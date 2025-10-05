¡Ú²Á³Ê¤Ï339Ëü±ß¤«¤é¡Û4ÂåÌÜ¿··¿¥·¥È¥í¥¨¥óC3¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡ª¸«¤¿ÌÜ¤è¤êÆâÌÌ¤Ç¿§Ç»¤¤¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ÎDNA
µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡ÖÁ°¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Á³Ê¤Ï339Ëü±ß¤«¤é¡ª4ÂåÌÜ¿··¿¥·¥È¥í¥¨¥óC3¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡¡Á´42Ëç
º£¤Ç¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï1982Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿BX¤Ç¡¢Á°Ç¤¼Ö¤ÎGS¤È¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥á¥«¥Ë¥º¥à¤â·ãÊÑ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åö½é¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¾¦¶ÈÅª¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡£5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ç²Á³Ê¤¬¼êº¢¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÇä¤ì¤¿¡£
10·î5Æü¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¥·¥È¥í¥¨¥óC3¡£ Ê¿°æÂç²ð
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÌÌÅª¤ÊÉôÊ¬¤è¤ê¡¢¤º¤Ã¤Èº¬¸»Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºî¤ê¼ê¤Ï¥·¥È¥í¥¨¥ó¤é¤·¤µ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢10·î5Æü¤ËÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¿··¿¡Ø¥·¥È¥í¥¨¥óC3¡Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡¢»öÁ°¼èºà¤ÇÅìµþÅÔÆâ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Ä¤Ä¹Í¤¨¤¿¡£
¿··¿¤ÇÄÌ»»4ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ëC3¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜÆ³Æþ¼Ö¼ï¤Ç¤Ï¡¢¿·À¤Âå¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢3ËÜ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Á°¸å¤Î¥é¥ó¥×¡¢ÁÏ¶È»þ¤ò»×¤ï¤»¤ëÂÊ±ß¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¥À¥Ö¥ë¥·¥§¥Ö¥í¥ó¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÏ¢Â³¤¹¤ë¼Ð¤á¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÂÓ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥µ¥¤¥É¤Î¥«¥é¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤âÀèÂåC3¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤À¡£¤·¤«¤â¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÀþ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤ËC4¤¬¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤È¤¡¢¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë»á¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤·¤¿¤È¤¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ï¥×¥é¥¹¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î2¥°¥ì¡¼¥É
¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë»á¤ÏC4¤Ë¹þ¤á¤¿¿·À¤Âå¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç·Ú²÷¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÃæ¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿··¿C3¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ÎÏ©Àþ¤ËÂ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4015¡ßÁ´Éý1755¡ßÁ´¹â1590mm¤Ç¡¢ÀèÂå¤è¤ê20mmÄ¹¤¯¡¢5mm¹¤¯¡¢95mm¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇØ¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇSUV¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
Á´Ä¹4015¡ßÁ´Éý1755¡ßÁ´¹â1590mm¤Ç¡¢ÀèÂå¤è¤ê20mmÄ¹¤¯¡¢5mm¹¤¯¡¢95mm¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ Ê¿°æÂç²ð
SUV¤ÎC3¥¨¥¢¥¯¥í¥¹¤ÎÂåÂØ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¿ô»ú¤À¤¬¡¢ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¥¨¥¢¥¯¥í¥¹¤Î¿··¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÇØ¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¹¤µÊý¸þ¤â¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢3Îó¥·¡¼¥È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ï¥×¥é¥¹¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î2¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Ï2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ä¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬É¸½àÁõÈ÷¤Ë¤Ê¤ë¡£¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¼Ì¿¿¤Ç¤ª¤ï¤«¤ê¤Î¤È¤ª¤ê¸å¼Ô¤À¡£
¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¤Þ¤ºÌÜ¤ËÆþ¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Ï¿åÊ¿´ðÄ´¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î2CV¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¾åÂ¦¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¿Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ô»ú¤ÇÉ½¤¹¤Î¤Ï¥Ü¥Ó¥ó¥á¡¼¥¿¡¼°ÊÍè¤Î¤ª²È·Ý¤À¤·¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê½èÍý¤â¥·¥È¥í¥¨¥ó¤é¤·¤¤¡£
¼èºà¤·¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥É¥¢¤Ë°Û¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¿¥°¤¬¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥é¥¹¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦²¼Ã¼¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤ò¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥·¡¼¥È¤ÏÂ¾¤Î¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥·¡¼¥È¤Ç¡¢ÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ý¤±¿´ÃÏ¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¯¤âÇ¼ÆÀ¤·¤½¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¥ê¥¢¤Ï¼Ö¹â¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢ÀèÂå¤Þ¤Ç¤è¤êµï½»À¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹170cm¤ÎËÍ¤Ê¤é¡¢¤Ò¤¶¤ÎÁ°¤âÆ¬¾å¤âÍ¾Íµ¤¬»Ä¤ë¤·¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤³¤Á¤é¤âÎÉ¹¥¤À¡£
¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¥·¥È¥í¥¨¥ó¤é¤·¤¤²º¤ä¤«¤µ
¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏºÇ¶á¤Î¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢1.2LÄ¾Îó3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë6Â®DCT¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿48V¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï101ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï205Nm¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÀÑ¤àC4¤è¤ê¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¡£
¤Ç¤â¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï1270kg¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÀÑ¤à¼Ö¼ï¤Ç¤ÏºÇ·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÃÂ®¤Ï³èÈ¯¡£ÍÃÊ¥®¥¢ÉÕ¤¤é¤·¤¤¥À¥¤¥ì¥¯¥È´¶¤â¤¢¤ë¡£²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¸ú¤¯¤Î¤Ç¡¢MT¥é¥¤¥¯¤Ê¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤¬Ì£¤ï¤¨¤¿¡£
²Á³Ê¤ÏC3¥×¥é¥¹¤¬339Ëü±ß¡¢C3¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬364Ëü±ß¡£»£±Æ¼Ö¤Ï¸å¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£ Ê¿°æÂç²ð
DCT¤Ë¥Ñ¥É¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢D¥ì¥ó¥¸¤Î¤Û¤«¤ËL¥ì¥ó¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ºÂ®»þ¤Ï¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¡£
¥¿¥¤¥ä&¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÏÀèÂå¤Î16¥¤¥ó¥Á¤«¤é17¥¤¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥·¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¤é¤·¤¤²º¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢±Ô¤¤ÃÊº¹¤ä·Ñ¤®ÌÜ¤ò¤ï¤ê¤ÈÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¥·¥È¥í¥¨¥ó¤é¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÀÚ¤ë¤È¥×¥¸¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ã¤È¿åÊ¿°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°ÎØ¶îÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ»¸ü¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤â¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï¥×¥é¥¹¤¬339Ëü±ß¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬364Ëü±ß¡£¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤â°Â²Á¤À¤·¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¤Ï¡¢¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ»ÅÎ©¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢399Ëü±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¿··¿C3¤Ï¡¢1Âæ¤Î¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ë³Ú¤·¤µ¤äÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
BX¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤ä²÷Å¬À¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÌÌ¤«¤é¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ò´¶¤¸¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¿··¿¥·¥È¥í¥¨¥óC3¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥·¥È¥í¥¨¥óC3¥Þ¥Ã¥¯¥¹
Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4015¡ß1755¡ß1590mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2540mm
¥È¥ì¥Ã¥É¡§F1500mm¡¡R1520mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1270kg
¥¨¥ó¥¸¥ó
¼ïÎà¡§Ä¾Îó3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü
¥Ü¥¢¡ß¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡§75.0¡ß90.5mm
ÇÓµ¤ÎÌ¡§1199cc
°µ½ÌÈæ¡§11.5
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§74kW¡Ê101ps¡Ë/5500rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§205Nm/1750rpm
Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¡§44L
Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎ¨¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¡§22.3km/L
¥â¡¼¥¿¡¼
Äê³Ê½ÐÎÏ¡§6.3kW
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§15kW¡Ê20ps¡Ë/4264rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§51Nm/750-2499rpm
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¼ïÎà¡§¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ
Äê³ÊÅÅ°µ¡§37V
ÁíÅÅÎÏÎÌ¡§0.876kWh
¶îÆ°Êý¼°¡§Á°ÎØ¶îÆ°
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡§F¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡¡R¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¡¼¥à
¥Ö¥ì¡¼¥¡§F¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¡¡R¥Ç¥£¥¹¥¯
¥¿¥¤¥ä¡§205/50R17
¥Û¥¤¡¼¥ë¡§17¥¤¥ó¥Á¥¢¥í¥¤¡Ê¥×¥é¥¹¤Ï¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§364Ëü±ß¡Ê¥×¥é¥¹¤Ï339Ëü±ß¡Ë
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥ë¡¼¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¡Ê¡Ü4Ëü9500±ß¡Ë¡¢¥ë¡¼¥¸¥å¡¦¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¥ë¡Ê¡Ü7Ëü1500±ß¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ê¡Ü4Ëü9500±ß¡Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¡¦¥Ð¥ó¥¡¼¥º
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏÄ¾Îó3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤Ê¤ë¡£ Ê¿°æÂç²ð