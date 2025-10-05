´Ú¹ñÀ¯³¦¤Î»Ù»ýÎ¨¥¸¥ì¥ó¥Þ¡ÄÂçÅýÎÎ¤âÍ¿ÌîÅÞ¤â¾Â¤ËÍî¤Á¤¿»Ù»ýÎ¨
·ä´Ö¤¬¹¤¬¤êÈó¾ïÅô¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¡£¤À¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»Ù»ýÎ¨²¼Íî¤ÈÄäÂÚ¤Î¾Â¤ËÍî¤Á¤¿Í¿ÌîÅÞ¤Î¾õ¶·¤À¡£ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÈÍ¿ÌîÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤È¤âÆ±»þ¤ËÍî¤Á¹þ¤àÄÁ¸½¾Ý¤À¡£
2Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿10·îÂè1½µ¤ÎÁ´¹ñ»ØÉ¸É½Ä´ºº¡ÊNBS¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¿ÅÞ¤Î²¼Íî·¹¸þ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Î¹ñÀ¯±¿±Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÎÄêÅªÉ¾²Á¤Ï57¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£½¢Ç¤¸åºÇ¹âÃÍ¤À¤Ã¤¿8·îÂè1½µ¤Î65¡ó¤«¤é8¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¤¿¿ôÃÍ¤À¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈÝÄêÅªÉ¾²Á¤Ï¾å¾º¤·34¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ÎÄêÅªÉ¾²Á¤Ï6·îÂè2½µ¤Ë53¡ó¤È¤µ¤é¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÝÄêÅªÉ¾²Á¤Ï19¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸åÈÝÄêÅªÉ¾²Á¤¬¾å¾º¤·34¡ó¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹ÎÄê¤ÈÈÝÄê¤Î³Êº¹¤Ï23¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£Í¿ÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î»Ù»ýÎ¨¤â8·îÂè1½µ¤Î44¡ó¤«¤é10·îÂè1½µ¤Ë¤Ï41¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤Î¤³¤Î1¥«·î¤Î¿ä°Ü¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï63¡ó¤«¤é55¡ó¤Ë8¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ï41¡ó¤«¤é38¡ó¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£Ì±¼çÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ÏÅ¢À¶Íè¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥ì¡ËÂåÉ½½¢Ç¤¸å¤ÇºÇÄãÃÍ¤À¡£
¡¹â¤Þ¤ëÈèÏ«´¶¡¢·ä´Ö¹¤¬¤ëÍ¿ÅÞ¡á¤³¤¦¤·¤¿Æ±È¼²¼Íî¤ËÂÐ¤·¤ÆÀìÌç²È¤é¤ÏºÇ¶á¤ÎÍ¿ÅÞ¤Î²áÅÙ¤Ê¶¯¹¶°ìÊÕÅÝ¤òµó¤²¤ë¡£ÆÃ¤Ë»°¸¢Ê¬Î©ÔÌÂ»¤Î·üÇ°¤ò¸Æ¤ó¤ÀÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤ÎÈ¿»ÊË¡ÀïÀþ¤ò¼çÍ×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Àè·î11Æü¤ËÍûÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤100Æüµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÆâÍðÀì½¾ºÛÈ½½êÀßÃÖ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼°ã·û¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤«¤éÌ±¼çÅÞ¤Ï»ÊË¡°µÇ÷¤ò²ÃÂ®¤·¤¿¡£»ö¼Â¾åº¬µò¤Î¤Ê¤¤¡Ö者´îÂç¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ò¥Ç¡Ë¡¦´Ú×ÜÞ¬¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¡Ë²ñ¹çÀâ¡×¤òÀ¯¶É¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¡¢½©Èþ°¦¡Ê¥Á¥å¡¦¥ß¥¨¡ËË¡À©»ÊË¡°Ñ°÷Ä¹¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿Ì±¼çÅÞ¤ÎË¡À©»ÊË¡°Ñ°÷¤¬者´îÂçÂçË¡±¡Ä¹¤ÎÄ°Ê¹²ñ¤ò´ñ½±Åª¤Ë¾åÄø¤·Ã±ÆÈ¤ÇµÄ·è¤·¤¿¡£
¥Ý¥ê¥³¥à¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥óÂåÉ½¤Ï¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤È¤âÃæÆ»ÁØ¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ì±À¸¤òÆ¨¤·¤¿¤¿¤á¡£ÆÃ¤ËÍ¿ÅÞ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ºË¾¡¢ÌµÍý¤ÊÆÃ¸¡¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞ´Ö¤ÎÂÐÎ©·ã²½¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«À¯¸¢½øÈ×¤Î»Ù»ý¤ò²óÉü¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤ß¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤Î9·îÂè4½µ¤ÎÄ´ºº¤Ç¡Ö12¡¦3Èó¾ï²ü¸·»öÂÖ¤ÈÆâÍðµ¿ÏÇ¤ò¸½ºÛÈ½½ê¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬41¡ó¡¢¡ÖÆâÍðÀì½¾ºÛÈ½½ê¤òÀßÃÖ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬38¡ó¤À¤Ã¤¿¡£»Ù»ýÎ¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨Í¿ÅÞ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÀ¤ÏÀÃÏ·Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ÊË¡ÉÜµÄÏÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ±¿´¤ÏÍ¿ÅÞ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÍûÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÈÝÄêÉ¾²Á¤Î¸¶°ø¤Ë¡Ö者ÂçË¡±¡Ä¹¼Ç¤°µÎÏ¤È»ÊË¡ÉÜÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡×¤¬5¡ó¤Ç½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤â·üÇ°¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£¿ÆÍûÂçÅýÎÎ·Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µÁÄ¤È¤¤¤¨¤ë¡Ö7¿Í²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¶â±ÉÄÃ¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ó¡ËµÄ°÷¤¬3Æü¤Î¥é¥¸¥ª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¡Ê¤¤¤Þ¤ÎË¡À©»ÊË¡°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤â¾ÃÌ×Åª¤Ç¹ñÌ±¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê±¿±Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì±¼çÅÞ»ØÆ³Éô¤È者ÂçË¡±¡Ä¹¤ÎÄ°Ê¹²ñ¤ò¿Ê¤á¤¿Ë¡À©»ÊË¡°Ñ°÷Ä¹¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ê»Ù»ýÎ¨²¼Íî¤ò¡ËÇº¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¶âµÄ°÷¤ÏÀè·î25Æü¤Ë¤â½©°Ñ°÷Ä¹¤é¶¯¹ÅÇÉ¤¬¿ä¿Ê¤·¤¿者ÂçË¡±¡Ä¹Ä°Ê¹²ñ¤ò¡ÖµÞÈ¯¿Ê¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤¢¤ëÌøÆÒÂÙ¡Ê¥æ¡¦¥¤¥ó¥Æ¡Ë¸µ¹ñ²ñ»öÌ³ÁíÄ¹¤â2Æü¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¡ÖÌ±¼çÅÞ»ØÆ³Éô¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤â·ã¤·¤¯¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ÅÞÂåÉ½¤äË¡À©»ÊË¡°Ñ°÷Ä¹¤ò¼õ¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÄ¾·â¤·¤¿¡£À¯³¦¤Ç¤Ï¹ñÀ¯´Æºº½ÐÀÊÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸ÂçÅýÎÎ¼¼Âè1ÉÕÂ°¼¼Ä¹¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¡¢·Ù»¡¤ÎÍû¿¿½Ê¡Ê¥¤¡¦¥¸¥ó¥¹¥¯¡Ë¸µÊüÁ÷ÄÌ¿®°Ñ°÷Ä¹¤ÎÅÅ·âÂáÊá¤âÃæÆ»ÁØ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¢³ÈÄ¥ÎÏÉÔºß¡¢·ä´Ö¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤Ê¤¤ÌîÅÞ¡áÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¤È¤â¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬ÌîÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÏÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£NBS¤ÎÄ´ºº¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×»Ù»ýÎ¨¤Ï22¡ó¤Ç¡¢Ä¾Á°¤ÎÄ´ºº»þ¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â24¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¿·¿ÍµÄ°÷¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤ÎÌÀÇò¤Ê¼ººö¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Âå°ÆÀ¯ÅÞ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê¿®¹æ¡×¤È·üÇ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÎÎ©¾ì¤ÇÄË¤¤¤Î¤ÏÃæÆ»ÁØ¤ÎÌ±¿´¤À¡£¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÎÃæÆ»ÁØ»Ù»ýÎ¨¤Ï9·îÂè1½µ¤ÎÄ´ºº¤Ç18¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¸å¡¢Í¿ÅÞ¤Î»ÊË¡°µÇ÷µÄÏÀ¤¬¤Õ¤¯¤é¤à¤Ê¤ÉÌîÅÞ·÷¤ËÈ¿Æ¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë5¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¼çÎ®ÇÉ¤Ï¡¢»Ù»ýÁØ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç»Ù»ýÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¸å¤ËÃæÆ»ÁØ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ê¢°Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´ü´Ö¤ËÄ¥Åì³Ò¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥¯¡ËÂåÉ½¤¬Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¾ì³°Æ®Áè¤Ë½Ð¤¿ÍýÍ³¤À¡£¤À¤¬»Ù»ýÁØ¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢1¿Í¤Ç¤âÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃæÆ»ÁØ¤ÏÆ¨¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£ÎæÆî¡Ê¥è¥ó¥Ê¥à¡ËÃÏ°è¤ÎµÄ°÷¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞ¤Î¶ìÀï¤Ë¤â¤ï¤¬ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬1¥«·î´Ö24¡ó¤ÇÄäÂÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¶¯¹ÅÇÉµê¹ç¸ú²Ì¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸Â³¦¤Ë¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÅÞ»ØÆ³Éô¤¬ÅìÂçî¹±Ø½¸²ñ¤ÎºÝ¤Ë»È¤Ã¤¿¡ÖÌîÅÞÃÆ°µÆÈºÛÀ¯¼£µêÃÆÂç²ñ¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò1½µ´Ö¸å¤Î¥½¥¦¥ë»ÔÄ£±Ø¤Ç¤Î½¸²ñ¤Ç¡Ö»ÊË¡ÇË²õÎ©Ë¡ÆÈºÛµêÃÆÂç²ñ¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£À¯¼£É¾ÏÀ²È¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥µ¥ó¥Ó¥ç¥ó»á¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞ¤Î»Ù»ýÅ±²ó¤¬ºÇÂçÌîÅÞ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÃ°Û¤Ê¸½¾Ý¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤òÍ¿ÅÞ¤ËÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÌîÅÞ¤È¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£Ç®Îõ»Ù»ýÁØ·ë½¸¤â¸Â³¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£