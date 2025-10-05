Æà½ï¡¡¡Ö¤´Ë«Èþ¤Ç¤·¤¿¡×Ä¶ÂçÊª¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÈÃçÎÉ¤·ºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¿Æ»Ò¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤ó¡×¤ÎÀ¼¡¡¤«¤Ä¤Æ¿Æ»ÒÌò
¡¡½÷Í¥¤ÎÆà½ï¡Ê30¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÂçÊª¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤ÎºÆ¶¦±é¤òÊó¹ð¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¡ØÊ½¤ÎÃæ¤ÎÈþÍÆ¼¼¡ÙÀèÆü¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢WOWOW¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤³¤ÎÊª¸ì¤È¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿·û¤µ¤ó¤Èºù¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤´Ë«Èþ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×ÌÚÍü·ûÉð¤ÈºÇ½ª²ó¤Ç¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÌÚÍü¤È¤Îºù¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¸¶ºî¤âÀ§Èó¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Æà½ï¤ÈÌÚÍü¤ÏºòÇ¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤Ç¿Æ»ÒÌò¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÚÍü¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆà½ï¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÌò¤Ï¿Æ¤Ç¤ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡ª¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æà½ï¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¢ö¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£