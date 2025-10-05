Æ²°ÂÎ§¤Î·èÄêµ¡¤ÇÌ¾¼ê¥Î¥¤¥¢¡¼¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡Ä¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¼ó°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë0-3´°ÇÔ
[10.4 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè6Àá ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È 0-3 ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè6Àá¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢MFÆ²°ÂÎ§¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë4°Ì¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇDF°ËÆ£ÍÎµ±½êÂ°¤Î¼ó°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Æ²°Â¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£°ËÆ£¤ÏÉé½ý¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢º£Àá¤â¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÁ°È¾1Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤ÎMF¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òMF¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£Á°È¾10Ê¬¤Ë¤ÏÆ²°Â¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËµÍ¤á¤ë¤¬¡¢º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾14Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÆ²°Â¤¬¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¡¢¥¡¼¥×¤«¤éÃæ±û¤Ø¥Ñ¥¹¡£Î®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òMF¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ü¥Ï¥ä¤¬±¦Â¤ÇÆÍ¤»É¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢VAR¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¡¢Æ²°Â¤Ë¥Ï¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾27Ê¬¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£L¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤¬±¦Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëº£µ¨11¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾39Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éL¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬³«Ëë6Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢2°Ì¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¡Ö4¡×¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
