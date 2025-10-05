¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡Û¡¡Âè¸Þ»Ò¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¡»Ð¤Î´õ¶õ¤È¡ÖÀ¸¸å2¥«·î¤Îº¢¤È¤«¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥×¥¯¥×¥¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡¡
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè¸Þ»Ò¤È¤Ê¤ëÌ¼¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥¯¥×¥¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡Á¡×¤ÈÌ¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤ÖÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤Á¤ã¤ó¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡¢¾å¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÆ±¤¸·îÎð¤Î¼Ì¿¿¤È¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆÃ¤Ë¡Ö´õ¶õ¤ÎÀ¸¸å2¥«·î¤Îº¢¤È¤«¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»ÐËå¤Î´éÎ©¤Á¤Î»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤òÃå¤¿Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Èù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬²£¤¿¤ï¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥â¥Ó¡¼¥ë¤¬ÍÉ¤ì¡¢·»¤äÃã¿§¤¤¾®·¿¸¤¤â´ó¤êÅº¤¦²ÈÄíÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤éÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤Èµ¤·¡¢¡ÖËö¤Ã»Ò¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¼é¤é¤Æ¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö#Âè¸Þ»Ò¡×¡Ö#Ì´¶õ¡×¡Ö#Ì´¤Á¤ã¤ó¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ù±º¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤Ï¡¢Âè¸Þ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë²ÈÂ²¤Î»Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
【担当:芸能情報ステーション】
