Â¹¤Ë¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢¤Ç¤â¡ÄÇ¯¶â·î25Ëü±ß¡¦Ãù¶â4,000Ëü±ß¤Î60ÂåÉ×ÉØ¤¬¡ÖÂ©»Ò²ÈÂ²¤Îµ¢¾Ê¡×¤ò·ù¤¬¤ëÍýÍ³¡ÚCFP¤Î½õ¸À¡Û
»Ò°é¤Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¹¤È²ñ¤¦´î¤Ó¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤Î¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖµÁÍý¤ÎÌ¼¡×¤ä¡ÖµÁÍý¤ÎÂ©»Ò¡×¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à¿ÆÀ¤Âå¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤Îµ¢¾Ê¤¬Âç¤¤ÊÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£60ÂåÉ×ÉØ¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³ô¼°²ñ¼ÒFAMORE¤Î»³¸¶Èþµ¯»ÒCFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
µ¢¾Ê¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ä¡ÖµÁÌ¼¡×¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë60ÂåÉ×ÉØ
¡ÖÂ©»Ò¤Ë¤âÂ¹¤Ë¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡È¤¢¤Î»Ò¡É¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢µ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦Ã²¤¤Ê¤¬¤é¸ª¤òÍî¤È¤¹²£»³¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£Èà¤Ï65ºÐ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤·¡¢¸½ºßºÊ¤È¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£Ãù¶â¤Ï4,000Ëü±ß¤Û¤É¤ÇÀ¸³è¤ËÉÔ¼«Í³¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµÁÌ¼¤Ïµ¢¾Ê¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢Â¹¤Î¶á¶·Êó¹ð¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ø»ä³Ø¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¤¦¤Á¤Ë¤Ï¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡ÄÁ÷·Þ¤Ë¼Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÊØÍø¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÉ¬¤º»ñ¶â±ç½õ¤ÎÏÃ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£µ¡·ù¼è¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÂ¹¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡×¤È»ñ¶â±ç½õ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿²£»³¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢µÁÌ¼¤ÎÍ×µá¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤êÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¡Ö²È·×¤ÏºÊ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È»õÀÚ¤ì¤¬°¤¯¡¢µÁÌ¼¤Ë¶¯¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤·¤Ð¤é¤¯Â©»Ò²ÈÂ²¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤ò¼õ¤±Æþ¤ìÂ³¤±¤ë¤È¡Ä²£»³É×ÉØ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëºÇ°¤Î·ëËö
²£»³É×ÉØ¤Ï65ºÐ°Ê¹ß¡¢·î25Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãù¶â¤ÏÀè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë4,000Ëü±ß¤¢¤ê¡¢¼«Âð¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°ºÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀè¡Ö¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸å¡×¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë·î35Ëü±ß¤Î»Ù½Ð¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔÂ³Û¤Ï10Ëü±ß¡£¤³¤ì¤òÃù¶â¤«¤é¼è¤êÊø¤»¤Ð¡¢Ã±½ã·×»»¤ÇÌó33Ç¯Ê¬¡¢98ºÐ¤Þ¤Ç»ñ¶â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ËÂ©»Ò²ÈÂ²¤Ø¤Î±ç½õ¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¾¤ËÇ¯´Ö100Ëü±ß±ç½õ¤¹¤ë¤È¡¢83ºÐ¤Î¤È¤¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤ÏÄì¤ò¤Ä¤¯·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ñ¶â±ç½õ¤¬¡È´·½¬¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¸À¤¨¤Ð¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¤ä¤¬¤Æ»ñ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¶µ°éÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»Âð»ñ¶â¤äÀ¸³èÈñ¤ÎÊäÅ¶¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÂ©»ÒÉ×ÉØ¤Èµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¡×¤Ï¡ÈºÇÅ¬²ò¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÉÔ°Â¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²£»³É×ÉØ¤ÏµÁÌ¼¤ÎÂÖÅÙ¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤»¤Þ¤¿»ä¤¿¤Á¤Î¤ª¶â¤¬ÌÜÅö¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÂ©»Ò²ÈÂ²¤Îµ¢¾Ê¤¬¶ìÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢µÁÌ¼¼«¿È¤Ë¤Ï°µ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢É×ÉØ¤¬¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤À¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ëÈ¯¸À¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Â¹¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òË¾¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µÁÌ¼¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ñ¶â±ç½õ¤¬¸¶°ø¤ÇÂ¹¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡£
Â©»Ò²ÈÂ²¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¡Ö¤ª¶â°Ê³°¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ñ¶â±ç½õ¤òÃÇ¤ëºÝ¤Ï¡¢Û£Ëæ¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÈÉÔ¿®´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»î»»¤·¤¿µÒ´ÑÅª¤Ê¿ô»ú¤òº¬µò¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö±ç½õ¤òÂ³¤±¤ë¤È²È·×¤ÏÇËÃ¾¤·¡¢µÕ¤Ë¡Ø»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¦Î©¾ì¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Â©»Ò²ÈÂ²¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÍý²ò¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö»ñ¶â±ç½õ¤ÎÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡×¤È¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÂå°Æ¤òÄó°Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢Â©»Ò²ÈÂ²¤ÎÉÔËþ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¶â¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤¬±ï¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¡×¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ª¶â¤ËÊÐ¤é¤Ê¤¤¸òÎ®¤Î¼´¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
½µËö¡Ä¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËµÁÌ¼¤Î¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë
¤½¤Î¸å¡¢µ¢¾Ê¤Î¤¿¤Ó¤Ë»ñ¶â±ç½õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡È¤ª¶â°Ê³°¡É¤Ç¤É¤ó¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤¿²£»³É×ÉØ¡£
¤È¤¢¤ë½µËö¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËµÁÌ¼¤Î¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¹ç¤¤¤ò¤ß¤Æ¡¢²£»³¤µ¤ó¤ÏÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÁÌ¼¤µ¤ó¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î»ñ¶â±ç½õ¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¦¤Á¤Î²È·×¤â¤À¤ó¤À¤ó¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡Ä¡©¡¡¤Þ¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤¡¡ª¡¡¤ªµÁÉã¤µ¤ó¡¢¾éÃÌ¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Á¡×
µÁÌ¼¤Ï°ú¤¤Ä¤Ã¤¿¾Ð´é¤Ç¤½¤¦ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
²£»³É×ÉØ¤ÈÂ©»Ò²ÈÂ²¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×
¡Ö¤À¤«¤é¡¢Âå¤ï¤ê¤È¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Ê¤ó¤À¤¬¡Ä¡Ä¤è¤±¤ì¤Ð¼¡¤ÎÄ¹´üµÙ¤ß¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÇÂ¹¤òÍÂ¤«¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Ò¤È¤ê¤ÇÎ±¼éÈÖ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤·¡¢³Ø¹»¤¬µÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤â½Ð¤ì¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤í¡×
¤¹¤ë¤È¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤È¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ä¡Ä¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡¡µ¤·Ú¤ËÍê¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤é°Â¿´¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
Â©»Ò¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬µÙ¤ß¤Î¤¢¤¤¤À¤âºÊ¤È2¿Í¤ÇÆ¯¤±¤¿¤é¡¢²È·×¤â¤º¤¤¤Ö¤ó³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÅß¡¢²Ä°¦¤¤À¹¤ê¤ÎÂ¹¤òÍÂ¤«¤Ã¤¿²£»³É×ÉØ¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â©»ÒÉ×ÉØ¤Ë¤â´¶¼Õ¤µ¤ì¡¢°¦¤¹¤ëÂ¹¤È¸òÎ®¤¹¤ë»þ´Ö¤âÁý¤¨¡¢Ë»¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â2¿Í¤Î´é¤Ë¤Ï¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¹¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆµÁÌ¼¤È²ñÏÃ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢Èà½÷¤Î»Ò¤É¤â¤äÉ×¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤°¦¾ð¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²£»³¤µ¤ó¡£¿Þ¡¹¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿µÁÌ¼¤Î¸ÀÆ°¤â¡¢·üÌ¿¤Ê»Ò°é¤Æ¤æ¤¨¤Î²È·×ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÍý²ò¤âÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾¡¼ê¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤òÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²ÈÂ²¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ëÊýË¡¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë»¤·¤¤»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤Î°ìÉô¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¶â°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¯¤ëµÁÍý¤Î»Ò¤É¤â¡×¡Ö»ñ¶â±ç½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Îä¤¿¤¤µÁÍý¤Î¿Æ¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤âÀ¸¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é´Ø·¸¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯»þ´Ö¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÎÏ·¸å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÇã¤¨¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤ÎºÌ¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»³¸¶ Èþµ¯»Ò
³ô¼°²ñ¼ÒFAMORE
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼