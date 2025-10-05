¤«¤ï¤·¤¿¤¤¡Ä¥¢¥¬¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¤¨¡¢¥À¥Ö¥í¥ó¡©¤·¤«¤â¥Û¥¦¥Æ¥¤¤À¤Ã¤¿¡ª¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È²á¾ê¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ë¥Þ¥Þ¿ý»Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÄÁ»ö¡Ö¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤½¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¡Ä¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î3Æü¤ÎÂè2»î¹ç¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬Æî1¶É1ËÜ¾ì¤Ë¥¢¥¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¬¥ê¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÅÀ¿ô¿½¹ð¤â3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤é¤±¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¥Ñ¥Ë¥¯¤Ã¤¿½÷Î®¿ý»Î
¡¡É¬»à¤ÎÊü½Æ²óÈò¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¬¥ê¤ÈÄÁ»ö¤òÆ±»þ¤Ë°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£Æî1¶É1ËÜ¾ì¤Î½ªÈ×17½äÌÜ¡¢2ÅûÃ±µ³¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¸þ¤Î¤â¤È¤Ë°ìËü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀè¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Àõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤É¤Á¤é¤Ë¤âÅö¤¿¤ëÇ×¡£3ÉûÏª¤·¡¢¼êÇ×¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü¸þ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´í¸±Ç×¤À¤±¤Ë¡¢2Åû¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ°ìËüÃ±µ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥Ï¥¤¥Æ¥¤¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯°ìËüÃ±µ³¤À¤Ã¤¿°ËÃ£¤Î¤È¤³¤í¤ËÆóËü¤¬Íè¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¼þ°Ï¤Ë¤ÏÀÚ¤ê¤Ë¤¯¤¤Ç×¡£¤¹¤ë¤È°ËÃ£¤ÏÆóËüÃ±µ³¤È¤·¤Æ¡¢°ìËü¤ò²Ï¤ËÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂÇÇ×¤ò¸«¤¿Æü¸þ¤ÎÀõ°æ¤ÏÆ±»þ¤Ë¡Ö¥í¥ó¡×¤ÎÈ¯À¸¡£M¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥í¥ó¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¸þ¤ÎÆ¬¥Ï¥Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£¤¹¤Ã¤«¤êÎ®¶É¤Ç¤·¤Î¤®ÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü¸þ¤À¤¬¡¢ÉÔ°Õ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿°ìËü¤Ë¶Ã¤¡¢¤µ¤é¤ËÀõ°æ¤ÈÈ¯À¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡Ö1000¤Ï1300¡×¤ÈÅÀ¿ô¿½¹ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÄ¤¤¤¿Ç×¤Ë¤ÏÌòÇ×¤Îâ¤¡¢¥É¥é¤Î4º÷¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö2000¤Ï2300¡×¤È¸À¤¤Ä¾¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¥Û¥¦¥Æ¥¤¤¬¤Ä¤¯¤¿¤á¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï3ËÝ¡£Æü¸þ¤ÏºÆÅÙ¸À¤¤Ä¾¤·¤Æ¡Ö3900¤Ï4200¡×¤È¿½¹ð¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¶É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¹²¤Æ¤Þ¤¯¤ëÆü¸þ¡¢¤µ¤é¤Ë¥À¥Ö¥í¥ó¤Ë¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿Àõ°æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤°¤Ã¤À¤°¤À¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÅÀ¿ô´Ö°ã¤¨¤Æ¤ë¤ä¤ó£÷¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤ËÆü¸þ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¶É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤Î¶É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ªÅÀ¿ô¡¢¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬Á´Éô°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£²¿¤Ç¹ß¤ê¤ë¤«¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡ÊÀõ°æ¤È¡Ë2¿Í¤Ç¡Ê¥í¥ó¤¬¡Ë¥Ï¥â¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¢¡¢¡Ê¥¢¥¬¥ê¤Ï¡Ë»ä¤À¡Ù¤È1000ÅÀ¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Û¥¦¥Æ¥¤¤À¤è¡¢¥É¥é¤¬¤¢¤ë¤è¤È¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡¢¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¿¼Õ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë