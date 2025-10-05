¡È²º¤ä¤«¤ÊÇÈ¡É¤ÎJ1¸ÂÄê¥æ¥Ë¡ÖÆü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¡×¡¡ÀìÌç²È¤¬Àä»¿¡ÄÁÇºà¤Ë¤âÃíÌÜ¡ÖÌÌÇò¤¤¡×
¾ÅÆî¤Î¸ÂÄê¥æ¥Ë¤ËµÓ¸÷¡ÖÆü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×
¡¡J1¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï¸½ºß»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢9·î¤È10·î¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¸¦µæ²È¤Î¡Ö¤È¤â¤µ¤ó¡×¤Ï¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¾ÅÆî°¦¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³¤¤ä»³¤ËÀÜ¤¹¤ëË¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¶õµ¤¡£¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç²¹¤«¤¤¿Í¡¹¤Î¸òÎ®¡£»ä¤¿¤Á¤¬°¦¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¡Ø¾ÅÆî¡Ù¤Î¼«Á³¡¦Ê¸²½¡¦¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¡Ø¿§¡Ù¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²º¤ä¤«¤ÊÇÈ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢³¤¤òÇØ¤ËÄ¯¤á¤ë»³ÊÂ¤ß¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤è¤¦±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÇÛÃÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¾ÅÆî°¦¡Ù¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢Áª¼ê¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤·ëÂ«¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤êÀï¤¦¸÷·Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥Û¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î´ðÄ´¤Ë¡¢É½ÌÌ¤ÈÇØÌÌ²¼Éô¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤ò¶î»È¤·¤ÆÇÈ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿1Ãå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ó¥¢¡¼¥È¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥í¥´¤Ê¤É¤Ï¥À¡¼¥¯¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ç¥«¥é¡¼Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÇÛ¿§¡£¤³¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤â¥¢¥ê¤ÊÇÛ¿§¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ïº£²ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡Ù¤È¤Î¤³¤È¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÌÇò¤¤¡×¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁÇºà¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë