£¤³¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê(´ØÀ¾ÊÛ)¤¬·ù¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬·çÅÀ¤À¤È»×¤¦»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¸öÅÄÐÔÌ¤¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´Ó¤ÄÌ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢°áÁõ¤Ç¤â¡Ö¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×1Ëç¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷¤Î¿Í¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¦¤²¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£42ºÐ¤Ç¤¹¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢Ç¯Áê±þ¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÃåÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ü¡ÈÀäÂÐÅª¤ÊÌ£Êý¡É²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ö¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ¾µ¡¤È¤·¤Æ¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2012Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤âÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï³§¤µ¤ó¤¬µÙÆü¤Î»þ¤Ë²Î¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Èà¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢Âº·É¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤«¤é13Ç¯¡£¡Ö¡Ø¥Þ¥Þ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ø¼¡¥é¥¤¥Ö¤¤¤Ä? ¤É¤³¤Ç¤ä¤ë¤Î?¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¼«¤éÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ë¡×¤È¡¢º£¤ä¤¹¤Ã¤«¤ê¡¢¸öÅÄ¤Î¿´¶¯¤¤±þ±ç¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö²¿¤«¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤éÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀäÂÐÅª¤ÊÌ£Êý¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¶Æá´Þ¤á¡¢²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï¥Î¥ß¤Î¿´Â¡¤Ç¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ë²¿²ó¤â¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÀµÜ³°±ñ²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÌÏÍÍ
10·î18Æü¡¦19Æü¤Ë¤Ïµþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê TOKYO ¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡¢12·î13Æü¡¦14Æü¤Ë¤ÏÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿2020Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»þ´Ö¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¤ÆËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤òÌÜÇò²¡¤·¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤â¡Ø°¦¤Î¤¦¤¿¡Ù¤â¤â¤Á¤í¤ó²Î¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡¢Ä°¤±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë»Å¾å¤¬¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¼«Ê¬¤ÈÌ¼¤Î3À¤Âå¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÁý¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢TikTok¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥®¥ã¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÇ¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ò»ß¤á¤º¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£¸öÅÄÐÔÌ¤
1982Ç¯11·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£2000Ç¯11·î¤Ë¡ÖTAKE BACK¡×¤ÇÁ´ÊÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢Æ±Ç¯12·î¤ËÆ±¶Ê¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¸å¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¡¢2ÅÙ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï³¤³°¸ø±é¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¤³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤·¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¸öÅÄÅª¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£(BEAUTY)¡Ù¤ò7·î31Æü¤ËÈ¯Çä¡£10·î¤è¤ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£