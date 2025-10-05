¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤òÌÀ¤«¤¹¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¡ÄÃÏ¸µ¼¢²ì¤ÇÁÛ¤¤
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Î¿·MC¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡Ù¿·MC¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ä¼¢²ì¸©¤Ø
¡¡·¡ÅÄ¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆMC¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜÉñ¹á¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£ÅÐ¾ì½é²ó¤Ï¡¢ËÙÅÄ¤¬¸Î¶¿¡¦¼¢²ì¤òÎ¹¤·¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ÉÍ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¢¤êËÙÅÄ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¾Æ»ª¤½¤¦¤á¤ó¡×¤ò´®Ç½¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼¢²ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤Þ¤Ç10Ç¯´ÖÄÌ¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Î²¸»Õ¤È9Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÅÄ¤¬ÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¸¶ÅÀ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¶á¹¾È¬È¨¤Ç¤Ï¡¢È¬È¨ËÙ¤òÏÂ½®¤Ç¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤òË¬¤ì¡¢¿ÆÍ§¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¡£
¡¡É§º¬¾ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤À¾ì½ê¤Ç¡¢±Ç²è¥í¥±¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¿¿ÅÄ¹Ç·¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¡Ö¿¿Í³¡×¤Î°Õ³°¤ÊÍ³Íè¤ò½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤¬¿¿ÅÄ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¿¿Í³¤ÎÌ¿Ì¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿¿Í³¤Î¡È¿¿¡É¤Ï¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿¿¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÈÍ³¿¿¡É¤ò¤¤¤«¤¨¤¿¤é¡È¿¿ÅÄ¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯¿Æ¹§¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì½é¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
