¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àè¾¡¡ª¡Ö¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤¿¡×º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¡ªÆ±¤¸ÀèÈ¯¢ª¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¾å¸¶¹À¼£»á¤¬ÍÞ¤¨Å¬À¤ËÂÀ¸ÝÈ½
¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢¥¹¥ß¥¹¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5-3¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç6²ó3¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤â100¥Þ¥¤¥ë¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤Î½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡áã¤ì¤ë2ÅÀº¹¤ÎºÇ½ª²ó¤òÄù¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤À¡£½éµå¤Ë162.5¥¥í¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¾ï»þ160¥¥íÂæ¡£1»à¤«¤éÉâ¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¡£ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹çÄ¾¸å¤Ë¤ÏÃæ·Ñ¤·¤¿¡ØNHK-BS¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡Ö2ÅÀº¹¤ÇÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤¿¡£¡Ê9²ó°ì»à¤«¤é¤Î½àÈ÷¤Ï¡Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áö¼Ô¤¬½Ð¤Æ¡¢»þ´Ö¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈÂçËâ¿À¡¦º´¡¹ÌÚ¡É¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Î¤¬¡¢10·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡¢¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¤¿¾å¸¶¹À¼£»á¤À¡£µð¿Í¤ä¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡Öµå¿ô¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÞ¤¨¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ10·î1Æü¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡Ê¥ì¥Ã¥ºÀï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢4ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾å¸¶»á¤Ï¡ÖÏ¢Åê¡×¡ÖÅÀº¹¡×¤ò·üÇ°ºàÎÁ¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ç¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÅÀº¹¡×¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âÀèÈ¯¤«¤éÍÞ¤¨¤Ë²ó¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ç¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿µåÅê¤²¤ë¤È¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö1¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£Á´ÎÏ¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ö¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¬À¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]