¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Îµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡Ã£À®µÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡¢¤ä¡£¤º¤Ã¤È¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤µ¤ó¤Þ¡£ÅÄÃæ¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÄÃæ¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï1ÅÙ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤â²¶¤¬¹Ô¤Ã¤¿Æü¤Ï100¡ó¾¡¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¼«Ëý¤·¤¿¡£
¡¡200¾¡¤òµó¤²¤¿Æü¤Î¼¡¤Î¥É¡¼¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤Î»þ¤ËµÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÄÃæËÜ¿Í¤Ë¤ÏÆâ½ï¤ÇÎ¤ÅÄ¤äµåÃÄ¹Êó¤«¤é6·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö6·îÂÔ¤Ã¤Æ¡¢7·î¡¢8·î¡Ä¡È¤³¤ÎÆü¥É¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¡¢¶õ¤±¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬3²ó¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÂÆ§¤ß¤Î¤¿¤áÂÔµ¡¡£¡Öº£²ó¡¢¤¤¤ÄÅê¤²¤ë¤«¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯29¡¢30¤Î¤É¤Ã¤Á¤«¤ÇÅê¤²¤ë¤È¡£30¤Î¾ì¹ç¤Ï10·î1Æü¤Ë¥É¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤È¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È·îÁ°¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤â¤¦ÃÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡É¤È¡È¤â¤¦¥Þ¡¼·¯¤Ë°¤¤¤±¤ÉÃÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤Þ¤¤¤Á¤ã¤ó¤â¡È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ë¤·¡Ä¡É¤Ã¤Æµ¤¤¬µ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼þ°Ï¤Î¾Ç¤ê¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë200¾¡¤òÃ£À®¤·10·î1Æü¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¥É¡¼¥à¤Ø¡£ÅÄÃæ¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤â½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Î¤ÅÄ¤â¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡£¤³¤ì¤Ç¤Û¤ó¤È¤Ë¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Þ¡¼·¯¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬¤«¤Ä¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î·ÁÂÖÌÏ¼Ì¤ò¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÈäÏª¤·¡¢¡ÖÄÉÅé¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÇ°´ê¤¬³ð¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤À¤±µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬»÷¹ç¤¦¤ÈÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£