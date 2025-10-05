¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¡Ææ¤¹¤®¤ë»äÀ¸³è¤Ë¶¦±é¼Ô¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡¡Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Î½Ë²ì²ñ¤Ø¡Ö±þÊç¤·¤¿¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê52¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿¼ÄÅ¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤ÇµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢¼çÂê²Î¤òÄó¶¡¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEGO-WRAPPIN'¡×¿¹²í¼ù¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£
¡¡±Ç²è¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¿¼ÄÅ¤Ë¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤¬¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤È¤«¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¿¼ÄÅ¤¬¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò´Ñ¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡¢´Ñ¤ë¤Î¡£¤¢¤È¾´ý¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤¬¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¦¥½¤Ä¤«¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°ì»þ´ü¤¹¤´¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¿¼ÄÅ¡£¡ÖÎ¾¼Ô¤ÎÂÐ¶É¼Ô¤¬²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡È¤ªÃë¤ÏÆ£°æÁïÂÀÀèÀ¸¤Ï¡¢¤ª¶¾Çþ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤«¡£¤Ç¡¢Ìë¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ã¤Æ¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÀ¨¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¸«»Ï¤á¤Æ¡£¡ÈÌë²¿¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¾´ý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿¤â¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡£¤¿¤ÀºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ò¤º¤Ã¤ÈÃæ·Ñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢´ðËÜ¡£¤À¤±¤É¸«¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¿¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡£¤½¤³¤Ë²¿¤«¿Í´Ö¤¬Á´¤Æ½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ÎÂÐ¶É¼Ô¤ÎÊý¤Î¸ÄÀ¤¬¡£¤Ç¡¢¡È¤³¤Î´éÎ©¤Á¤ÎÊý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë±Ô¤¤¼ê¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ó¤À¡É¤È¤«¤½¤Î°Õ³°À¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¡¢Æ£°æÁïÂÀ¤µ¤ó¤¬²¿´§¤«¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë²¿¤«¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢½Ë²ì²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£½Ë²ì²ñ¤¬¤É¤³¤«¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢±þÊç¤·¤¿¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Î¤Ê¤ó¤È¤«¤Î´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤³¤Ç³§¤µ¤ó¡¢Æ£°æÁïÂÀÀèÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤È±ßÂî¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢¾¾²ÖÆ²ÊÛÅö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤â¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¥ª¥À¥®¥ê¤¬¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÊý¤Ï¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¤ªµ¤¤Å¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¼ÄÅ¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤Þ¤êÊÑÁõ¤â¤·¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ£°æÁïÂÀÀèÀ¸¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¡È¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¾´ý¡É¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡£¡È²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£