º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¢¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤ÎÍ¥¤·¤µ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É¤ò¹Í»¡
¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê49ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤ÎÍ¥¤·¤µ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É¤ò¹Í»¡¤·¤¿¡£
¡ÖNOBROCK TV¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡ÈNOBROCK¥¬¡¼¥ë¥º¡É¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢É÷¿á¥±¥¤¡¢Î©Ìîº»µª¡¢ÆóÉÓÍ²Ã¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡ÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿¹ÏÆ¤¬¸½ºß¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤È¤·¤Æ1Ëü±ß¤â¤é¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¸Æ¤ó¤À¤é¡¢¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¸Æ¤ó¤Ç¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤¢¤Î¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤É¡¢ÄÅÅÄ¤¯¤ó¤Ïº£¡ØÇä¤ì¤Æ¤ë·ÝÇ½¿Í¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡£ÄÅÅÄ¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¤¿Í¤è¡© ´ðËÜÅª¤Ë¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤É¡¢º£¡¢Çä¤ì¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¿¤Ö¤ó¡¢¡ÊÀéÄ»¡¦¡ËÂç¸ç¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤È¤«¤òº£¤¿¤Ö¤ó¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤Æ¡Øº£¡£²¶¤ÏÇä¤ì¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·ÝÇ½¿Í¤ä¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¡¢¥¤¥á¥¯¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤¿¤Ö¤ó¡×¤È¹Í»¡¤·¤¿¡£
¡ÖNOBROCK TV¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡ÈNOBROCK¥¬¡¼¥ë¥º¡É¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢É÷¿á¥±¥¤¡¢Î©Ìîº»µª¡¢ÆóÉÓÍ²Ã¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤¢¤Î¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤É¡¢ÄÅÅÄ¤¯¤ó¤Ïº£¡ØÇä¤ì¤Æ¤ë·ÝÇ½¿Í¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡£ÄÅÅÄ¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¤¿Í¤è¡© ´ðËÜÅª¤Ë¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤É¡¢º£¡¢Çä¤ì¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¿¤Ö¤ó¡¢¡ÊÀéÄ»¡¦¡ËÂç¸ç¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤È¤«¤òº£¤¿¤Ö¤ó¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤Æ¡Øº£¡£²¶¤ÏÇä¤ì¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·ÝÇ½¿Í¤ä¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¡¢¥¤¥á¥¯¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤¿¤Ö¤ó¡×¤È¹Í»¡¤·¤¿¡£