¡ÚÅìµþÏ»Âç³Ø¡ÛÅìÂç»þÂå8¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Âç±Û·ò²ð»á¤¬¥Þ¥¸»Ïµå¼°¤â90¥¥í¡ª
¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè4½µÂè2Æü¡¡2²óÀï¡¡ÅìÂç ¡½ ·ÄÂç¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ïµå¼°¤Ë¡¢ÅìÂçOB¤ÎÂç±Û·ò²ð»á¡Ê64¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡ºß³Ø»þ¤Ï¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉÅê¼ê¤È¤·¤ÆÁáÂç¤ò´°Éõ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄÌ»»8¾¡¡Ê27ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Éô»Ë¾å½é¤á¤ÆÆüÊÆÂç³ØÌîµåÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¾®ÁáÀîµ£É§¡ÊË¡Âç¡Ë¹Âô¹î¼Â¡ÊÌÀÂç¡ËÎ¾»á¤é¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤ÏNHK¤ËÆþ¼Ò¤·¤ÆÊóÆ»µ¼Ô¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡¢¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥á¡¼¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü4Æü¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬·ÄÂç¤ò·âÇË¡£»î¹çÁ°¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤òË¬¤ì¤¿Âç±Û»á¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÅÏÊÕ¤éÁª¼ê¤òÎå¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ïµå¼°¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥óÉ½¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎÏ¤ó¤À¤Î¤«±¦¤Ë¤½¤ì¤ë90¥¥í¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò°Õ¼±¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÎºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡ÖÁá°ðÅÄ¤ò´°Éõ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±þ±çÀÊ¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£