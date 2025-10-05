³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î·î´ÖMVPÁª½Ð¡ª¡Ö¼çÎÏÁª¼ê¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë°ÜÀÒ¤âÄË¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»þÂå¤Ë¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¤¿¤À¡¢²ÃÆþ2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÀÌµÇÔ¤È¹¥Ä´¤Î¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë9·î¤Î¥¯¥é¥Ö·î´ÖMVP¤òÈ¯É½¡£ÆÀÉ¼Î¨24.2¡ó¤Ç³ùÅÄ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤9·î¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢·î´ÖMVP¤Ï³ùÅÄ¤Ë·èÄê¡ª¤³¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ï¡¢9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÌµÇÔµÏ¿°Ý»ý¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£³ùÅÄ¤Ï¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç³èÌö¡£2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î¥Ñ¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀºÎÏÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡×¤È¤½¤Î³èÌö¤ò¾Î»¿¡£
³ùÅÄËÜ¿Í¤Ï¡Öº£·î¤ÎMVP¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤òÂ³¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
³ùÅÄ¤ÎÁª½Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤¬Èà¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¡£¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤Ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤ëÃ£¿Í¡×¡¢¡ÖÅöÁ³¡£ÂçÃÏ¤Ï¤³¤Î1¤«·î¡¢Ä¶°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×¡¢¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡Êºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¤Î¼ç¼´¤À¤Ã¤¿¡Ë¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë°ÜÀÒ¤¬ÄË¤¯¤â¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¤Î±Ñ¸ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£