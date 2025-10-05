¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡È²ÈÂ²¡É¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¼Ì¿¿¡Ö¿ë¤Ë²ò¶Ø¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥È¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾¾Ìî²È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡¡¥È¥¤Ï18ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÏ¤·¤¤¾¾Ìî²È¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÇÀº°ìÇÕ¡£¤½¤ì¤Ç¤âº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¾Ð¤¤¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¾¯¤·¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£·àÃæ¤Ç²ÈÂ²¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¹âÀÐ¤µ¤ó¤â¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¿ë¤Ë²ò¶Ø¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¾¾Ìî°ì²È¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤¹¡¡Íè½µ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö³§¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
