¸µ¥í¥ó¥Ö¡¼ÅÄÂ¼Î¼¡¢¿·°¦¼Ö¤È¤Ê¤ë36Ç¯Á°¤Î¤¤¤¹¡¶¡ÈÌ¾¼Ö¡É¹ØÆþ¡¡4.5Ëü¥¥í¶Ë¾å¤Î¡È³¹¤ÎÍ··â¼ê¡É¤ËÂç¶½Ê³
¡¡6·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¤ò²ò»¶¤·¤¿ÅÄÂ¼Î¼¡Ê53¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ø¼Ö¹ØÆþÎ¹¡Ù¤ÇË¬¤ì¤¿ÈÎÇäÅ¹¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê°¦¼Ö¤Î¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÅÄÂ¼Î¼¤Î¡È¿·°¦¼Ö¡É¡Ä36Ç¯Á°¡¦4.5Ëü¥¥í¶Ë¾å¤Î¤¤¤¹¡¶¡È³¹¤ÎÍ··â¼ê¡ÉÆâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»
¡¡Î¼¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤Ë¾è¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ö¤ò½êÍ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5Âæ¤Îµì¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿½éÂå¥È¥è¥¿¡ØMR2¡Ù¤Î¹ØÆþ¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î¤Ë¡Ø¼Ö¹ØÆþÎ¹¡Ù¤ÎºÆ³«¤òÀë¸À¤·¡¢ºÆ¤ÓÃæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ò½ä¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¤¤¤¹¡¶¼Ö¤È¼è¤ê°·¤¦ÈÎÇäÅ¹¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¡¢Î¼¤Ï2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µì¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNostalgic 2days 2025¡×¤Ç¡¢Æ±Å¹¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¸«¤¿¡¢¤¤¤¹¡¶¡Ø¥¸¥§¥ß¥Ë ¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥° ¥Ð¥¤ ¥í¡¼¥¿¥¹¡Ù¤òÇã¤¤Æ¨¤·¡¢¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£º£²ó¡¢¤¤¤¤¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é°ìÈ¯¤Ç·è¤á¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÎÇäÅ¹¤ËÅþÃåÁá¡¹¡¢¡Ö²¶¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ä¤Ä¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¡£¥¸¥§¥ß¥Ë¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢1989Ç¯¼°¤Î¤¤¤¹¡¶¡Ø¥¸¥§¥ß¥Ë ¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥° ¥Ð¥¤ ¥í¡¼¥¿¥¹¡Ù¡£¤«¤Ä¤ÆCM¤Ç¡È³¹¤ÎÍ··â¼ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æ±¼Ö¤Ï¡¢ÀìÍÑ¿§¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢½ãÀµ¤Î¹õ¡£ÈÎÇäÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤¤¤¦Æ±¼Ö¤Ï¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥4Ëü5000¥¥í¤ÇÆâÁõ¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡¢Î¼¤¬¡Ö¤¤ì¤¤¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤Û¤É¤Î¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¡£½ãÀµ¤Î¥ì¥«¥í¥·¡¼¥È¤âÈó¾ï¤ËÄøÅÙ¤¬¤è¤¯¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ëÎ¼¡£Æ±Å¹¤¬¡¢25¡Á26Ç¯Á°¤«¤éÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¿Î¼¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¢¤ä¤Ð¤¤¡ª¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ª¤¤¤¯¤«!?¡×¤ÈÀä¶«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²»¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼²»¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¥¸¥§¥ß¥ËÇã¤¦¡£²¶¡¢Çã¤¦¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÁí³Û278Ëü±ß¡£¤À¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¦Î¼¤Ï¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÁêÃÌ¤·¤Æ¡×¤È¼ÒÄ¹¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Î¢¤Ç¼ÒÄ¹¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤ÆÁêÃÌ¡£¡Ö¤³¤Î¥¸¥§¥ß¥Ë¤ò¼êÊü¤¹ºÝ¤Ï¡¢Æ±ÈÎÇäÅ¹¤ËÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È²ÈÂ²Î¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÃÍ°ú¤¡É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¡¢Î¼¤âÎ»¾µ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸½é¤Î¤¤¤¹¡¶¼Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¼¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¡¢µ¢¤êºÝ¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤òÊó¹ð¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÇÛ¤Ã¤Æ¡¢´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÅÄÂ¼Î¼¤Î¡È¿·°¦¼Ö¡É¡Ä36Ç¯Á°¡¦4.5Ëü¥¥í¶Ë¾å¤Î¤¤¤¹¡¶¡È³¹¤ÎÍ··â¼ê¡ÉÆâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»
¡¡Î¼¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤Ë¾è¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ö¤ò½êÍ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5Âæ¤Îµì¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿½éÂå¥È¥è¥¿¡ØMR2¡Ù¤Î¹ØÆþ¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î¤Ë¡Ø¼Ö¹ØÆþÎ¹¡Ù¤ÎºÆ³«¤òÀë¸À¤·¡¢ºÆ¤ÓÃæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ò½ä¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ÈÎÇäÅ¹¤ËÅþÃåÁá¡¹¡¢¡Ö²¶¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ä¤Ä¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¡£¥¸¥§¥ß¥Ë¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢1989Ç¯¼°¤Î¤¤¤¹¡¶¡Ø¥¸¥§¥ß¥Ë ¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥° ¥Ð¥¤ ¥í¡¼¥¿¥¹¡Ù¡£¤«¤Ä¤ÆCM¤Ç¡È³¹¤ÎÍ··â¼ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æ±¼Ö¤Ï¡¢ÀìÍÑ¿§¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢½ãÀµ¤Î¹õ¡£ÈÎÇäÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤¤¤¦Æ±¼Ö¤Ï¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥4Ëü5000¥¥í¤ÇÆâÁõ¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡¢Î¼¤¬¡Ö¤¤ì¤¤¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤Û¤É¤Î¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¡£½ãÀµ¤Î¥ì¥«¥í¥·¡¼¥È¤âÈó¾ï¤ËÄøÅÙ¤¬¤è¤¯¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ëÎ¼¡£Æ±Å¹¤¬¡¢25¡Á26Ç¯Á°¤«¤éÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¿Î¼¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¢¤ä¤Ð¤¤¡ª¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ª¤¤¤¯¤«!?¡×¤ÈÀä¶«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²»¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼²»¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¥¸¥§¥ß¥ËÇã¤¦¡£²¶¡¢Çã¤¦¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÁí³Û278Ëü±ß¡£¤À¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¦Î¼¤Ï¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÁêÃÌ¤·¤Æ¡×¤È¼ÒÄ¹¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Î¢¤Ç¼ÒÄ¹¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤ÆÁêÃÌ¡£¡Ö¤³¤Î¥¸¥§¥ß¥Ë¤ò¼êÊü¤¹ºÝ¤Ï¡¢Æ±ÈÎÇäÅ¹¤ËÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È²ÈÂ²Î¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÃÍ°ú¤¡É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¡¢Î¼¤âÎ»¾µ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸½é¤Î¤¤¤¹¡¶¼Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¼¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¡¢µ¢¤êºÝ¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤òÊó¹ð¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÇÛ¤Ã¤Æ¡¢´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£