»°É©¡Ö¿··¿¥Ç¥ê¥«¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì!? Í£°ìÌµÆó¤Î¡ÖSUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¼¡´ü·¿¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤« ¹âÀÇ½PHEV¡ßËÜ³Ê4WD¤òºÎÍÑ¡© 23Ç¯¸ø³«¤Î¡ÖD¡§X¡×¥³¥ó¥»¥×¥È º£½©¤Ë¤âÂ³ÊÔ¤¬ÅÐ¾ì¤«
¼¡´ü¡Ö¥Ç¥ê¥«¡×ÅÐ¾ì¤«¡© Â³Êó¤Ë´üÂÔ¤Î¡ÖD¡§X¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤È¤Ï
¡¡2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥·¥ç¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢2Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥·¥ç¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¿·»þÂå¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ä¿··¿¼Ö¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°²ó2023Ç¯¤Î¥·¥ç¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÏÂ¿¿ôÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È¡Ê»°É©¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤¿ÅÅÆ°¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼MPV¡ÖD¡§X ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤ÏÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬»°É©¡Ö¼¡´ü·¿¥Ç¥ê¥«¡×¤Î»Ñ!? ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡»°É©¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤Î»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2007Ç¯È¯Çä¤ÎSUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥Ç¥ê¥«D¡§5¡×¤Ï¡¢º£¤äÆ±¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼Ö¼ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖD¡§X¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ç¤¹¡£¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡Ödiscover¡ÊÈ¯¸«¡Ë¡×¤È¡Öexperience¡Ê·Ð¸³¡Ë¡×¤¬Í³Íè¡£
¡¡D¥Ô¥é¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¥Ô¥é¡¼Éô¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥«D¡§5¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿´è¾æ¤Ê´Ä¾õ¹ü³Ê¹½Â¤¡Ö¥ê¥Ö¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤ÆºÎÍÑ¡£Ì¤Íè¤Î¥Ç¥ê¥«¤È¤â¤¤¤¨¤ë»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¶þ¶¯¤Ê¹ü³Ê¹½Â¤¤¬Î¾Î©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤Ë¤ÏÅÅÆ°4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´ðËÜÅª¤ÊÆ°ºî¤òÅý¹çÀ©¸æ¤¹¤ë»°É©ÆÈ¼«¤Î»ÍÎØÀ©¸æµ»½Ñ¡ÖS-AWC¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ËÜ³Ê°Ï©ÀÇ½¤ò»ý¤Ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Ë¶á¤¤¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¡×¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢»°É©ÆÈ¼«¤ÎPHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£EVÁö¹Ô¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÁö¹Ô¤ÎÎ¾¥â¡¼¥É¤ò¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀß·×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÀäÂÐ°ÂÁ´¶õ´Ö¡ßÀäÂÐÁöÇËÀ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¥ã¥Ó¥óÁ°Êý¤«¤éD¥Ô¥é¡¼¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥É¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È´è¾æ¤ÊD¥Ô¥é¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥ê¥«¥·¥ê¡¼¥º¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¡£
¡¡¥Ç¥ê¥«¤«¤é·Ñ¾µ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÈÂç·Â¥¿¥¤¥ä¡¢¹â¤¤ÁöÇËÀÇ½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿Á°¸å¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥È¤È¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤âÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¿Í¤È¥¯¥ë¥Þ¤ò¼é¤ë°Â¿´´¶¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢»°É©¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥ë¥É¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤«¤é²ó¤ê¹þ¤ó¤À¥Ü¥Ç¥£¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¥·¡¼¥ë¥É¤Ë¤è¤ê¥¥ã¥Ó¥ó¤òÊÝ¸î¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¥×¥í¥Æ¥¯¥È´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖT¥·¥§¥¤¥×¥é¥ó¥×¡×¤Ë¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥ì¡¼¥¶¡¼¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ¡£Î¾Ã¼¤Þ¤Ç±ä¤Ó¤ë·Á¾õ¤Ç¥ï¥¤¥É¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò±é½Ð¤µ¤»¡¢Ï©¸ª¤ò¾È¤é¤¹¸÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°Êý¤ÎÆ»Éý¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¥»¥ß¥°¥í¥¹¤Î¿·¤·¤¤¼Á´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¾å¼Á¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¹¤µ¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂ¤¤ê¤Ç¡¢¼ÂÍÑÀ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾å²¼Æ°¤ä²óÅ¾¤¹¤ë¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥ï¥¤¥É¤Ê»ë³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê±¿Å¾ÀÊ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÊ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤¥¢¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ê»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î¾è¼Ö»þ¤Ë¤Ï¡¢¸åÊý¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¸åÀÊ¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤éÂ²¼¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤ä¥¿¥¤¥ä¤ÎÀÚ¤ì³Ñ¤Ê¤É¤ò°ì½ï¤ËÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±¿Å¾¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥·¡¼¥È¤Ë¥¿¥ó¿§¤ÎËÜ³×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¾å¼Á´¶¤ò±é½Ð¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È¥°¥ì¡¼¿§¤Î¶âÂ°Ä´¥Ñ¡¼¥Ä¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óºÇ¿·¤Î±¿Å¾¥µ¥Ý¡¼¥Èµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»À¼ÂÐÏÃ¼°AI¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥È¾ðÊó¤äÅ·¸õ¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤ä¼ÖÂÎ¤Î³Æ½ê¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¹â¤¤Ë×Æþ´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë²»¶Á¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«»þ¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¤Íè¤Î¥Ç¥ê¥«¤È¤¤¤¨¤ëD¡§X¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2007Ç¯¤«¤éÄ¹¤¤¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ë¥Ç¥ê¥«¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë2025Ç¯9·î30Æü¡¢»°É©¤ÏJMS2025¤Î½ÐÅ¸³µÍ×¤òÈ¯É½¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥«D¡§5¤äD¡§X¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ê¥Ö¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¼¡´ü¥Ç¥ê¥«D¡§5¤Ï¡¢JMS2025¤Î¾ì¤Ç²¿¤«¤·¤é¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â³Êó¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£