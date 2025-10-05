¡Ú½ñÉ¾¡Û¡ØT¥·¥ã¥Ä¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡¡Îò»Ë¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥ó¡×¤¹¤ë¤«¡Ö¥¢¥¦¥È¡×¤¹¤ë¤«
¡Ú½ñÉ¾¡Û¡ØT¥·¥ã¥Ä¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡¿¹âÈª·Ì¾¡¦Ãø¡¿Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡¿2200±ß
¡ÚÉ¾¼Ô¡ÛÉðÅÄº½Å´¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Ç¯¤¬¤éÇ¯Ãæ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç½ÐÊâ¤¡¢ÂÐÃÌÁê¼ê¤«¤é¡Ö¥¥ß¤ÏÁ¬Åòµ¢¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤°ìºý¤À¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏµÕ¤Ë¤³¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤Ê¤ë¡£Êì¿Æ¤Î¥¿¥ó¥¹¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤ÆÃå¤Æ¤ß¤¿¤é²Ä°¦¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦°Õ³°À¤ò¤á¤°¤ë¸ì¤ê¤ò¤è¤¯¸«Ê¹¤¤¹¤ë¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤ÎÎò»Ë¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿þ¤ò¥¤¥ó¤¹¤ë¤«¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤«¡£¼«Ê¬¡Ê¸½ºß42ºÐ¡Ë¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ö¥¢¥¦¥È¡×¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â¸å¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â¡Ö¥¤¥ó¡×¤Î»þÂå¤¬¤¢¤ë¡£º£¤«¤é20Ç¯Á°¡¢¥ª¥¿¥¯¤ÎÃËÀ¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÅÅ¼ÖÃË¡Ù¤¬¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¿þ¤ò¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¥À¥µ¤¤ÃËÀ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î±ü¤ÇÃåÂØ¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±Ä´°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀÎ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çò½§¼¡Ïº¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥â¥À¥ó¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÇò¤¯¤Þ¤Ö¤·¤«¤Ã¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤¬¡¢1940Ç¯Âå¤Ë¹ñËÉ¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡¢¼«Í³¤ò¼è¤êÌá¤¹°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎò»Ë¤ò»öºÙ¤«¤ËÄ´¤Ù¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇT¥·¥ã¥Ä¤Î¥¤¥ó¤È¥¢¥¦¥È¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ö¥¥ã¥é¡Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤·²½°¤äÄÌ¹Ô¿Í¤Ê¤É¡Ë¤òÀ©ºî²ñ¼Ò¤ËÇ¤¤»¤¿¤³¤È¤Ç¼çÍ×¤Ê¥¥ã¥é¤È¤Î¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í»¡¤¹¤ë¤¯¤À¤ê¤Ê¤É¤ËÓ¹¤ë¡£
¡¡¸ÅÃå¤Î¥Ð¥ó¥ÉT¥·¥ã¥Ä¤¬¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò¤á¤°¤ëÊÑ²½¤¬Â³¤¯¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦É¾²Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯10·î10Æü¹æ