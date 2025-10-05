º´¡¹ÌÚÏ¯´õ0Éõ¤ÎÎ¢¤Ë¡ÄÀèÇÚ¡¦ÂçÃ«¤Î±£¤ì¤¿¹×¸¥¡¡NHK²òÀâÀä»¿¡Ö½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÆóÎÝÂÇ¤ò1ËÜÂÇ¤¿¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤Ã¤Á¤êÌµ¼ºÅÀ¤Ç¼«¿È½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï5-3¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Âç»ö¤Ê½éÀï¤ò¾¡Íø¡£º´¡¹ÌÚ¤ÎÅÐÈÄÁ°¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÇÀÊ¤ËNHK²òÀâ¤Î¾®ÁáÀîµ£É§»á¤âÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9²ó2»à¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÄ¾Á°¤«¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ï¾¯¤·¹²¤¿¤À¤·¤«¤Ã¤¿¡£8²ó¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥·¥¢¤¬¼¡¤Î²ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÅÐÈÄ¤¬·èÄê¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤ÎÂçÃ«¤Ï¤³¤³¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êµå¤òÁª¤Ó¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£·ë²ÌÅª¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬ÅÐÈÄ¤Î½àÈ÷¤Ë½¼¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÁáÀî»á¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬½àÈ÷¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£»Íµå¤Ë¤â¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤¬»þ´Öºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤Æ6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£º´¡¹ÌÚ¤¬»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÆóÎÝÂÇ¤ò1ËÜµö¤·¤Ê¤¬¤é¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅÐÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¾Á°¤Î¹¶·â¤Î1»à¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ï¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Áö¼Ô1¿Í½Ð¤Æ»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë