¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÅê³«É¼¤¬2025Ç¯10·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô»á¤Ï1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷É¼64É¼¡¦ÅÞ°÷É¼119É¼¤Î·×149É¼¤òÆÀ¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼149É¼¡¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢É¼36É¼¤Î·×185É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤À¡£
Áª½Ð¸å¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¡£³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢ÅÞ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¶¯Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¡¢
¡Ö»ä¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀôË¼Êæ»á¡Ö¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»¿Æ±¤·¤¬¤¿¤¤¡×
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¥³¥á¥ó¥ÈºÇ¶¯¤¹¤®¤Æ¹¥¤wwww¡¡¥Þ¥¸¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤¾¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¼Î¤Æ¤Þ¤¹È¯¸À¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥·¥Ó¤ì¤¿¤Í¡£¹ñÌ±¤Ë¼Î¤Æ¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦·è°Õ¡×¤Ê¤É¹â»Ô»á¤Î»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¤¬¡Ø»ä¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢²¼¡¹¤â¤½¤ì¤ò¸«½¬¤¨¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¹â»Ô»á¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤é¤«¤é¤âÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakingDown¡×COO¤Ç¼Â¶È²È¤Î¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Î²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤òÅº¤¨¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÌÜ¡¢É½¾ð¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¡Ø³Ð¸ç¡Ù¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¸å¤Ï¡¢¤³¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤¬Ç³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë³Ð¸ç¤Î²Ð¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÅô¤êÂ³¤±¤ë¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡Ø¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤ó¤ÆÌµ»ë¤·¤ÆÆ¯¤¯¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤³¤Î¹ñ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¤â·ÐºÑ¤â¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¼Ô¤â¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸³Ð¸ç¤ÇÄ©¤à¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤ª¤ì¤â¤½¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤«¤éÆ¨¤²¤º¤Ë¡¢¼«Í³¤ä¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¤Î»°ºêÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¡Ø¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á·Ð±Ä¼Ô¤â¡¢µÙÆü¤Ê¤ó¤«ÊÖ¾å¤·¤Æ»à¤Ìµ¤¤ÇÆ¯¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ´ë¶È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃ¸úÌô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸µÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤Ç»²±¡µÄ°÷¤ÎÀôË¼Êæ»á¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£²ÈËÜ¿Í¤¬Æâ¿´¤Ç¡Ø¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤ë¡Ù¤È¤Î»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤ËÀº°ìÇÕÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¼«Í³¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»¿Æ±¤·¤¬¤¿¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
