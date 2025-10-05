¡Ö¤³¤ì¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×ÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤º¡¢0ºÐ»ù¤òÏ¢¤ì¤ÆÄ«5»þ¤Ë»Å»ö¾ì¤Ø¡Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤¬¸ì¤ë¡¢ÊÝ³è¤Î¶ìÏ«
¡Ò¡Ö»ä¤¿¤Á¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¿¿²Æ¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤¹¤éÍá¤Ó¤é¤ì¤ºÉÔËþÇúÈ¯¡Ä¸µSDN48¡¦¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¡ÈÂ¿Ë»¤¹¤®¤ëÆü¡¹¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡SDN48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¡£SDN48¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¢¤È¡¢2015Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢31ºÐ¤Î»þ¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡£¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»Å»ö¤È°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡ÈÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¡É¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡Ä¸µSDN48¡¦¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¤Î¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¡×¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¶áÆ£¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÈÊÝ³è¡É¤Ç¤Î¶ìÏ«¤ä¡¢»Å»ö¤È°é»ù¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¸½ºß¤ÎÀ¸³è¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿1²óÌÜ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¡¡©¾¾ËÜµ±°ì¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ö¤³¤ì¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×Ä«5»þ¤Ë»ÏÈ¯¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÅÅ¼Ö¤ò5Ï©Àþ¾è¤ê·Ñ¤®
¡½¡½»º¸å4¥ö·î¤Ç¥é¥¸¥ª¤Î¤ª»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ³è¤â¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÆ£¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¶áÆ£¡Ë¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯µÞ¤¤¤Ç¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÊÝ°é±à¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¤Ò¤È¤Þ¤ºÂ÷»ù½ê¤ËÍÂ¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤ÈËè·îÂ÷»ù½êÂå¤À¤±¤Ç20Ëü±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡ÊÝ°é±à¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤À¤«¤é¡¢2Ç¯¶á¤¯¤«¤Ê¡£¡Ö¤³¤ì¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¤ÏËèÄ«7»þ¤Ë²£ÉÍ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÅÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä«5»þ¤Ë¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é»ÏÈ¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤ò5Ï©Àþ¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¡£
¡¡7»þ¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢8»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÂ÷»ù½ê¤¬³«¤¯¤Î¤Ç¡¢µÞ¤¤¤ÇÍÂ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÂ³¤¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÝ°é±à¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤âÍê¤á¤º¡Ä
¡½¡½¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¶áÆ£¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó»þÂå¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»þÂå¥Ñ¡¼¥È2¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â©»Ò¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ÷»ù½ê¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊÝ°é±à¤òÃµ¤·¤Ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅÔÆâ¤ÇÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²£ÉÍ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¢¡¢ÊÝ°é±à¤¬³«¤¯»þ´Ö¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤éÁ÷¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¶áÆ£¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢²£ÉÍ¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È¤â¤Á¤í¤ó²£ÉÍ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬Í¥Àè¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÄ«¡¢Â©»Ò¤òÅÔÆâ¤ÎÊÝ°é±à¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ê¤É¤âÃµ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÁ´ÌÇ¤Ç¡Ä¡Ä¡£
Í§¿Í¤Ë¡Ö¤â¤¦»à¤Ë¤½¤¦¡×¤È¥Ý¥í¥Ã¤È¤³¤Ü¤·¤¿·ë²Ì¡Ä
¡½¡½·ë¶É¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í§Ã£¤Ë¥Ý¥í¥Ã¤È¡Ö¤â¤¦»à¤Ë¤½¤¦¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ÎÍ§Ã£¤¬¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë´Ö¤Ë¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤ó½¸¤Þ¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥é¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï»Å»ö¤ÎÁ°¤ËÁ÷·Þ¹Ô¤±¤ë¤è¡ª¡×¤È¥¶¥¶¡¼¥Ã¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤¡£
¶áÆ£¡¡»ä¼«¿È¤¬ÆÃÊÌ¤ªÍ§Ã£¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿Âç¿ÆÍ§2¿Í¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ª¤«¤²¤ÇÂ©»Ò¤òÌµ»ö¤ËÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡Ø¹¢¸µ²á¤®¤ì¤Ð¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¶ìÏ«¤·¤¿ÊÝ³è¤«¤é´¶¤¸¤¿ÆüËÜ¤Î²ÝÂê
¡½¡½ÊÝ³è¤ÇÂçÊÑ¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é´¶¤¸¤¿ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¶áÆ£¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Áªµó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤¤È¼Ò²ñ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÊÝ³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÊÝ°é±àÍî¤Á¤¿ÆüËÜ»à¤Í¡×¤Î¤¢¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ÂÔµ¡»ùÆ¸ÌäÂê¤Ï¤½¤Îº¢¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤¢¤ÎÄË¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ï¤«¤ëÌäÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¶áÆ£¡¡Åö»ö¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¡¢À¸¤ÎÀ¼¤òÀ¯¼£²È¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤É¤³¤«¡Ö¹¢¸µ²á¤®¤ì¤Ð¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¡×¡Ö»ä¤â½ðÌ¾¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤è¡×ÊÝ³è·Ð¸³¼Ô¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë
¡½¡½¤½¤Î»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿Â¾¿Í»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¶áÆ£¡¡ÊÝ°é±à¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é¼¡¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿¤ê¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ìÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Î¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¡ÖÅö»ö¼Ô¤À¤±¤ÎÌäÂê¡×¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀ©ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Åö»ö¼ÔÀ¤Âå¤ÎÀ¼¤·¤«È¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡£
¶áÆ£¡¡ÊÝ³è¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤½¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¡¢·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤¬Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¡×¤È¤«¡Ö»ä¤â½ðÌ¾¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÀ¼¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡Ö»ä¤¬»Å»ö¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ç¤â¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
¡½¡½¶áÆ£¤µ¤ó¤¬¡¢¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊý¤ÈÎ¥º§¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡Â©»Ò¤¬2ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Îº¢¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤«·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¬¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â²¼¼ê¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤«¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¼ê¤Ë¡Ö¤³¤¦¤·¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÇØÉé¤¤¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡½¡½¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶áÆ£¡¡¡ÖÊÝ³è¤µ¤¨¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤Ï»ä¤¬»Å»ö¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ç¤â¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â©»Ò¤¬Èó¹Ô¤ËÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÊÌ¤ì¤¿¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡´Ø·¸¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢LINEÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤Î½Î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë²ñ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼Âå¤¬Ãù¶â¤Ë²ó¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¡×
¡½¡½¸½ºß¡¢¤ª»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾Î©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡Â©»Ò¤Ï¤â¤¦¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ç¡¢¤ªÎ±¼éÈÖ¤â¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Æü¤Ï²ÆµÙ¤ß¡Ê¼èºàÅö»þ¡Ë¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï½Î¤Î½ÉÂê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢¸á¸å¤Ï²Æ´ü¹Ö½¬¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤ª¶â¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ªÃë¤´ÈÓ¤òÇã¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼Âå¤¬Ãù¶â¤Ë²ó¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤È¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÐ¸«¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶áÆ£¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤Î³Ø¹»¤Ë¤âÊì»Ò²ÈÄí¤Î»Ò¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ò²¿Ç¯´Ö¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤Á¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡Ö»ä¤¬»îÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â²£¤ÇºÂ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤È¤Î´Ø·¸
¡½¡½¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤«¡©
¶áÆ£¡¡Ãç¤¬ÎÉ¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±µéÀ¸¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÖÍ§Ã£¤È¤Ð¤«¤êÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ï»ä¤¬¡Ö¤³¤³¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤«¸À¤¦¤È¡Ö¤¤¤¤¤è¡×¤È°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¡½¡½¤¹¤Ã¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¶áÆ£¡¡¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬»îÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤ó¤«¤â²£¤ÇºÂ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥ã¡¼¥ó¡×¤È¤«¤ä¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£4Ç¯À¸¤Ç¤â¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢²¿¤«ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡±³¤À¤±¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¡¹¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤ä³°¤Ç²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬¤º¥Þ¥Þ¤Ë¤À¤±¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈß¤¨¤Ê¤¤¤è¡¢¤È¡£
¡¡»ä¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¿Æ¤¬»ä¤ò¿®Íê¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë³Î¤¿¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Ä¤¬¥Ö¥ì¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÌ£Êý¤À¤«¤é¤Í¡×¤È°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤
¡½¡½°ÂÁ´´ðÃÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Î©¿´¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤Æ¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¶áÆ£¡¡¿Æ¤¬»ä¤Ë¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤ËÌ£Êý¤À¤«¤é¤Í¡×¤È°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê»Ò¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¶áÆ£¡¡¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢Ë×Æ¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶¨Ä´À¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¿¢Êª¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½ÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¶áÆ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³ØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡á¾¾ËÜµ±°ì¡¿Ê¸éº½Õ½©
