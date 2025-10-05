¡Ú¿À³Úºä¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¡Û²Ä°¦¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡£¥Ù¥ë¥®ーÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª²Û»Ò¡Ø¥ªー¡¦¥á¥ë¥Ù¥¤¥æ¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥É¡Ù
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡Ö¥á¥ë¥Ù¥¤¥æ¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¿©´¶¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¡ª
¡¡ÀÐ¾ö¤Î¾®Æ»¤¬Â³¤¯¿À³Úºä¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹³Ñ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ó¥¹¥È¥í¤ä¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤¬ÅÀºß¤·¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éËÜ¾ì¤ÎÌ£¤È¶õµ¤´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë³¹¤È¤·¤Æ¥°¥ë¥á¤Ê¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿À³Úºä¤ÎÂçÄÌ¤ê±è¤¤¤Ï¡¢¡Ø¥ªー¡¦¥á¥ë¥Ù¥¤¥æ¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥É¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ËÊÂ¤ÖÈþ¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤È¡¢Âç¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î´ÇÈÄ¤¬ÌÜ°õ¤Ç¡¢ËÌ¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥Ù¥ë¥®ー¤Î¥Õ¥é¥Þ¥óÃÏÊý¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÅÁÅý²Û»Ò¡Ö¥á¥ë¥Ù¥¤¥æ¡×¤ò´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤È¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Ï2³¬¤Ë¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥§¥éー¥È¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡Ö¥á¥ë¥Ù¥¤¥æ¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥ì¥ó¥²¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥á¥ì¥ó¥²¤ÇÃúÇ«¤Ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿°ìÉÊ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È±À¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÍÏ¤±¡É¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼¡¡¹¤Èºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤ë³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ë¥Ù¥¤¥æ¤ÈÊÂ¤Ö±£¤ì¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬¡¢Çö¾Æ¤¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Ð¥¿ー¤È¡ÖThe Matcha Tokyo¡×¤Î100¡ó¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ËõÃã¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¤ò¶´¤ß¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜ¸ÂÄê¤À¤È¤«¡ª
¡¡¿©¤Ù¤ëºÝ¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ15Ê¬¤Û¤É¾ï²¹¤ËÃÖ¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÏÌó2½µ´Ö¤ÈÆü»ý¤Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«ÂðÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â£¤êÊª¤Ë¤â¤¤¤«¤¬¡©
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ý´ä°æ¤Ê¤Ê¡Ë
¡üSHOP INFO
¥ªー¡¦¥á¥ë¥Ù¥¤¥æ¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥É ¿À³ÚºäÅ¹
½»¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÌðÍèÄ®107-2
TEL¡§03-5579-8353
±Ä¡§9¡§00～19¡§00
https://auxmerveilleux.com/