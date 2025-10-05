¡Ú10·î4Æü¤ÎB1·ë²Ì¡Û¿·²ÃÆþ¡¦°ÂÆ£ÀÀºÈ¤¬ÌöÆ°¡ª²£ÉÍBC¤¬ºòµ¨½àV¤ÎÎ°µå¤Ë·àÅª¾¡Íø¡ÄAÀéÍÕ¤ÏB1½é¿Ø¾þ¤ë
¡¡10·î4Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè1Àá¤ÎGAME1¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤10¥·ー¥º¥óÌÜ¤ÎÀï¤¤¤Î²Ð³¸¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤È²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤Î°ìÀï¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÂçÀÜÀï¤Ë¡£ºò¥·ー¥º¥ó½àÍ¥¾¡¤ÎÎ°µå¤òÁê¼ê¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤¿²£ÉÍBC¤Ï¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ë¿·²ÃÆþ¡¦°ÂÆ£ÀÀºÈ¤¬3ÅÀ¥×¥ìー¤È3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°ìµ¤¤Ë6ÆÀÅÀ¤¹¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£77－75¤Ç·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢Å¨ÃÏ¤Çµ®½Å¤ÊÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤«¤éB1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤ËÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î½é¿Ø¡£»î¹ç¤Ï¸ß¤¤¤ËÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë·ã¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È3¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎB1¤È¤Ê¤ëÁ°ÅÄÎç½ï¤¬21ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÌöÆ°¤·¤¿AÀéÍÕ¤¬97－94¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢B1¤Ç¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÄ¹ºê¤â2015Ç¯¤ÎNBA¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜÁ´ÂÎ8°Ì»ØÌ¾¤Î¥¹¥¿¥ó¥êー¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¡¢30ÆÀÅÀ¤ÈÁ°É¾È½ÄÌ¤ê¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥ÉÁè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤È·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤ÎÂÐ·è¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Î·²ÇÏ¤Ë·³ÇÛ¡£¥È¥ì¥¤¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ä¿·²ÃÆþ¤Î¥±¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿·²ÇÏ¤¬75－58¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¥À¥ê¥¢¥¹¡¦¥Ç¥¤¥º¤é¤Î³èÌö¤ÇÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤Ë²÷¾¡¡£¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤ÏÃíÌÜ¤Î¿·¿Í¡¦º´Æ£ÎÃÀ®¤¬13ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥º¤òÁê¼ê¤ËÇòÀ±¥¹¥¿ー¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¤Þ¤¿Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤Ï¡¢ÉÙ±Ê·¼À¸¤òÍÊ¤¹¤ë¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤ò68－56¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î4Æü¤ÎB1»î¹ç·ë²Ì°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£10·î4Æü¤ÎB1»î¹ç·ë²Ì
Âçºå 85－95 »°±ó
º´²ì 92－68 ¼¢²ì
±ÛÃ« 74－86 Åçº¬
AÀéÍÕ 97－94 Ä¹ºê
»°²Ï 58－75 ·²ÇÏ
µþÅÔ 94－85 ÉÙ»³
FEÌ¾¸Å²° 79－82 ÀéÍÕJ
Ì¾¸Å²°D 68－56 ËÌ³¤Æ»
ÀçÂæ 86－76 °ñ¾ë
SR½ÂÃ« 76－69 ½©ÅÄ
Àîºê 83－91 ¹Åç
Î°µå 75－77 ²£ÉÍBC