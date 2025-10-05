ºÆÊüÁ÷¤Ç¤â¡Ö¥Á¥ç¥³¥×¥é¡×¡ÖÎÓÀèÀ¸¡×¤òÍÞ¤¨¤Æ»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×¤Ë¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¤¬º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©
¡¡À©ºîÈñºï¸º¤Ë¤¢¤¨¤°³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£9·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ2»þ´ÖSP¡×¤¬²£ÊÂ¤Ó¥È¥Ã¥×¤Î»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÚÈæ³Ó¡Û´ÕÄê¤Ïº¤Æñ¡ª¡¡Ê¸²½Ä£¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢´æºî¤Îµ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¡ÖÅÚ¶ö¡×¤È¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡ÖÅÚ¶ö¡×
¡¡9·î28Æü¤ÏÆüÍËÆü¤À¤Ã¤¿¡£Ì±Êü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤ÏÆüÍË12»þ54Ê¬¤«¤éºÆÊüÁ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢9·î14Æü¤«¤é3½µÏ¢Â³¤Ç¡È2»þ´ÖSP¡É¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Î2²óÊ¬¤ò2»þ´Ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿2»þ´ÖSP¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë28Æü¤Ïº£Ç¯6·î17Æü¤È2023Ç¯6·î27Æü¤ÎÊüÁ÷Ê¬¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä¾¶á¤Î2½µÊ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤ÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç14»þÂæ¤Ç¤Ï²£ÊÂ¤Ó¥È¥Ã¥×¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨6¡¦4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°¢Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüÍË¤Î¸á¸å¤Ï°Õ³°¤Ë¤â³Æ¶É¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢14»þÂæ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½¡£
¥³¥¹¥Ñ¤Î¤è¤¤ÈÖÁÈ
¡¡¡üÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖTHE GREATEST TALKMAN¡×14:00¡Á15:00
½Ð±é¡§µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Û¤«
¡¡¡ü¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖQ-1¡¡ÃÎ¤Î¹Ã»Ò±à¡ÁÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë9Ê¬´Ö¡Á¡×13:55¡Á15:20¡¡¢¨Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî
½Ð±é¡§ÎÓ½¤¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡¢°ËÂôÂó»Ê¤Û¤«
¡¡¡üTBS¡ÖTHE¿À¶È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×13:30¡Á15:00¡¡¢¨²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ÎºÆÊÔ½¸
½Ð±é¡§¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¤Û¤«
¡¡¡ü¥Æ¥ìÅì¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×12:54¡Á15:05¡¡¢¨²áµî2²óÊ¬¤ÎºÆÊüÁ÷
½Ð±é¡§º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢Ê¡ß·Ï¯¡¢¿û°æÍ§¹á¤Û¤«
¡¡¡ü¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×14:00¡Á14:55
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ù¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥Æ¥ìÅì¤ÎÈÖÁÈ¤Ç»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢2»þ´Ö¤Ö¤ÃÂ³¤±¤ÇÎ®¤·¤Æ¤â¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤ë¤Û¤É¥³¥¹¥Ñ¤Î¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡1994Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç³¨31Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥Æ¥ìÅì¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¯Â³¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¹¼÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤¬95Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ö½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¾¶É¤Ê¤éÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â
¡ÖÅö½é¤ÏÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤ÈÀÐºä¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÎMC¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¥²¥¹¥È¤Î·ÝÇ½¿Í¤ä»ëÄ°¼Ô¤¬½êÍ¤¹¤ë¹üÆ¡ÉÊ¤äÈþ½ÑÉÊ¤Ê¤É¤Î¤ªÊõ¤òÀìÌç²È¤¬´ÕÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢30Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÁ´¤¯¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ªÊõ¤¬ËÜÊª¤«µ¶Êª¤«¡¢¤¤¤¯¤é¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥¤¥ºÅªÍ×ÁÇ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£´ÕÄê·ë²Ì¤«¤é¸«¤¨¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤â¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Åª¤«¤Ä¥É¥Ã¥¥êÅª¤ÊÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºß¤Ïº£ÅÄ¹Ì»Ê¤ÈÊ¡ß·Ï¯¥¢¥Ê¡¢¤½¤·¤ÆÝ¯ºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿û°æÍ§¹á¤Î3¿Í¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£30Ç¯°Ê¾å¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£
¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÇÑ¤ì¤Ë¤¯¤¤´ë²è¤Ç¤¹¡£Â¾¤ËÎà»÷ÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Í¥¿ÀÚ¤ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄ¹¼÷¤Î°ì°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç½Ð±éÎÁ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼ç¤ÊÀ©ºîÈñ¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð±éÎÁ¤È½ÐÄ¥´ÕÄê¤Î¥í¥±Âå¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÈÖÁÈ¤ÈÈæ¤Ù¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ìÅì¤À¤«¤éÄ¹Â³¤¤·¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ù¤ÏËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë»ëÄ°Î¨20¡ó±Û¤¨¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ëÄ°Î¨¤ä»Ê²ñ¼Ô¤Î¸òÂå¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Â¾¶É¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹Â³¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÆÊüÁ÷¤Ç¤â¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡ÖºÆÊüÁ÷¤Ê¤Î¤ÇÀ©ºîÈñ¤â¤«¤«¤é¤º¡¢1Î³¤Ç2ÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤ÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£BS¥Æ¥ìÅì¤Ç¤âºÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢3ÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤ÈÖÁÈ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊºÆÊüÁ÷¤ËÆÃÈÖ¤Ê¤É¤ÇÇÔ¤ì¤¿Â¾¶É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤É¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ù¤Ë¥Í¥¿ÀÚ¤ì¡¢¤ªÊõ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£ÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡×
