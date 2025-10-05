¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¤µ¤ó¤Ï10·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§°ÂÅÄÈþº»»Ò¤µ¤ó¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë

¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¤µ¤ó¤Ï10·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¢¼¡ÃË¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª

¡Ö¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤è¡ª¡ª¡×

°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö·»¤ò½¬¤¤»ö¤ËÆþ¤ì¤¿¸å¡¢¸«¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡¼ ¼¡ÃË¤ÈÌÂ¤¤¡¢¤Æ¤¯¤Æ¤¯Êâ¤­²ó¤Ã¤Æ¡¢Ìµ¹ñÀÒÄÌ¤ê¤¢¤¿¤ê¤ò¤¦¤í¤Ä¤­¤¹¤®¤Æ¤¢¤ä¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡£¾Ð ¤½¤·¤¿¤é¡¢³ä¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö#¼¡ÃË¤È¥Ç¡¼¥È #½ÂÃ« #¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢9·î29Æü¤«¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëB.LEAGUE¤Î¹­¹ð¤ò½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹­¹ð¤Ë¤Ï°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

1¡¢3ËçÌÜ¤Ï¼¡ÃË¤È¤Î¼«»£¤ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢2¡¢4ËçÌÜ¤Ï°ÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¼Ì¿¿»£¤ë¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡ÃË¤ËµÞ¤¤¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡£¡£¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¡£¾Ð ¤É¤ó¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¡¼¡ª¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡ÃË¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È´ó¤êÅº¤Ã¤¿Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤è¡ª¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¤¨¤¨¹­¹ð¤È¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖÂç¹¥¤­¤À¡¼B.league¡×

B.LEAGUE³«Ëë10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢9·î29Æü¤«¤é¡¢B.LEAGUE»Ë¾å½é¡¦»Ë¾åºÇÂ¿¤Î´¶¼Õ¹­¹ð¤ò½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¢Á´¹ñ41ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢NY¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î·×150²Õ½ê¤Ç·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò°¦¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·Á¤Ç»Ù¤¨¤¿¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ100¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¹­¹ð¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤â¤½¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤­)