¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆî¾»10·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ¹¾À¾¾ÊÆî¾»»Ô¤ÎÆî¾»´ÁÂå³¤ºª¡Ê¤«¤¤¤³¤ó¡Ë¸ô¹ñ°äÀ×ÇîÊª´Û¤Ç¡¢Á°´Á»þÂå¤ËÃæ¹ñÆîÉô¤«¤é¥Ù¥È¥Ê¥àËÌÉô¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿ÃÏÊýÀ¯¸¢¡¢Æî±Û¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÄë¹ñÆîáÅ¡ÝÀ¾´ÁÆî±Û¹ñÎò»ËÊ¸²½Å¸¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±´Û¤È¹Åì¾Ê¹½£»Ô¤ÎÀ¾´ÁÆî±Û²¦ÇîÊª±¡¤Î¶¦ºÅ¤Ç¡¢¹½£¤ÎÆî±Û²¦Êè¡¢Æî±Û¹ñµÜ½ð°äÀ×½ÐÅÚ¤ÎÊ¸²½ºâ125ÅÀ¡ÊÁÈ¡Ë¤¬¹¾À¾¾Ê¤Ç½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æî±Û¹ñ¤ÈÁ°´Á¤Î½ô¸ô¹ñ¡¢³¤ºª¸ô¹ñ¡Ê½éÂå¤Ï´ÁÇÑÄë¡¦Î²ì¡Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ°´ÁÄë¹ñ¤ÎÈÇ¿Þ¤ÎÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¿¡£Æî±Û¹ñ¤ÏÃæ¸¶Ê¸²½¤ÈÉ´±Û¡ÊÃæ¹ñ¸ÅÂå¤ÎÄ¹¹¾°ÊÆî¤Î½ôÌ±Â²¡ËÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤·¤¿³«ÊüÅª¡¢ÊñÍÆÅª¤ÊÊ¸ÌÀ¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Á¡¢³¤ºª¸ô¹ñ¤Ïµ±¤«¤·¤¤²¦¸ô¤ÎÎéÀ©¤ÈÅµ¾Ï¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Á°´Á¤ÎÎ´À¹¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾°äÀ×½ÐÅÚ¤ÎÊ¸²½ºâ¤òÆ±°ì»ÜÀß¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Á°´Á½é´ü¤«¤éÃæ¡¦¸å´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆîÊýÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ¤ÎÍÍÁê¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢Á°´Á»þÂå¤Î¡ÖÂ¿¸µ°ìÂÎ¡×¤Î¹ñ²È¹½Â¤¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼Â¾Ú¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤ºª¸ô¹ñ°äÀ×ÇîÊª´Û¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢´ÁÂåÊ¸²½¤ò½ä¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÊÌÅ¸¤ò´ë²è¤·¡¢½ÅÁØÅª¤«¤ÄÂÎ·ÏÅª¤Ê´ÁÂåÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤ÎÅ¸¼¨¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æî±Û²¦Êè¤ÏÎæÆîÃÏ°è¡Ê¸½ºß¤Î¹Åì¾Ê¡¢¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¡¢³¤Æî¾Ê¡Ë¤ÇºÇ¤â³Ê¼°¤¬¹â¤¯¡¢µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢½ÐÅÚÉÊ¤âËÉÙ¤Ê´ÁÂåÊè¤Ç¡¢¹Í¸Å³ØÅª²ÁÃÍ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢Ê¸²½Åª´Þ°Õ¤â¿¼¤¤¡£³¤ºª¸ô¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ÈÂÐÈæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´ÁÂåÊ¸ÌÀ¤Îµ±¤«¤·¤¤À®²Ì¤ÈÉý¹¤¤±Æ¶Á¤ò¤è¤êÂç¤¤Ê»ëÌî¤«¤éÍý²ò¤¹¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ë¡£²ñ´ü¤Ï12·î26Æü¤Þ¤Ç¡£¡Êµ¼Ô/êÏ·Å¾½¡Ë