²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤âÎø¤Ï²êÀ¸¤¨¤ë¡©¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥â¥Æ¤ë½÷À¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Îø°¦¤Î¤¤Ã¤«¤±¤âÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤¹¤ë½Ð²ñ¤¤¤À¤±¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í²èÌÌ±Û¤·¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÁð¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥â¥Æ¤ë½÷À¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
É½¾ð¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ë¤«
²èÌÌ±Û¤·¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿È¿±þ¤¬Âç¤¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Æ¤ë½÷À¤Ïð÷¤¤ä¾Ð´é¡¢¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤¬¼«Á³¤ËË¤«¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄÃæ¤Ë¡ÖÈà½÷¡¢ÏÃ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î¿´¤Ï°ìµ¤¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬ÃúÇ«¤ÇÁá¤¤
¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥á¡¼¥ë¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¡£¥â¥Æ¤ë½÷À¤Ï¤¿¤ÀÊÖ¿®¤¬Áá¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ì¸ÀÅº¤¨¤ëµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¿®Íê¤ä¹¥´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£²èÌÌ±Û¤·¤ÎÎø¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊºÙ¤ä¤«¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ª¥Õ´¶¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸«¤»¤ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¿Í¤È¤Ê¤ê¡×¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¿Æ¶á´¶¤¬¤°¤Ã¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ë¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÇØ·Ê¤Ë´ÑÍÕ¿¢Êª¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¤¢¤¨¤Æ¸ì¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£ÌµÍý¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ò¾¯¤·¤À¤±¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îø¤Ï²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤â²êÀ¸¤¨¤ë¤â¤Î¡£º£²óµó¤²¤¿£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ï¥°¥Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
🌼ÃËÀ¤Ë¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¤³¤ì¡£¥â¥Æ¤ë½÷À¤Û¤É¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×