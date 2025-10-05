¡Ö»ä¤¿¤Á¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¿¿²Æ¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤¹¤éÍá¤Ó¤é¤ì¤ºÉÔËþÇúÈ¯¡Ä¸µSDN48¡¦¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¡ÈÂ¿Ë»¤¹¤®¤ëÆü¡¹¡É
¡¡SDN48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤ä¼ÒÄ¹Èë½ñ¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢25ºÐ¤ÇSDN48¤Ë²ÃÆþ¡£¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¤Þ¤Ç¤ÎÌó3Ç¯´Ö¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶áÆ£¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ä¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤Æ»Å»öÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿3²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÍçÍÙ¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤¸¤ã¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò»£±Æ
¡½¡½SDN48¤ÏÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢·à¾ì¸ø±é¤â18¶Ø¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÄñ¹³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¶áÆ£¡Ë¡¡ÃÇ¤ì¤ëÎ©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢»ä¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¼¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³Ð¤¨¡¢¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò²Î¤¤¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Äñ¹³¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡¥Ì¡¼¥Ö¥é¤À¤±Ãå¤±¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ç¸å¤í¤«¤é¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡Ö¤³¤ÎÍçÍÙ¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤¸¤ã¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¡¢¤¹¤´¤¯³Ê¹¥¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤ºîÉÊ¤¬½ÐÍè¤¿¤ó¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²á¹ó¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ï¡ÖÀµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÎ©¤Á°ÌÃÖ¤â¸å¤í¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤ÎÊý¤¬´ðËÜ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡×¤ò°ú¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢³ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´èÄ¥¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿§¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¡¢¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡ÖÆüº¢¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¡×ÁªÈ´¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ÁªÈ´Æþ¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç»×¤¤Çº¤à¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¶áÆ£¡¡ÁªÈ´¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï½©¸µ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤Çº¤à±¾¡¹¤è¤ê¤â¡¢Æüº¢¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Öº£²óÁªÈ´¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤ÎMV¤ÎÉ¾²Á¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¡¤Î¶Ê¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©
¶áÆ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó100¡óÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¤¤¤¤¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¤Á¤ó¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤¡ª¡©¡×Ë»¤·¤¹¤®¤Æ¿¿²Æ¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤¹¤éÍá¤Ó¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ä
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¶áÆ£¡¡¿¿²Æ¤Ç¤â¥·¥ã¥ï¡¼¤¹¤éÍá¤Ó¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ø±é¤¬¤¢¤ëÆü¤ÏÄ«¤«¤é¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¤´¤Ã¤Æ¤ê¤·¤¿¾å¤Ç´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ø±é¤ä»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡µ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡¢ÌµÍý¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¶áÆ£¡¡SDN48¤ÏÆÃÊÌ¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÎø°¦¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Í§Ã£¤Î·ëº§¼°¤â¡Ö¤É¤¦¤»¸Æ¤ó¤Ç¤âÍè¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤À¤ó¤À¤ó¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶áÆ£¡¡¤ª¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤éÆÉ¤à¤È¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Î¡¢¤³¤Î¿¶ÉÕ¤Î»þ¤ÎÉ½¾ð¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¿É¤¯¤Ê¤¤¤«¡¢Âç¾æÉ×¤«¡×¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ò»¶Ä¾Á°¤Ë±¿±Ä¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¿ÊÏ©¤òÁêÃÌ¡×¶áÆ£¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¼«¿È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤È¤Ï¡©
¡½¡½SDN48¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç²ò»¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤Îº¢¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡²ò»¶Ä¾Á°¤Ë±¿±Ä¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÊÏ©¤òÁêÃÌ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤â½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤³¤À¤ï¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¶¹¤Ìç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º£¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤äÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈ¯¿®¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ë¡¼¥È¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¶áÆ£¡¡¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ìÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤¿»×¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¹Ô¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÃÛ¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦ÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤è¡£¼¦¹ö¡Ê¾Ð¡Ë¡×31ºÐ¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¢ªÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä
¡½¡½SDN48¤òÂ´¶È¸å¡¢¤´·ëº§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡31ºÐ¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£º£¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¸µÉ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ç¡£ÃÎ¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤³¤ÇÈà¤¬Áà½Ä¤¹¤ëÁ¥¤Ë¥Ú¥¢¤Ç¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÆ£¡¡¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤¬Á´¤¯¡£¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂ©»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤òµ¡¤Ë·ëº§¤·¤è¤¦¤È¡£
¡½¡½»º¸å¤ÏÂÎÄ´¤ò¤«¤Ê¤êÊø¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¶áÆ£¡¡¤â¤¦ºÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢Ãæ¤Ç¤â¼¦¤¬ËÜÅö¤Ë¿É¤¯¤Æ¡£ÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤è¡£¼¦¹ö¡Ê¾Ð¡Ë¡£Äñ¹³ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤Ë¤â¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÂÎ½Å¤¬36¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×°é»ùÀ¸³èÃæ¤ËÂÎ½Å¤¬·ã¸º¤·¤¿ÍýÍ³
¡½¡½¤½¤ì¤ÇÂà±¡¸å¡¢¤¹¤°¤Ë°é»ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤â¤Î¤Í¡£
¶áÆ£¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ï±óÊý¤Ë¤¤¤ÆÉÔºß¤Ç¤¹¤·¡¢Ï¢Íí¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó»Å»ö¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°ì¿Í¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î»þ´ü¡¢Ì²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶áÆ£¡¡Ìëµã¤¤¬1ºÐÈ¾¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿çÌ²¤ÏÁ´Á³¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÁé¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÄ¹¤¬162¥»¥ó¥Á¤Ê¤Î¤ËÂÎ½Å¤¬36¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¿´ÇÛ¤ÊÁé¤»Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
¶áÆ£¡¡ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò¼£¤¹ÂÎÎÏ¤¹¤é»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿É¤¹¤®¤Æ¡¢Àº¿À²Ê°å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ï¤¤¤Ä¤«¼£¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿´¤ÎÊý¤¬ÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡Ö¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤¬¤¢¤ë¤±¤É½Ð¤é¤ì¤ë¡©¡×»º¸å3½µ´Ö¤Ç»Å»ö¤ËÉüµ¢
¡½¡½»º¸å¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¤ª»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡»º¸å3½µ´Ö¤ÇÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð»º¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤¬¤¢¤ë¤±¤É½Ð¤é¤ì¤ë¡©¡×¤È¡£¡Ö¤¤¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¶õ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶áÆ£¡¡¤Ï¤¤¡¢¤ª¿¬¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ýÏ¿Ãæ¡¢ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹üÈ×¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ä¤Ï¤ê¡¢Áá¤¯»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾Ç¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
¶áÆ£¡¡¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤âÂÎ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö²óÉüÍ¥Àè¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»º¸å1¥ö·îÈ¾º¢¤Ë¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖÀäÂÐ¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¸¥ª¤Î¤ª»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬»º¸å4¥ö·î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÈÀî ¤Ð¤ó¤Ó¡Ë