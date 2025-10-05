·ÄØæ¢ª¼ÒÄ¹Èë½ñ¢ª¡È¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¡Ä¡ÖËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÆóÅÙ¤ÈÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¡×¸µSDN48¡¦¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤¬¸ì¤ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÆ»¤Î¤ê
¡¡SDN48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤ä¼ÒÄ¹Èë½ñ¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢25ºÐ¤ÇSDN48¤Ë²ÃÆþ¡£¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¤Þ¤Ç¤ÎÌó3Ç¯´Ö¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶áÆ£¤µ¤ó¤Ë¡¢SDN48²ÃÆþ¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈëÏÃ¡¢µã¤¯¤Û¤É²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿2²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤µ¤ó
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤ä¼ÒÄ¹Èë½ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³
¡½¡½¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤é¹â¹»Â´¶È¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ß¥·¥¬¥ó½£¤ÇÀ¸³è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¶áÆ£¡Ë¡¡µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Âç¤¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢½¢³è¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï·ÝÇ½³èÆ°°ìËÜ¤Ç¡©
¶áÆ£¡¡¤¤¤¨¡¢¼Â¤ÏSDN48¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿§¡¹¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤«¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢Îã¤¨¤Ð±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò³è¤«¤»¤ë»Å»ö¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤ä¥á¡¼¥«¡¼·Ï¤Î¼ÒÄ¹Èë½ñ¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿Êç½¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
¶áÆ£¡¡¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬Æþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤ÎÈë½ñ¤Î¶ÈÌ³¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¡¢½ÉÇñÀè¤ä²ñ¿©¤ÎÍ½Ìó¡¢¼ÒÄ¹¤¬Íè¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ËµÕ»»¤·¤Æ¿§¡¹¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÂà¶þ¤Ç¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢»þ´Ö¤¬¶õ¤±¤ÐYouTube¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤ë»Å»ö¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Æ°¤¯»Å»ö¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ÈÌ³Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¡×SDN48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿·Ð°Þ
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢25ºÐ¤ÇSDN48¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ç¡©
¶áÆ£¡¡ËèÄ«¡¢½Ð¶Ð¤¹¤ë¤ÈºÇ½é¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ëÆü¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡ÖAKB¤Î¤ª»Ð¤µ¤óÊç½¸¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ¸¸À¤Ç¡¢SDN48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ðÃÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡£
¡¡»ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥é¥¸¥ª¤¬¹¥¤¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ê¤ó¤«¤Ë¤¤¤Ä¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¥é¥¸¥ª¤Î»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖSDN48¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¡×¤È¡£²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é1Ç¯¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
¡½¡½¤¢¤Þ¤êÇº¤Þ¤º¤Ë±þÊç¤ò¡©
¶áÆ£¡¡¤Ï¤¤¡£¶ÈÌ³Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¿ô¥ö·î¤¯¤é¤¤¤Ç²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤´¼«¿È¤Î¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡SDN48¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¡×¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êç½¸Í×¹à¤Ç¤â¡ÖÅÚÍËÆü¤ÎÌë8»þ¤«¤é½©ÍÕ¸¶¤Ç¸ø±é¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤À¤«¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡ÖÊ¿Æü¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¡Ø»ä¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¡×½©¸µ¹¯¤«¤é¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ
¡½¡½¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡¡Ö¤¢¡¢¼¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÀÜ´±¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¨¡¢¼¤á¤ë¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹ç³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤ò²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ËÅÁ¤¨¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡©
¶áÆ£¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢µ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤¿¤ê¡¢¼ÒÄ¹Èë½ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤«¤é¤Ï²¿¤«ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶áÆ£¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Ë¸Ä¡¹¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡£ºÇ½é¤Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÎMC¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö»ä¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤¿½©¸µ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬·ÝÇ½³¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³èÆ°¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢SDN48¤Ë¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤¤¤¯¤é¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ø¤Ç¤âÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È¡Ö»ä¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤½¤â¤½¤â¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡Ö¥¯¥é¥¹¤Ç10ÈÖÌÜ¤Ë²Ä°¦¤¤»Ò¡×¤ä¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡£
¶áÆ£¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½©¸µ¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤¢¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ªÆù¤ÎÎÌ¤êÇä¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï×ÂÀ±¤ÎÇ¡¤¯¸½¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆóÅÙ¤ÈÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÆ»¤Î¤ê
¡½¡½²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¶áÆ£¡¡²ÈÂ²¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£2009Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤«¤é2012Ç¯¤Î²ò»¶¤Þ¤Ç¡¢3Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤¤¤Ä½¢¿¦¤¹¤ë¤Î¡×¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ï¤«¤Ê¤ê²á¹ó¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¶áÆ£¡¡¤¤¤ä¤¢¡¢ÆóÅÙ¤ÈÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ÏÈ¯¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ¡¢½ªÅÅ¤Çµ¢¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍÙ¤êÂ³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤À¤±¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤«¤Ç³Æ¡¹Çã¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¿¶ÉÕ¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤Î¤«¡×¡ÖçÓ¤á¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¡£
¡¡¤ªÃë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÊÛÅö¤òµÞ¤¤¤Ç¤«¤¹þ¤ó¤Ç¡Ö¤Ï¤¤»Ï¤á¤ë¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¤ªÊÛÅö¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÍÙ¤êÂ³¤±¤ë¡£ÉÑÈË¤ËÃåÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢´À¤¬¹Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤½Ð¤ë¤Î¤ÇÂØ¤¨¤ÎÍÎÉþ¤âÉ¬Í×¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½µÙÆü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶áÆ£¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Àè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òµÙ¤á¤Ê¤¤¤«¤¢¤é¤«¤¸¤áÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÊÌ¤ËµÙ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±ÃÙ¤ì¤ë¤±¤É¤½¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇµÙ¤àÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ö¤¢¡¢Í½Äê¾Ã¤·¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ËèÆüµã¤«¤Ê¤¤Æü¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç·ö²Þ¤¹¤ë²Ë¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¦Íî¤¹¤ë»Ò¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
ÉðÆ»´Û¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥ÖËÜÈÖ¤Ç¡ÖÃÏ¹ö¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¥ï¥±
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉðÆ»´Û¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥ÖËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤ÈÈèÏ«¤ÇÌÈ±Ö¤¬Íî¤Á¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¿ÈÂÎ¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ç¯æù±ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê¿¹Õ´¶³Ð¤â¤Ê¤¤¤·¡ÖÃÏ¹ö¤À¡×¤È»×¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤¢¤Þ¤êµ²±¤¬¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¼Â´¶¤¬Í¯¤¯¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤··Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½SDN48¤ÏÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢·à¾ì¸ø±é¤â18¶Ø¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾òÎã¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë18ºÐ°Ê¾å¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éÂç¿Í¸þ¤±¤Î¸ø±é¤ò¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿¶ÉÕ¤ä²Î¡¢°áÁõ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡á¾¾ËÜµ±°ì¡¿Ê¸éº½Õ½©
µÈÀî ¤Ð¤ó¤Ó