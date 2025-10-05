²¬ÅÄ¾À¸¡ÖºîÉÊ°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡µÕ¤é¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÈÎ®¤ì¡É¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î
¡¡Â¼¾å½Õ¼ù¤ÎÏ¢ºîÃ»ÊÔ¾®Àâ¡Ø¿À¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ÊÍÙ¤ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢NHK¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿4ÏÃ¹½À®¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¿Ì¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¤¬¡£¿·¤¿¤Ê¥·ー¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢±Ç²èÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊÔ½¸¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡Ù¤À¡£ºå¿À·Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤äÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿1995Ç¯°Ê¹ß¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î¿´ÌÏÍÍ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«ー¡Ù¤ËÂ³¤¡¢ºÆ¤ÓÂ¼¾å½Õ¼ù¸¶ºîºîÉÊ¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¡¢Âè1¾Ï¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¾®Â¼¤ò±é¤¸¤¿²¬ÅÄ¾À¸¤À¡£Èà¤Ï¤³¤ÎÆñ²ò¤ÊÀ¤³¦¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤¡¢²¿¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£20Âå¤Îº¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¸½ºßÃÏ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÑ²½¤·¤¿»Å»ö¤Ø¤Î°Õ¼±¡¢¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤¬¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤È¤É¤¦¶¦ÌÄ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¿¼¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ü20Âå¤Î»þ¤Ï¡ÈÅú¤¨¡É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿
――ºÇ½é¤ËËÜºî¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¼¾å½Õ¼ùºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
²¬ÅÄ¾À¸¡Ê°Ê²¼¡¢²¬ÅÄ¡Ë¡§ºÇ½é¤Ï¡Ø¥Î¥ë¥¦¥§¥¤¤Î¿¹¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ë¡¢ßÀ¸ýÎµ²ð´ÆÆÄºî¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«ー¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÂ¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ²¿ºý¤«ÆÉ¤ó¤ÀÃæ¤Ë¡Ø¿À¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ÊÍÙ¤ë¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£´ë²è¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯¸ÀÍÕ¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤º¤Ã¤È¡ÈÂÎÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤ë¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ§¿¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÅú¤¨¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°æ¾å¡Ê¹ä¡Ë´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢ÇÐÍ¥¤â¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯Çº¤Þ¤ì¤Æºî¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤è¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÁ´Éô°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
――Åú¤¨¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌòºî¤ê¤ò¡©
²¬ÅÄ¡§Åú¤¨¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦È½ÃÇ¤·¤Æ´ÆÆÄ¤ÈÌò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤Îºî¶È¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬³ä¤È¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤Î»þ¤Ï¡ÈÅú¤¨¡É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÀþÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È»×¹Í¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Çºî¤ì¤ëÊý¡¹¤È¤¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――º£ºî¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤¿¾®Â¼¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ê¿ÍÊª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ìòºî¤ê¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²¬ÅÄ¡§ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Àè¤Û¤É¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë³§¤µ¤ó°Õ¸«¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬²¿¤«¤òºî¤ê¹þ¤à¤è¤ê¤â¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¾®Â¼¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò·ÁÀ®¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤«¤é¤Ã¤Ý¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤é¤Ã¤Ý¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¡Ö¤«¤é¤Ã¤Ý¡×¤ä¡Ö¶õÆ¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í¾Çò´¶¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È¡¢´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤È¤Æ¤â¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
――°æ¾å´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²¬ÅÄ¡§°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈñ¤ä¤½¤¦¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò°ìÀÚ¤Ê¤¯¤·¤Æ¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¾å¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ã¤Æ¡¢»þ¤ËÀâÌÀÅª¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£´ÆÆÄ¤¬¡Ö°ì²ó¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ»î¤·¤¿¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤Ö´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÁÛ¤¤¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Î¤³¤È¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――ËÜºî¤Ï°ìÅÙ¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸«¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²¬ÅÄ¡§¥É¥é¥Þ¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥É°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤¹¤´¤¯¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¼å¤ÇËÍ¼«¿È¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¹½¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¿¤ÎÂº¤µ¡¢Ñ³¤µ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ´Ñ¤¿¤È¤¤È¤ÏÊÌ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤Þ¤¿´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¿¼¤µ¤òÃÎ¤ì¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
――Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï1995Ç¯¤Ç¤¹¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤¤º¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬ÅÄ¡§ËÍ¤Ïµ²±¤¬Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êì¤ËÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤«¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ÎËÍ¤¬²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¡£Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºÒ³²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÊì¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¡¢µ²±¤ä»×¤¤¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üº£¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë
――Â¾¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²¬ÅÄ¡§Âè2¾Ï¤ÎÊ²¤²Ð¤Î¥·ー¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±Ç²è¤À¤È¤è¤ê¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ß¤á¤É¤Ê¤¯ÁÛ¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£³§¤µ¤óÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÈá¤·¤ß¤ò¡¢Êú¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ê²¤²Ð¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢¼«Á³¤È¤½¤Î´¶¾ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¿¼¤¯»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――Ê²¤²Ð¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢¿´¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¿´¤ò»ý¤ÁÄ¾¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²¬ÅÄ¡§²È¤Ë2É¤¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ç¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆü¡¹¤ÎÈè¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤·¤éÊú¤¨¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¾ô²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤«Áê¼ê¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìþ¤ä¤·¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――30ÂåÈ¾¤Ð¤ò·Þ¤¨¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²¬ÅÄ¡§³Î¼Â¤Ë20Âå¤Î¤È¤¤è¤ê¤³¤Î»Å»ö¤¬¤è¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅú¤¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ðíâ×Åª¤ËÊª»ö¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤«¤Ê¡£ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤É¤¦ºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤è¤ê¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£
――º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÌòÊÁ¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²¬ÅÄ¡§´ðËÜÅª¤Ë¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÇÉ¤È¸À¤ï¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢ー¥È·Ï¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥ó¥¿¥á¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡¢µÕ¤é¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖÎ®¤ì¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ÌµÍý¤Ë¤½¤ÎÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¤¤Û¤É¹¬¤»¤Ê¤â¤Î¤ÏÂ¿Ê¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£NHK¤ÇºÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ø¾¼ÏÂ¸µÏ½Íî¸ì¿´Ãæ¡Ù¤â¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¶È¡Ê¤´¤¦¡Ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ËèÆüÍî¸ì¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÄ¶ÀÄ½Õ¡É¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤È¡£º£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡áÀÐ°æÃ£Ìé¡Ë