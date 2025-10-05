ÂÀÅÄ¥×¥í½êÂ°¥³¥ó¥Ó¤¬À¸ÊüÁ÷¤ÇÆÍÁ³¤Î²ò»¶È¯É½¡¢ÍýÍ³¤ÏÉÔÃç!?¡ÖÅÜ¤ë¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×£Ø¤Ç¤âÈ¯É½
ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤Î¤Ï¤Ã¤·¡¼¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¡Ê30¡Ë¤È¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¢¤æ¤ß¡Ê34¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ç25½©¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ58Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ëÉüµì¸å¡¢¥Ô¥ê¥ª¥É1¤Î2ÌäÌÜ¡¢¡ÖËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ï¡×¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î2¿Í¤È¤â¤ËÂ¾¤Î3ÁÈ¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Àµ²ò¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤À¤Ã¤¿¡£
MC¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Ö²ò»¶ÍýÍ³¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤Ï¤Ã¤·¡¼¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ï¡Ö¤¹¤°ÅÜ¤ë¤ó¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç²ò»¶¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêÊý¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¡£ÍµÈ¤Ï¡ÖÉÔÃç¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏX¤Ç¤â²þ¤á¤Æ¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¡£¤Ï¤Ã¤·¡¼¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Ûº£¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤ò±þ±ç¤·¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ì¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡ªºÇ¸å¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤Ç¸åÌëº×½Ð¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ªÁêËÐ¥¬¥Á²á¤®¤Æ¥Õ¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤º¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¤¢¤Ç¤·¤ã¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¢¤æ¤ß¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²ò»¶È¯É½¤ò¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´°ìÆÉ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ¹Ê¸¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼±§Ãè¤Ï19Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï20Ç¯¡¢23Ç¯¤Ë½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡£
Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡¢¹â»³°ì¼Â¤¬Ã´Åö¡£89¿Í¤Î·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÀÊ¤ËºÂ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ó¤º¤ÎÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¤ÏÂà¾ì¡£½Ð¾ì¼ÔºÇ²¼°Ì¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ò±Êµ×Âà¾ì¤È¤Ê¤ë¡£