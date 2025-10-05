¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤Î°ÛÎã¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢½÷²¦¤¬£²¼ï¤Î»ÒÂ¹¤ò»º¤ßÊ¬¤±
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÆî²¤¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¡Ê£Í£å£ó£ó£ï£ò¡¡£é£â£å£ò£é£ã£õ£ó¡Ë¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¸Êª³Ø¤Î´ðËÜ¸¶Íý¤òÊ¤¤¹°ÛÎã¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤¬¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷²¦¥¢¥ê¤Ï¡¢£²¼ïÎà¤Î¥¢¥ê¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÍñ¤ò»º¤á¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸¿£ÆÃÀ¤Ï¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬ÉÔºß¤Î¼ï¤ÎÆæ¤ò²òÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²áÄø¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£»ÃÄê¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤¬¡¢ÃÏÃæ³¤ÃÏ°è¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÊÌ¼ï¤Î¼ý³Ï¥¢¥ê¡Ö¥á¥Ã¥µ¡¼¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ê£Í£å£ó£ó£ï£ò¡¡£ó£ô£ò£õ£ã£ô£ï£ò¡Ë¡×¤È¸òÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»¨¼ï¤ÎÆ¯¤¥¢¥ê¤¬»º¤Þ¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤Î¥³¥í¥Ë¡¼¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Ï¡¢ºÇ¤â¶á¤¤¥á¥Ã¥µ¡¼¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÂÎ·²¤«¤éÌó£±£°£°£°¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢Ê©¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨Âç³Ø¤Î¾åµé¸¦µæ°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø½Ñ»ï¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ËÜÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥í¥ß¥®¥¨»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¼ï¤Ë¤Ï²¿¤«Èó¾ï¤ËÆÃ°Û¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¶¯¤¯µ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°Û¾ï¤À¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥í¥ß¥®¥¨»á¡Ë
²¤½£Á´°è¤Ç£±£²£°¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ê¤Î¸ÄÂÎ·²¤òÄ´ºº¤·¡¢¿ôÉ´É¤¤Î¥¢¥ê¤Î¥²¥Î¥à²òÀÏ¤È£µÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢£±É¤¤Î½÷²¦¥¢¥ê¤¬»º¤ó¤ÀÍñ¤«¤é¡¢ÌÓ¿¼¤¤¥¢¥ê¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÌÓ¤Î¤Ê¤¤¥¢¥ê¤Î£²¼ïÎà¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤Î½÷²¦¤¬»º¤àÍñ¤Ï¡¢½÷²¦¥¢¥ê¤¬¾Íè¤Î½÷²¦¥¢¥ê¤ò»º¤à¤¿¤á¤Î¸òÈøÁê¼ê¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥³¥í¥Ë¡¼¤Î£¹£¹¡ó¤òÀê¤á¤ë»¨¼ï¤ÎÆ¯¤¥¢¥ê¤ò»º¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¯Ã£¤Î»ÅÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡££²¼ï¤Î¥¢¥ê¤¬Ê¬´ô¤·¤¿·Ð°Þ
¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤È¥á¥Ã¥µ¡¼¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¼ï¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£µ£°£°ËüÇ¯°Ê¾åÁ°¤ËÊ¬´ô¤·¤¿¤È¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¬´ô¸å¤âÎ¾¼ï¤Ï²¤½£¤ÎÆ±¤¸ÃÏ°è¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê©ÅìÉô¤Ê¤ÉÂçÎ¦¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤âÎ¾¼ï¤¬¶áÀÜ¤·¤ÆÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤½¤é¤¯¿ôÉ´ËüÇ¯Á°¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤Î½÷²¦¤Ï¡¢Æ¯¤¥¢¥ê¡Ê»ó¡Ë¤ò»º¤àÇ½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½÷²¦¤Ï¶áÎÙ¤Î¥á¥Ã¥µ¡¼¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÂÎ·²¤È¸òÇÛ¤·¡¢Î¾¼ï¤Î»¨¼ï¤Ç¤¢¤ëÆ¯¤¥¢¥ê¤ò»º¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤ÏÀ¸Â¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥Ã¥µ¡¼¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷²¦¤ÏÂ¾¼ï¤ÎÍº¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÀº»Ò´óÀ¸¡×¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ëÈÑ»¨¤ÊÀïÎ¬¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤Ï¥á¥Ã¥µ¡¼¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀº»Ò¤ò¥¯¥í¡¼¥ó²½¤¹¤ëÀïÎ¬¤Ë½Ð¤¿¡£¡ÖÀ¸¿£¤Î²ÈÃÜ²½¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤ÏÂ¾¤ÎÆ°Êª¤Ç¤Ï´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ÍÎà¤¬²ÈÃÜ¤ò»ô¤¤¤Ê¤é¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Èà¤é¤ÏÌîÀ¸¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Íº¤ÎÈË¿£¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¥í¥ß¥®¥¨»á¡Ë
À¤Âå¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤ÏÁã¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥í¡¼¥ó²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥µ¡¼¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÍº·ÏÅý¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÌ¼ï¤ÈÆ±¤¸ÃÏ°è¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ôÉ´Ëü¤â¤Î»¨¼ï¤ÎÆ¯¤¥¢¥ê¤¬ÃÏÃæ³¤Á´°è¤Ç¿¯Î¬Åª¤Ë¥³¥í¥Ë¡¼¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤Ï¡¢¡Ö°Û¼ï½Ð»º¡Ê£ø£å£î£ï£ð£á£ò£ï£õ£ó¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤·¤¤ÈË¿£ÍÍ¼°¤ÎÎã¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö£ø£å£î£ï¡×¤Ï¡Ö³°Íè¤Î¡¦°Û¼Á¤Ê¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡Ö£ð£á£ò£ï£õ£ó¡×¤Ï¡Ö»º¤à¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥ê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¾¼ï¤Î¥²¥Î¥à¤ò¼«¤é¤ÎÍñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Û¼ï½Ð»º¤Î¿Ê²½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¤ÈÆ±»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£°äÅÁ³ØÅª¤Ê¶Ã¤
¥²¥Î¥à²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö½ã¿è¤Ê¡×¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤Ï¡¢¸òÇÛ¤·¤Æ¾Íè¤Î½÷²¦¤ò»º¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê½÷²¦¤ÈÍº¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î¥á¥Ã¥µ¡¼¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀº»Ò¤Ç¼õÀº¤·¤¿Íñ¤«¤é¤Ï»¨¼ï¤ÎÆ¯¤¥¢¥ê¡Ê»ó¡Ë¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷²¦¤ÏÂÎÆâ¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿Àº»Ò¤Î°äÅÁÊª¼Á¤ò¥¯¥í¡¼¥ó²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½÷²¦¤Ï¼«¤é¤Î³Ë£Ä£Î£Á¤òÇÓ½ü¤·¡¢¤Û¤Ü´°Á´¤ËÀº»Ò¤Î£Ä£Î£Á¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿»ÒÂ¹¤ò»º¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍº¤Ï¥á¥Ã¥µ¡¼¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½÷²¦¤«¤é»º¤Þ¤ì¤ëÍº¤È¤Ï³°¸«¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤Î£Ä£Î£Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ï£°¡¥£°£±¡óÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥í¥ß¥®¥¨»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¸ÄÂÎ¤ÏÉã¿Æ¤È¶Ë¤á¤Æ¶á¤¤°äÅÁÅªÎà»÷À¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢¿¿¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¸ÄÂÎ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¿ôÉ´ËüÀ¤Âå¤ò¤«¤±¤Æ¥¯¥í¡¼¥ó¤Î¥²¥Î¥à¤ÏÊÑ°Û¤òÃßÀÑ¤·¡¢ºÇ½é¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¤È¤Ï½ù¡¹¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡££±É¤¤ÎÊì¤«¤é°Û¤Ê¤ë£²¼ï¤¬»º¤Þ¤ì¤ë
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¼Â¸³¼¼¤Ç¿Í¹©Áã¤òºî¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤Î¥³¥í¥Ë¡¼¤ò£²Ç¯´Ö´Ñ»¡¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢£±É¤¤Î½÷²¦¤«¤é°Û¤Ê¤ë£²¼ï¤ÎÍº¤¬»º¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
ÕÛ²½¡Ê¤Õ¤«¡Ë¤·¤¿¥á¥Ã¥µ¡¼¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÍº£²É¤¤ÏÌµÌÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤ÎÍº£³É¤¤ÏÌÓ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÎÌÓ¤Ï¼ï¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë´ð½à¤Î°ì¤Ä¤À¡£
º£¸å¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¥¤¥Ù¥ê¥¢¼ý³Ï¥¢¥ê¤Î½÷²¦¤¬¹Ô¤¦°Û¼ï¥¯¥í¡¼¥óÀ¸À®¤ÎÀµ³Î¤ÊºÙË¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥í¥ß¥®¥¨»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î°äÅÁÊª¼Á¤¬¤¢¤ë»þÅÀ¤ÇÍñºÙË¦¤«¤é½üµî¤µ¤ì¡¢æõ¡Ê¤Ï¤¤¡Ë¤Ë¤Ï³°ÍèÍº¤Î°äÅÁÊª¼Á¤À¤±¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£