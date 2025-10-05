´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤ÇÊüÁ÷¤¬µÞî±±ä´ü¤Ë¡Ä¤½¤Î¥ï¥±¤È¤Ï¡©
ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÈºÊ¥¥à¡¦¥Ø¥®¥ç¥ó»á¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤êÊüÁ÷¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¡¢¹çÀ®¡©ÍûÂçÅýÎÎ¡¢BTS¡¦RM¡õJ.Y.Park¤È3SHOT
µî¤ë10·î4Æü¡¢JTBCÂ¦¤Ï¡Ö5ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿JTBC¡ØÎäÂ¢¸Ë¤ò¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤Î½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡ËÆÃ½¸¤Ï6Æü22»þ¤ËÊÔÀ®¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ñ²È¸øÌ³°÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¾ÊÄ£¤¬ÄÉÊé¤¹¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò´ª°Æ¤·¤ÆJTBCÂ¦¤ËÊü±Ç±ä´ü¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡ØÎäÂ¢¸Ë¤ò¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤ÏÍûÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Î½Ð±é¤òÍ½¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö½©Í¼ÆÃ½¸¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ò¤è¤í¤·¤¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤ò´Ú¹ñ¤Î°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¥¥à¡¦¥Ø¥®¥ç¥ó»á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¿©¤ò¹¤á¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ÈÅÁÅýÅª¤Ê½©Í¼¡Ê´Ú¹ñ¤Îº×Æü¡Ë¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÉáÃÊ¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¡¢ÅÁÅýº×Æü¤È´ØÏ¢¤·¤¿»×¤¤½Ð¤òÅÁ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£