¡ÚÁíºÛÁª¡Û¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡È¾®Àô»á¾¡Íø¡ÉÍ½ÁÛ¤Ï¡ÖÂç³°¤ì¤Ç¤¹¤è¡£¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡¢Âç³°¤·¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê70¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£4ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤È¤Ê¤ëÂè29ÂåÁíºÛ¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¡ÖÂç³°¤ì¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤¬¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤Î183É¼¡ÊÅÞ°÷119¡¡µÄ°÷64¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£µÄ°÷É¼¤Ï¾®Àô»á¡¢ÎÓ»á¤Ë¼¡¤°3ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ÊÅÞ°÷¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¸Å´Ü»á¤Ïº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¤Ï·ù¤À¤±¤É¡È¡Ê¾¡¤Ä¤Î¤Ï¡Ë¾®Àô¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¤Ë·ù¤À¤±¤É¡¢¡È¾®Àô¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡È¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ä±¦ÇÉÀû²ó¤Ï·ù¤À¤Ê¡É¤Ã¤ÆËÜ²»¤Ç»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£»ä¤â¡È¾®Àô¤À¤í¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¡ÊÁíºÛÁª¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡ËÂç³°¤ì¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆ¨¤²¸ý¾å¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«¿È¤ÎÍ½ÁÛ¤¬´°Á´¤Ë³°¤ì¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡È¤É¤¦¤»¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¡£¿û¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤â¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Ë¾è¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£º£²ó¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤ò²¡¤¹¤ó¤À¡¢¤È¡£ËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï1Ç¯Á°¤Ï¡¢ÀÐÇËÁþ¤·¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤ò·èÀïÅêÉ¼¤Ç²¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¸¢ÎÏ°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¾®Àô¤Î¤Û¤¦¤ò¤«¤Ä¤¤¤Ç¤ß¤Æ¡¢¤ß¤³¤·¤Ï·Ú¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¡Ä¡Ê¤Ê¤É¤È¡Ë¤Þ¤¢¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡¢Âç³°¤·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡£¤½¤³¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥¶¥³¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ä¾Á°¤Þ¤Ç¾®Àô»áÍÍø¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´°Á´¤Ë³°¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£